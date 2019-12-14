 Надежда на справедливый суд, однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости, - Сенцов о деле Шеремета

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил бывший узник Кремля Олег Сенцов, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается расследования убийства Павла Шеремета. Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошникив и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена.
Я не знаю где правда, но хочу ее узнать, как и все граждане Украины. Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", - написал Сенцов.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Кажете, слава богу не мене...чекайте, вже йдуть (((
ваша версия имеет полнейшее право на изучение
уважаемая ,"японская мама",не пишите разного рода бредятину(((
там,вся доказуха левая и дело шито белыми нитками и плохими портными(((
"Судя по почерку подготовки покушения на меня, следователи считают, что на 99% убийство Павла Шеремета в июле 2016 года было организовано из этого же диверсионного центра на территории РФ", - заявил сам Геращенко.23 января 2017 ВВСАваков даже не обмолвился о возможном русском следе.Может это уже и не важно. Цель достигнута ! Нормандия уже почти не обсуждается а земля, тарифы, изменения конституции отошли на задний план.Все увлеклись решением "аваковских" кроссвордов.На Банковой будет каток, на Майдане елка, а значит вероятность протестных акций почти нулевая.Скоро новый год,зимние праздники, каникулы ВР, своего рода передышка. Потом подкинут нам "новую жвачку", и пережевывая ее, мы уже забудем и о деле Шеремета. И так до конечной цели а какой?.....доживем увидим.