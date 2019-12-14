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Все про:Данилов (28) СНБО (3325) кибербезопасность (369) Сенат США (138)

 "В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире", - секретарь СНБО Данилов

Сфера кибербезопасности является одним из приоритетов деятельности СНБО Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - отметил Данилов.

В этом контексте секретарь СНБО рассказал о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в Аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). Отмечается, что НКЦК будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов

В свою очередь члены американской делегации напомнили о поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, свидетельством чего является выделение $300 млн военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетики.

Стороны отметили, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США, обменялись опытом их предупреждения и локализации, и акцентировали важность и перспективность двустороннего сотрудничества в сфере противодействия киберинцидентам.

Также читайте: Секретарь СНБО Данилов стал главой Национального центра кибербезопасности, - указ президента

Источник: https://censor.net.ua/n3165384
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно... создают зеленые ботофермы... по другому рейтинг бубочки не удержать...
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Где таких дипиллов понаходили. зетипиллы? Вот как ты кибероружием убьешь вжепучленца макшанского в Довбассе? Хиба шо показвывать ролики Клована и засмешить бурятов до смерти...Вот же типиллы. Взамест развивать ракетостроение - потратят деньги на компьютерные игры.
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Все он понимает! Этим супер кибероружием за год убили мозги 73%
"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4457
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Понятно... создают зеленые ботофермы... по другому рейтинг бубочки не удержать...
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Шкода що Данілов нічого не розуміє ані в кіберзброї ані в кібербезпеці. Досі весь Інтернет України йде через російського магістрального оператора RETN і переглядається в Москві. Навіть внутрішньоукраїнський трафік заводиться Ретеном не в Київ а в Москву і там переглядається російськими спецслужбами і блокуються шифровані з'єднання! Про яку кібербезпеку можна говорити якщо Інтернет-трафік йде спочатку в росію а вже потім в Київ??? Я коли чую розповіді представників влади про кібербезпеку чи кіберзброю, згадую що досі працюють кабелі зв'язку в Крим та в ОРДЛО, вони досі не перерізані, досі мобільні оператори управляються з росії, бо це дочки російських компаній і технічне управління йде з росії і всі дані білінгу доступні для фсб та гру і хочеться сказати представникам влади - зупиніться розповідати про кібербезпеку, бо Ви ідіоти!
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Все он понимает! Этим супер кибероружием за год убили мозги 73%
"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4457
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ти не правий 73% близька до 80% ...це кількість "болота" у любому суспільстві є 10% хороших людей є 10% не хороших людей ну а решта "телевізійне" "болото" ...а тепер порівняйте "резельтати" виборів
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В Україні досі немає єдиного CERT центра через який йдуть всі канали Інтернет і на якому відслідковуються та блокуються кібер атаки ворога! В Україні досі діють прямі канали зв'язку в росію, які ніхто не контролює! Про яку кібер-безпеку можна говорити? CERT центр зробили тільки для невеличкої групи абонентів державного сектору, які отримують Інтернет через захищені вузли під контролем СБУ. Потрібна нова концепція розвитку галузі Інтернет та телекомунікацій яка захищає країну від кібер-нападів, а в нас її досі немає! В нас навіть концепції військової системи зв'язку та передачі даних немає, про що ще говорити?
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Вроде и не глупый человек,это для этого он РНБО возглавил?
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Вот нахео пургу мести про то,что будет ? - Когда дел полно и без этой трепни.Тем более у нас.
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А це все, на що вони здатні. Якщо ви не знали, то звикайте.
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Та ни. До такого неможливо звикнути. Краще,хай вони геть, йдуть.
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Мушу вас рощчарувчти - після саюяоїх косяків вони добровільно не підуть, бо тоді прийдеться нести відповідальність за скоєні вже злочини. Тому будуть впиратися до останнього. У них два шляхи - або вчепитися у владу мертвою звсткою, або драпати в *****, бо з цивілізованих країн в дадуть.
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Ничего удивительного не открыто. Так поступали все тираны востока. Голова Людовика не зря слетела даже на Западе. Правда давно это было.
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Поведал бы вещун- пророк как скажется продажа украинской земли на здоровье нации.
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свистит ,как рашист , которого нет нигде.но всюду он есть ....ибо с 2016 года квартальное кибероружие действует на сознание и мозги доверчивого народа Украины...
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А верит ли он в существование " Газонокосильщика" ? Старый фильмец.
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но Бог наделил нас свободной волей, так Богу интереснее играть...
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Так.

