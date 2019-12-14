EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  4875  208
Материалы по теме:
Все про:убийство (5436) волонтеры (1956) Кузьменко Юлия (8)

 "Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко. ДОКУМЕНТ

Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины с учетом позиции многих волонтеров Украины, которые непосредственно знакомы с вкладом подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко в помощь защитникам Украины в АТО/ООС, передал ее адвокатам характеристику на нее.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на странице Совета волонтеров в Facebook.

"Совет волонтеров надеется на всестороннее рассмотрение дела, доказательств и беспристрастный суд", - сказано в сообщении.

Своей честью и порядочностью может служить примером многим: Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - характеристика с места службы подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3165375
 
   
 Топ комментарии
 
Я категорично не вірю, що ця пані є вбивцею Шеремета.
 показать весь комментарий
 
Так именно поэтому зеленые ублюдки ее и мочат.
 показать весь комментарий
 
А Кива под кем тогда ходил? Не под чертом Авакяном?

"Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко - Цензор.НЕТ 2908
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Дмитрий Корнейчук. Политический аналитик
3 ч.

Думаю, большинство украинцев уже догадалось, чем сейчас занимается глава МВД Аваков в рамках договоренностей с Москвой. А именно - "зачисткой" добровольцев и активных бывших "атошников" (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений.
Порошенко в политическом плане прикрывает "зраду" Зеленского, рассказывая о том, что в Париже никто не перешел "красные линии". Аваков -выполняет более "грязную" работу, начав арестовывать добровольцев.

На самом деле Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше "разгула радикальных патриотов". И можно возвращаться в Украину.
Думаю, все понимают, начиная с 2014 года Аваков специально показывал этот "разгул" тоже в угоду Москве. И на Майдане, и на Донбассе. Это на тему наших политиков, которые не подыгрывали Кремлю в начале войны.Или просто так не выполняли Минские соглашения.
Собственно, именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине. Ну, а для "прикрытия" он имитирует, с согласия Кремля, антироссийскость в виде фейков про Лаврова или Суркова. Или "наездов" на российского спикера Володина.
Мораль сей басни такова. Все в Украине всегда шло и идет по российскому сценарию. Главное - чтобы украинцы верили при этом в "ногу Сороса" или "ухо Байдена". Или - в Голобородько из народа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Пєтя все знав ?
Звинувачуєте БізнесменаПатріота у "покриванні Зрадника"
 показать весь комментарий
 
Не позорьтесь, настоящие волонтёры! Потом не отмоетесь!
 показать весь комментарий
 
 
Еще осталось собрать характеристику соседей и от родителей записку.
 показать весь комментарий
 
Долгое время коммунистическая партия тоже была умом, честью и совестью нашей эпохи. А на деле оказалась злодейской партией, творившей фашистские дела.
 показать весь комментарий
 
Эта силиконовая курва вас всех продаст, купит, а потом снова продаст, но уже дороже! Спросите, откуда у неё столько добра появилось внезапно! Может она платные операции делала, а? А может просто она лживая тварь?
 показать весь комментарий
 
Маньяки тоже всегда кажутся идеальными и непорочными людьми.
 показать весь комментарий
 
Не верю фейковым расследованиям сАбакова
и цирком который вместе с поцзедентом устоили для
мацкальских пропагандонев из Звезды-кизды
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх