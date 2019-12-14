 На "нормандской встрече" ни один документ Украиной не был подписан, - Резников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.
"Коммюнике – это свидетельствование того, о чем говорили и, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на каком документе не ставит. Нет, точно ничего не было подписано", - отметил Резников.
Он также обозначил, что Украина не подписывала и заранее не согласовывала дополнительные соглашения, коммюнике или иные международные документы с Россией или с остальными странами-участницами саммита.
"Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - акцентировал Резников.
Він що, вважає, що в Україні, всі 73,22%?
А мудрий Зє, «нічєго нє обєщял».
Так шо наріт АБСОЛЮТНО спокоєн в правільності своєго вибора.
Главноє, што нє Порошенко.
Скоро Гіві та Мотороли будуть "героями"!!!
В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите». (с)
Якось вже дуже синхронно.
Но считаю что опасней всего было тут , на первой встрече ,, дальше поддержка зе будет только падать , красных линий и страха перед поездкой в Ростов , будет больше ,, может Украина и выкарабкается . .
06 августа 2019 "Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду в 2015, но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого стада баранов. После выхода на экраны сериала, сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Ближе к лету 2016 года у него уже были планы." Нужна была дестабилизация!
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Так и "минские договоренности" Порошенко не подписывал,но кое кто требует их выполнения, а Зеро ДОБРОВОЛЬНО вызвался их выполнять!
Зачем собирались?
Или подписали, но это секрет.