Свободою вибору між Злом І Добром.
Без примусу.

Але Він закликав нас робити тільки Добро.

.
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Ну, за зебідьною логікою їх країні у смартфоні може загрожувати лише кіберзброя. Тому потміьюбно роби и перерозподіл кош ів від МО до Мінцифри. І взагалі, Укроборонпрому продати китайцям, а армію розпустити. Воювати будуть програмісти.
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Не станет. Попробуй атакуй комп, не подключённый к Интернету.
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«нашли способ взлома персональных компьютеров, которые не подключены к сети Интернет, с последующей передачей с них данных. Вредоносное программное обеспечение GSMem, разработанное ими, устанавливается на съемный носитель, к примеру, на флешку. "У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7556Затем ПО выполняет запуск на компьютер вируса, который собирает необходимую информацию, и она впоследствии передается по каналам GSM, UMTS и LTE.»

Це лише те, що у відкритих ЗМІ.
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Так я не понял. Они не подключены на прямую к интернет кабелю, а подключены через другие средства связи к интернету? Так это понятно, думаю, и зетипиллам. То какое это чудо?
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Респект. Ви все правильно зрозуміли.
Комьютер, НЕ ПІДКЛЮЧЕНИЙ до інтернету, може зливати інформацію за допомогою інших мереж.
Електроніка, це ж не тільки наука про контакти, але й дещо з напрацювань Максвелла.
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В нормальных фирмах (не говоря уж о военных) сейчас Вы хрен чего скачаете/закачаете через флэшку. Службы безопасности ушлые стали.
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Там взагалі використовують «клітки Фарадея».
А толку?
На кожний протон, є свій нейтрон
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Не кажучи вже про сам чіп, у якому реалізована розподілена схема-закладка.
Ви взагалі в курсі, скільки елементів в процессорі?
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У цьому разі вже непотрібен софтвайр. Все вже сидить в харді.
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БАБЛО, БУЛО, Є І БУДЕ, ЗБРОЄЮ НОМЕР ОДИН, ЗАВЖДИ.
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Повідомляю Вам і дуднілову конхвіденційну іхвормацію!
Ще до недавнього часу найстрашнішою зброєю вважались прапорщики савєцкої армії,потім ініцативу (тимчасово) перехопила ядерна і нейтронна зброя.
На даний історичний момент ,внаслідок масового реплікування вищеназваних прапорщиків (не тільки у військових частинах і з'єднаннях) в основному в громадянському суспільстві ,цей вид еволюціонував до небаченої сили ,не тільки кількісно але й якісно і здатен розвалити будь-яку країну чи військово-політичний союз,при умові правильного управління за допомогою вищеназваного Вами "БАБЛА"! "У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7810
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А РНБО нехай "розглядає" - може на себе самих вийде!
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Сепар и проженный ватник с Луганска, возглавляет РНБО. Это финиш!!!
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В цьому випадку він правий на 100%!!! Не все зрада!
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Где таких дипиллов понаходили. зетипиллы? Вот как ты кибероружием убьешь вжепучленца макшанского в Довбассе? Хиба шо показвывать ролики Клована и засмешить бурятов до смерти...Вот же типиллы. Взамест развивать ракетостроение - потратят деньги на компьютерные игры.
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Там є частина правди.

