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 Пограничники не пустили в Украину пропагандистку с российского НТВ, которая незаконно посещала оккупированный Крым

В субботу утром в киевском аэропорту "Борисполь" пограничники отказали журналистке российского телеканала НТВ в пересечении границы из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова и установили обман", - говорится в сообщении.

В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в оккупированный Крым, что потом подтвердила и гражданка РФ.

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистов российского НТВ не пустили в Украину. ВИДЕО

Как сообщил российский телеканал "НТВ", сегодня в Киев не пустили их корреспондента Александру Тонких.

В Госпогранслужбе отметили, что вчера утром пограничники не пропустили в Украину еще одного представителя того же телеканала.

"Всего с начала года выявлено более 5 тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. По ст.204-2 КУоАП в отношении нарушителей составлено более 4,2 тыс. админпротоколов", - сообщили в ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3165381
 
   
 Топ комментарии
 
А че только на 3 года запретили, хоть бы 5 лет, а лучше навсегда.
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Че вы лезете непрошеные "гости"? В рязань езжайте, позор кузи дымящего и прочего хлама освещайте, от же ж нахальные, как тараканы
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Однако украинские пограничники проверили ее слова и установили обман"

старые кадры Пороха и Пастора еще остались Пограничники не пустили в Украину пропагандистку с российского НТВ, которая незаконно посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9356

базу видать собрали хорошую
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А че только на 3 года запретили, хоть бы 5 лет, а лучше навсегда.
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Вкусы разные.- Мне смешно - тебе обидно. Мне гавно - тебе повидло ))
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Неразбериха. Звезду - пустили. Эту шалаву, нет. А ведь все они были там,где им не положено.
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звязда проскочила первой и наделала много вони, поэтому это гавно начали поворачиварь назад в расейские *****.
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Аваков запустил пропагандистов канала звезды, чтобы заснять резонансный арест "банды" ветеранов и волонтеров. После того как инфоволна о злобных ультранационалистах сделана и информационно-психологическая совместная операция выполнена, можно дальше прикинуться патриотом и не пускать российских поропагандистов.
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- Толстый нос. Как у Аватара )) Краска на глазу аж на висок залезла. Вот нахера так мазаться по идиотски ? - Женщина,вы стесняетесь своего внешнего вида ? ))
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Завтра пограничников Собаков обвинит в убийстве Кати Ганзюк, а Зеленкин лично извиниться перед российским пропагандоном и даст интервью... за роялем.
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Че вы лезете непрошеные "гости"? В рязань езжайте, позор кузи дымящего и прочего хлама освещайте, от же ж нахальные, как тараканы
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Все кругом пропагандисты, а Бутусов Дартаньян.
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Лезут,как тараканы. И почему-то не боятся "праворадикалов и нацистов" в Киеве.
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Зеля предатель,чего это шлюху не пустил,лишил порохню зрады))))
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Все равно что то найдут, это же порох....... ня.
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Та неее... Это он не "порохню" лишил зрады, это он тебе трохи подкинул)))
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О, открыли "звездуны" дорогу для поползновений в Украину брехливой рашиSSкой сливно-бачковой братии! Спасибо СБУ и погранцам за бдительность. Меньше будут мусолить тему Украины на своих брех-шоу!
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