 "Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на странице Совета волонтеров в Facebook.

"Совет волонтеров надеется на всестороннее рассмотрение дела, доказательств и беспристрастный суд", - сказано в сообщении.

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