 "Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на странице Совета волонтеров в Facebook.
"Совет волонтеров надеется на всестороннее рассмотрение дела, доказательств и беспристрастный суд", - сказано в сообщении.
Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на странице Совета волонтеров в Facebook.
"Совет волонтеров надеется на всестороннее рассмотрение дела, доказательств и беспристрастный суд", - сказано в сообщении.
3 ч.
Думаю, большинство украинцев уже догадалось, чем сейчас занимается глава МВД Аваков в рамках договоренностей с Москвой. А именно - "зачисткой" добровольцев и активных бывших "атошников" (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений.
Порошенко в политическом плане прикрывает "зраду" Зеленского, рассказывая о том, что в Париже никто не перешел "красные линии". Аваков -выполняет более "грязную" работу, начав арестовывать добровольцев.
На самом деле Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше "разгула радикальных патриотов". И можно возвращаться в Украину.
Думаю, все понимают, начиная с 2014 года Аваков специально показывал этот "разгул" тоже в угоду Москве. И на Майдане, и на Донбассе. Это на тему наших политиков, которые не подыгрывали Кремлю в начале войны.Или просто так не выполняли Минские соглашения.
Собственно, именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине. Ну, а для "прикрытия" он имитирует, с согласия Кремля, антироссийскость в виде фейков про Лаврова или Суркова. Или "наездов" на российского спикера Володина.
Мораль сей басни такова. Все в Украине всегда шло и идет по российскому сценарию. Главное - чтобы украинцы верили при этом в "ногу Сороса" или "ухо Байдена". Или - в Голобородько из народа.
Звинувачуєте БізнесменаПатріота у "покриванні Зрадника"
и цирком который вместе с поцзедентом устоили для
мацкальских пропагандонев из Звезды-кизды