 Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании архиерейского Собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "УАПЦ", - написал он.

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Напоминаем, сегодня ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

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