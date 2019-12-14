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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Надежда на справедливый суд, однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости, - Сенцов о деле Шеремета

В деле об убийстве Павла Шеремета надежда на справедливый суд, новые однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил бывший узник Кремля Олег Сенцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается расследования убийства Павла Шеремета. Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошникив и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена.

Я не знаю где правда, но хочу ее узнать, как и все граждане Украины. Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", - написал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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Надежда на справедливый суд, однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости, - Сенцов о деле Шеремета 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165379
 
   
 Топ комментарии
 
То ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как при Пете???
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це моральний авторитет для багатьох українців а кого поважати коломойшу авакяна чи ссявченко?
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таким как вы обращаться к Сенцову не надо было бы. Он знает ЧТО такое судилище и как факты фабрикуются. Порошенко оставьте в покое. Сейчас время зеленого болота и гниющего к тому же
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Повністю згоден з Олегом і підтримую його точку зору!
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Сєнцову Олегу незабаром буде соромно що саме ЗЕ " вихволив" його з фашистського полону ПУ!
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Про арешти волонтерів, військових...
Кажете, слава богу не мене...чекайте, вже йдуть (((
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Від "справи Шеремета" враження такі ж, як від реприз 95 кварталу - теж не смішно і теж здається, що писали ідіоти для ідіотів.
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Без питань! Але, якого куя робив на конференції легітимний полудурок?!!! Рюкзакан підставив? Так мізки потрібно мати! Дурило!!!
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сенцов и правда от жизни отстал , раз такое говорит про наш суд , у нас за умышленное дают максимум поселение ( если грошы есть ) , а могут и отпустить ( если чурка )
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А никто не задумывался над тем что шеремета был агентом фсб?
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сейчас, вопрос не в том кем он в действительности был,а в том кто его убил
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Одне ясно - не ті кому намагаються пришити це. Інших турбот не маєш?
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сейчас, вопрос не в том кем он в действительности был,а в том кто его убил
ваша версия имеет полнейшее право на изучение
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Я про це котрий день вже пишу. З чого раптом така метушня пішла після зустрічі з ху*лом?
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Сомнений нет , они убили . Надо ещё найти заказчика .
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парубий,турчинов и порошенко - сойдут в качестве заказчиков???
уважаемая ,"японская мама",не пишите разного рода бредятину(((
там,вся доказуха левая и дело шито белыми нитками и плохими портными(((
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Кацапе, ти якщо не володієш людськими мовами, то хоч не помічай болдом свої висери. У спам!
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особисто я дуже не хочу щоб хлопці та дівчата, справжні герої України, виявилися злочинцями.. якщо не винні - бажаю їм витримки і гідно поводити себе.. якщо це брехня, Аваков має застрелитися.. відставка то вже замало буде Надія на справедливий суд, однозначні докази та громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості, - Сенцов про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 420
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ну шо зебіли? Отримали? Жили б собі у повільній зраді під вибухи складів *********** і горя не знали, но нєт! Потягнуло на пригоди!?
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Когда то была авторитетна Савченко, а сейчас Сенцов. Надеюсь, что что для людей авторитетными будут близкие знакомые и друзья. Думайте лучше своей головой кто есть кто
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"Надежда на справедливый суд, однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости, - Сенцов о деле Шеремета" - "Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошникив и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена", лично я склоняюсь ко второму варианту, Авако-рюкзак время от времени пытается громко, на всю страну пропиариться, и это оказывается очередным мыльным пузырём (вспомнить хотя бы громкий, публичный арест МНС-ников с наручниками, прямо из Кабмина), и что мы видим в результате, кстати, зарплату этим арестованным должен, со своего кармана,выплатить Авако-рюкзак, но он вышел сухим из воды, думаю, следующим президентом Украины будет Сенцов, либо Вакарчук,
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Не знаю,хто ліпить з цієї людини морального авторитета,але це марно витрачені зусилля.Після Савченко люди порозумнішали.
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Авакян готовит очередную партию рюкзаков на продажу
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Судя по комментариям, следователи и эксперты - идиоты, начальник полиции - идиот, министр МВД - идиот, генеральный прокурор - идиот, президент - идиот и все они враги своей карьере и благополучию. Очнитесь, на них весь мир смотрит, а не какой-то диванный патриот из Суходрищинска, к тому же надо поехать головой, что бы выбрать для подлога таких обвиняемых.
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Не стоит торопиться верить во все, что сегодня расскажет Аваков! Он предал Порошенко, предаст и Зеленского, а пока, он исполняет политический заказ, чтобы доказать свою лояльность новой власти - типа, слуга слуги народа, готов на все! И эта готовность не убеждает в справедливости следствия! А значит, будет опровержение, освобождение, извинения и прочие в таких скорых делах казусы! надеюсь, побратимы, национальные силы, АТОшники пристально следят за доказательной базой исполнителей воли Зеленского, ведь тому, кровь с носа, нужна яркая победа, для поддержания рейтинга! Порошенко не может и не сможет посадить, так хоть тут "прорыв"!
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Депутат Верховной Рады Антон Геращенко на пресс-конференции в Киеве заявил о деятельности в Украине широкой "террористически диверсионной сети с центром в России".
"Судя по почерку подготовки покушения на меня, следователи считают, что на 99% убийство Павла Шеремета в июле 2016 года было организовано из этого же диверсионного центра на территории РФ", - заявил сам Геращенко.23 января 2017 ВВСАваков даже не обмолвился о возможном русском следе.Может это уже и не важно. Цель достигнута ! Нормандия уже почти не обсуждается а земля, тарифы, изменения конституции отошли на задний план.Все увлеклись решением "аваковских" кроссвордов.На Банковой будет каток, на Майдане елка, а значит вероятность протестных акций почти нулевая.Скоро новый год,зимние праздники, каникулы ВР, своего рода передышка. Потом подкинут нам "новую жвачку", и пережевывая ее, мы уже забудем и о деле Шеремета. И так до конечной цели а какой?.....доживем увидим.
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Олег не враховує, що бажання утриматися на своїй посаді будь-якою ціною, і дискредитувати АТОшників та волонтерів ніц не залежить від того хто насправді вбив Шеремета.
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