 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирования Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
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Зелупке не терпится менять Конституцию страны?
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.Президент определил законопроект как неотложный.
Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы. Источник: https://censor.net.ua/n3165334
Вітаю всіх з федералізацією і поверненням в склад російського лайна.
та не! типун мне на изык!!!!
(но что пока не стреляли по любэ неплохо!!)