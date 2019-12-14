 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирования Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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