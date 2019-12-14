 Надежда на справедливый суд, однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости, - Сенцов о деле Шеремета

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил бывший узник Кремля Олег Сенцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается расследования убийства Павла Шеремета. Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошникив и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена.

Я не знаю где правда, но хочу ее узнать, как и все граждане Украины. Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", - написал Сенцов.

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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