EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  1075  34
Материалы по теме:
Все про:УАПЦ (36) УПЦ КП (512) Епифаний (212) ПЦУ (504)

 Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "УАПЦ".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании архиерейского Собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "УАПЦ", - написал он.

Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синод ПЦУ создал миссию для обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета

Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ 02

Напоминаем, сегодня ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

Также читайте: "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха

Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3165377
 
 
 Топ комментарии
 
А когда московских чекистов из РПЦ давить будете?
 показать весь комментарий
 
Остался один нерешенный вопрос с ликвидацией гебистской секты упц мп.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну вот и бортонули Героя Украины Филарета. Предательство закончилось предательством. Закономерно.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя есть своя точка зрения (долбонутая), на происходящее. Филарет не посещает богослужения Епифания, его кинули. Что ты своим пысков расскажешь?
 показать весь комментарий
 
 
Он не посещает,потому что старый тщеславный дурень,рассчитывающий что будет сам править и всем владеть. Пшел вон,карикатура козломордая.
 показать весь комментарий
 
 
Филарета вообще больше не будет. Он уже не патриарх как бы.
 показать весь комментарий
 
 
Закрылось общество с ограниченной ответственностью. Развалили многолетнее Филино корыто. Выдали маленькую мисочку и как хочешь, так и живи..
 показать весь комментарий
 
 
та мисочка вроде осталась. просто в других руках. Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 9488
 показать весь комментарий
 
бідачка втратив титул Патріарха.
а без нього і ложка ікри у горло не лізе, і келія у білому шовку і бархаті -не чиста Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 164 .
 показать весь комментарий
 
А когда московских чекистов из РПЦ давить будете?
 показать весь комментарий
 
 
Давить надо красиво-налогами, например аренда храмов для московитов должна быть за 1м2 50$😊
 показать весь комментарий
 
Эти смогут себе позволить и побольше платить за доходное место торговли чудесами и свечками. Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 3871
 показать весь комментарий
 
 
Остался один нерешенный вопрос с ликвидацией гебистской секты упц мп.
 показать весь комментарий
 
 
Не при зелёных точно. У них глава СБУ ходит к мацковским слугам дьявола исповедоваться.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Просили передать:
Виражаю благодарность украинцам за ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата
(*****)
 показать весь комментарий
 
 
Филарет не угомонится и будет огрызаться. Деменция.
 показать весь комментарий
 
 
Елки палки
так и до МП доберутся
куда будут потом национальные патриоты Карпат
ходить молиться гундяевскому богу?.
 показать весь комментарий
 
Звание патриарха вроде как пожизненное... Не? Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 5787
 показать весь комментарий
 
Петюня-дурноголовий і сюди свою свинну харю засуну
 показать весь комментарий
 
У кіріла підіймають бокали і дзвонять калакала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх