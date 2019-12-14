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 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск с начала суток субботы, 14 декабря, не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирования Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165380
 
 
 Топ комментарии
 
Готовятся Киев патрулировать.
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А пока зеля и собаков пересажают патриотов и волонтеров.
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это смешно, когда главный закон страны меняют клоуны и безработные, а также смешно, что такие сводки потом имеют продолжение-умер в госпитале или травма.
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А пока зеля и собаков пересажают патриотов и волонтеров.
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День зряплати в рядах російських терористів, гумконвой привіз готівку. Потрібно розписатись в відомостях, поділити зарплати загиблих і пропити, стріляти немає коли! Це суть російської війни проти України - війна терористів-найманців путіна за гроші проти України!
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исполнители- девушка с длинными светлыми волосами и дядя с бородой
Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3847

заказчики
Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 469
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Это хорошо -- главное что бы это была правда !!!
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Патроны закончились? Щас гумку новую подкатят...
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Сослухаємо, що скаже ОБСЄ. Вони чомусь частіше віксують за наше МО.
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Почему нет новости о том,что зелупка зарегистрировал в Верховной Раде проект Закон о внесении изменений в Конституцию страны о децентрализации власти?
Зелупке не терпится менять Конституцию страны?
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это смешно, когда главный закон страны меняют клоуны и безработные, а также смешно, что такие сводки потом имеют продолжение-умер в госпитале или травма.
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если смешно, то смейся) может дольше проживешь)
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Зачем стрелять, если Зеля и так к россии стремится, как муха к говну
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А че им. Дело пошло. Кловуняра сам все сделает, взамест вжепучленцев.
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Просто Зеленський виконав вимоги своїх російських партнерів.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.Президент определил законопроект как неотложный.
Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы. Источник: https://censor.net.ua/n3165334

Вітаю всіх з федералізацією і поверненням в склад російського лайна.

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Хер зетипиллам. Это их влажные мечты не дано сбыться. Кумира могут и привесить на гилляке.
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они сами не верят своему счастью - тут гонения на АТОшников...на фиг их убивать...можно ж деморализовать и брать голыми руками...
та не! типун мне на изык!!!!
(но что пока не стреляли по любэ неплохо!!)
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Фортуна - она переменчивая, зетипиллы. Окажется шо вы будете жестоко отпи жжены самыми вашими слугами. По приколу зато. Да?
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При Порошенко такого не было, где война!!!!
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«Превратим войну империалистическую в войну гражданскую»
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напевно в лугандонському лісі щось велике здохло!
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Мы уже привыкли, что вы в своих сводках все время брешете...сейчас ОБСЕ правдивее, чём ваш отчёт... У вас потерь нет, а Украина продолжает хоронить своих Воинов почти каждый день....
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В основном подрывы. Стрелять уже всем надоело, тем более бестолково. "Бери шинель, иди домой" Там дети, жены, мама с папой, а не вши окопные, бесцельные.
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у Рівному були дні траура... Загинули місцеві бійці.. Але.. обстрілів і втрат нема.. дурня якась
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-А кто же тогда открывал и открывает ? Марсиане ?
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