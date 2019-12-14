 "В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире", - секретарь СНБО Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - отметил Данилов.
В этом контексте секретарь СНБО рассказал о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в Аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). Отмечается, что НКЦК будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров.
В свою очередь члены американской делегации напомнили о поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, свидетельством чего является выделение $300 млн военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетики.
Стороны отметили, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США, обменялись опытом их предупреждения и локализации, и акцентировали важность и перспективность двустороннего сотрудничества в сфере противодействия киберинцидентам.
Діє дешево і надійно.
Свободою вибору між Злом І Добром.
Без примусу.
Але Він закликав нас робити тільки Добро.
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Це лише те, що у відкритих ЗМІ.
Комьютер, НЕ ПІДКЛЮЧЕНИЙ до інтернету, може зливати інформацію за допомогою інших мереж.
Електроніка, це ж не тільки наука про контакти, але й дещо з напрацювань Максвелла.
А толку?
На кожний протон, є свій нейтрон
Ви взагалі в курсі, скільки елементів в процессорі?
Ще до недавнього часу найстрашнішою зброєю вважались прапорщики савєцкої армії,потім ініцативу (тимчасово) перехопила ядерна і нейтронна зброя.
На даний історичний момент ,внаслідок масового реплікування вищеназваних прапорщиків (не тільки у військових частинах і з'єднаннях) в основному в громадянському суспільстві ,цей вид еволюціонував до небаченої сили ,не тільки кількісно але й якісно і здатен розвалити будь-яку країну чи військово-політичний союз,при умові правильного управління за допомогою вищеназваного Вами "БАБЛА"!
Бо не в останню чергу, за рахунок інтернету, Росії вдалося повалити проукраїнський уряд Порошенка, і привести до влади гібридних капітулянтів.
Щодо зєлєпузіков, то понятно.
и хорошо, если айтишникам перепадет 3
а эти айтишники что-то рабочее наваяют
в жизни встречал двух гениев
один в МГУ по биологии и прочим естественным
второй, айти
в этом году рассчитался в Украине
Штаты пылесосят Украину
пока порохи ею правят
Україною, вже більше, як півроку рулять ЗЄГЄНІЇ.
И для тех кто не понимает что это такое, стоимость этого рынка через год будет уже будет более $200 миллиардов, а хороший профи уже стоит от $10.000 в месяц.
И никто в мире кроме папуасов живущих в лесах Амазонии, не сможет без этого рынка услуг выжить.
А может просто разогнать эту шоблу? Не?
В Україні.
Не в Росіі.
Не може украинците да са ги избрали честно, рашистите ги убиват, а те да изберат кукли малороси с КГБ Кукловоди като Богдан, Портнов, Коломойски, Ермак, Тайният Резидент Аваков..