Бо не в останню чергу, за рахунок інтернету, Росії вдалося повалити проукраїнський уряд Порошенка, і привести до влади гібридних капітулянтів.
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Ошибочное мнение. Нужно анализировать причинно-следственные связи. Зетипиллы на такое не способны.
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Там про роботу Россії.
Щодо зєлєпузіков, то понятно.
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Вот если уволить с должности, к примеру, врача а на его место назначить клоуна из соседнего цирка ..у нормального человека даже от такой постановки вопроса волосы станут дыбом. И сколько ты не лей пропаганды в пользу клоуна - нормальный человек такого никогда не воспримет. Другое дело - зетипиллы. Подвержены пропаганде. Возможно, это имел ввиду Данилов? Держать зетипиллов постоянно в тонусе, как Вова Пу держит макак своих макшанских.
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объясняю тебе должность Президента Украины есть выборная должность и отсутствует критерий отбора кандидатов на должность. Поэтому не важно кто он и что он делал в жизни а если ему народ доверил на выборах то те кто поддерживал другого кандидата они должны уважать мнение другой части народа Украины.. А если ты не уважаешь выбор других то я не могу сказать что ты патриот Украины ты просто .............о
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Вот ты хочешь убедить меня пойти лечиться вместо врача у Клоуна? Да ты просто типиллл. Зетипилл.
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Врач - это специалист в области медицины, а Президент это должность на которую избирают народом. Врачей мы не избираем а вот Президентов да. Отстреливаешь типпил ты??? Тогда по твоей логике петя не мог быть главой государства - президент, потому что он не военный и не заканчивал военный вуз.
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типилл специалистами становятся в результате получения диплома об образоовании. У Зе диплом юриста если шо. Вот точно вы теппиллы песики
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280 млрд нужно отмыть
и хорошо, если айтишникам перепадет 3
а эти айтишники что-то рабочее наваяют

в жизни встречал двух гениев
один в МГУ по биологии и прочим естественным
второй, айти
в этом году рассчитался в Украине
Штаты пылесосят Украину
пока порохи ею правят
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Чувак, проснісь.

Україною, вже більше, як півроку рулять ЗЄГЄНІЇ.
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Почему то уже не удивляюсь, что при зеле секретарем СНБО выбран откровенный дебил.😥
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У нас появился свой Рагозин или Ходжа-Насредин. Расказывают что будет когда то. Возникает вопрос идиот Денилов или тот кому он это расказывает.
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да ...да ...3,14дарианци с 3,14дароружием страшная сила ... сначала права голубятни с гей-гейпарадами а теперь геноцид украинцев и дерибан ЗЕМЛИ аборигенов за "бусы" ...
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«буси» ≡ « Сніженіє ЖКХ ! Зарплата $4000 ! Прєкращєніє стрєльби! Только нє Порошенко !».
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Киборги будут править миром, а мы на них работать.
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Поэтому еще 22 года у нас об этом подумали и создали Национальное управление кибербезопасности.
И для тех кто не понимает что это такое, стоимость этого рынка через год будет уже будет более $200 миллиардов, а хороший профи уже стоит от $10.000 в месяц.
И никто в мире кроме папуасов живущих в лесах Амазонии, не сможет без этого рынка услуг выжить.
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Ты имеешь ввиду создание вирусов и борьба с ними? Зашибись рынок. И очень прибыльный.
А может просто разогнать эту шоблу? Не?
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Бро, ти в курсі, що ПЕРШИЙ в континентальній Європі компьютер, створили в Києві?
В Україні.

Не в Росіі.
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Да. Вот у меня знакомый, который сидит в службе техпомощи провайдера тоже считает себя айтишником. Отвечает на звонки когда пропадает инет у клиента. Вот такие в основном у нас спецы.
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ЗЕЛЕНИ КХМЕРИ в 21 век в Украйна заграбиха властта с кгбкибер мероприятие на изборите.

Не може украинците да са ги избрали честно, рашистите ги убиват, а те да изберат кукли малороси с КГБ Кукловоди като Богдан, Портнов, Коломойски, Ермак, Тайният Резидент Аваков..
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Лично КГБ Резидент Керпес не се въздържа и в деня преди изборите каза -- ще видите Изненада в резултатите!
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Кернес в Харков и се смееше при това доволно и тайнствено.
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