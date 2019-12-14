 На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, лица скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы.
После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.
"Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанного группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками", - сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.
На месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.
Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Очевидно же что либеральная демократия неспособна дать ни стабильности, ни безопасности, ни развития. Только дать власть горлопанам и агентам олигархов.
- Кем твой папа работает?
- Слесарем. Вечером, уходя из дому, берет с собой большой ключ, а по утрам домой деньги приносит...
На фото № 1 - изображен ПМ, рядом магазин с 7-ю патронами. С каких хренов в макарове вставлена "мортитрка" для отстрела сигнальных патронов?. Что , б...дь кулибины. Народ за идиотов не считайте...
Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n3165378
У Києві правоохоронці затримали громадян, які зупинили п'яних поліцейських.Інцидент стався вночі, 13 грудня, у Солом'янському районі столиці на вулиці Донецька. Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Instagram.
Громадяни зупинили автомобіль, який підрізав їх на дорозі. Виявилося, що в автівці перебували двоє п'яних поліцейських, один із них був другом генерала.
Вже через 15 хвилин на місце події приїхав автобус з силовиками, які затримали громадян. При цьому п'яні поліцейські змогли поїхати."Типи вирізали нас по зустрічній, ми зупинили їх, вони закрилися в машині, почали тикати корочку і говорити "йдіть нах*й". Приїхали поліцейські, але нічого не змінилося. А вже через 10 хвилин приїхали "маски-шоу".
Заломами всіх і пресу, і лівих. І повезли в райвідділ. Протримали 4 години, зняли відбитки. Двох побили", - розповіли громадяни, які зупинили п'яних правоохоронців, передає "Київ Оперативний".