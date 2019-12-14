 Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены. Всего с начала разборки завала вывезено около 3 тыс. 124 м куб. строительных конструкций", - сказано в сообщении.

Так, к работам были привлечены 182 чел. и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 чел. личного состава и 8 единиц техники.

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Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.