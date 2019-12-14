 Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.
"На заседании архиерейского Собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "УАПЦ", - написал он.
Напоминаем, сегодня ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.
Не перепутайте.😁
а без нього і ложка ікри у горло не лізе, і келія у білому шовку і бархаті -не чиста .
Виражаю благодарность украинцам за ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата
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так и до МП доберутся
куда будут потом национальные патриоты Карпат
ходить молиться гундяевскому богу?.