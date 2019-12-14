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 На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя. ФОТОрепортаж

13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа полиции Житомирщины в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время совершения разбойного нападения на дом предпринимателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 01

Около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, лица скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы.

После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 02

Смотрите: Спецназ задержал ОПГ, которая подозревается в серии разбойных нападений в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанного группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками", - сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 03

На месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 04

Смотрите также: Неизвестный злоумышленник за 5 часов попытался ограбить 85 домов в Белогородке на Киевщине. ВИДЕО

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 05

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите: "Нападают на спящих людей, которые находятся в кровати, начинают их бить, связывать, угрожать им оружием, стреляют!" - как не стать жертвой разбоя. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165378
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас окажется, что среди них бывший волонтёр или атошнит и понесётся срач до небес
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Почему-то практически не сомневаюсь в том, что это гастролирующие, пришедшие нам на помощь в борьбе в империей зла, свободолюбивые дети кавказских гор. )))
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Дико извиняюсь.
На фото № 1 - изображен ПМ, рядом магазин с 7-ю патронами. С каких хренов в макарове вставлена "мортитрка" для отстрела сигнальных патронов?. Что , б...дь кулибины. Народ за идиотов не считайте...
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Сейчас окажется, что среди них бывший волонтёр или атошнит и понесётся срач до небес
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Почему-то практически не сомневаюсь в том, что это гастролирующие, пришедшие нам на помощь в борьбе в империей зла, свободолюбивые дети кавказских гор. )))
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Думаю що це в черговий раз менти, чергова кримінальна розвідка, інакше б про них в подробицях розповідав Аваков!
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прочитав мои ранние комменты,можно понять, что я не особенно жалую волонтеров, есть за что, но эти, под судилищем, настоящие и очень, очень жаль, что такое происходит с ними. Кстати, когда проходили следствия по янтарю, то дым стоял выше крыши, а сейчас как будто все потерянные и запуганные.
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Так вішайте і це діло на підозрюваних у вбивстві Шеремета.
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Це зекапітулянти чергових патріотів піймали? На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя - Цензор.НЕТ 497
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так героев АТОшников еще много, если все на одних повесить, то остальных придется убирать как Амину Окуеву, а тогда даже самый тупой народ заподозрит что дело нечисто.
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Ща начнется срач- полиция дура, судья молодец!
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100% в составе бандюков атошников найдут
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Парочка вверху рассчитывает на срач. Разочаруйте их.
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Зато не 90-е.
Очевидно же что либеральная демократия неспособна дать ни стабильности, ни безопасности, ни развития. Только дать власть горлопанам и агентам олигархов.
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Бандитизм был, есть и будет. Он есть в любой иной стране мира. Везде хватает люмпенов, жаждущих скорой наживы, ограбив кого либо.
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Хм, гитлеровскую германию не вспоминать, с её показателями бандитизма с целью наживы? И люмпен работал на благо нации, не выеживался на олигарха Круппа или Тиссена. Запугали видать, стопудофф.
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В гитлеровской Германии подобная публика с СС пошла. А те слои населения, которые ишачили и ишачат на тех самых фабриках и заводах, хоть и за копейки, грабить не шли и не идут.
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Хмм, и кого же, скажите на милость, грабили СС-овцы в германии? Заходят такие к бюргеру по мюллерштрассе и давай вымогать у него денег угрожая отверткой и зажигалкой))) Вы случайно не из 95-го квартала?
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Слыш, йумарист, т. е. не грабили евреев и прочих "не арийской крови"? Там было идеальное общество?
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Похоже сантехники-отвертки, ключи, шуруповерт, болгарка, скотч, изолента, фонарик, пистолет-зажигалка ...
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Школа. Учительница спрашивает Вовочку:
- Кем твой папа работает?
- Слесарем. Вечером, уходя из дому, берет с собой большой ключ, а по утрам домой деньги приносит...
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Дайте угадаю, их отпустят под домашний арест а потом дадут по году условно и опять на вольные хлеба для судей деньги заколачивать? Или как по вашему они в 31 году уже успели *отсидеть* за убийства и грабежи?
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Дико извиняюсь.
На фото № 1 - изображен ПМ, рядом магазин с 7-ю патронами. С каких хренов в макарове вставлена "мортитрка" для отстрела сигнальных патронов?. Что , б...дь кулибины. Народ за идиотов не считайте...
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Что там с законопроектом Зеленского о борьбе с организованными преступными сообществами? Видимо турборежим дает сбой в этом плане. Все силы брошены на распродажу земли. )))
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ну почему же, еще надо реабилитировать лугадонских убийц и посадить волонтеров
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полиция Житомирщины, а винтили на Киевщине..шо за фигня..?
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Банда была из действующих сотрудников МВД, киевского паханата. Поэтому житомирские..
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да вроде нет..
Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n3165378
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Генерал відправив автобус із силовиками на підмогу п'яному другові.

У Києві правоохоронці затримали громадян, які зупинили п'яних поліцейських.Інцидент стався вночі, 13 грудня, у Солом'янському районі столиці на вулиці Донецька. Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Instagram.
Громадяни зупинили автомобіль, який підрізав їх на дорозі. Виявилося, що в автівці перебували двоє п'яних поліцейських, один із них був другом генерала.
Вже через 15 хвилин на місце події приїхав автобус з силовиками, які затримали громадян. При цьому п'яні поліцейські змогли поїхати."Типи вирізали нас по зустрічній, ми зупинили їх, вони закрилися в машині, почали тикати корочку і говорити "йдіть нах*й". Приїхали поліцейські, але нічого не змінилося. А вже через 10 хвилин приїхали "маски-шоу".
Заломами всіх і пресу, і лівих. І повезли в райвідділ. Протримали 4 години, зняли відбитки. Двох побили", - розповіли громадяни, які зупинили п'яних правоохоронців, передає "Київ Оперативний".
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