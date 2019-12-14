 Пограничники не пустили в Украину пропагандистку с российского НТВ, которая незаконно посещала оккупированный Крым

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова и установили обман", - говорится в сообщении.

В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в оккупированный Крым, что потом подтвердила и гражданка РФ.

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

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Как сообщил российский телеканал "НТВ", сегодня в Киев не пустили их корреспондента Александру Тонких.

В Госпогранслужбе отметили, что вчера утром пограничники не пропустили в Украину еще одного представителя того же телеканала.

"Всего с начала года выявлено более 5 тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. По ст.204-2 КУоАП в отношении нарушителей составлено более 4,2 тыс. админпротоколов", - сообщили в ГПСУ.

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