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Все про:Одесса (5841) пожар (3861) ГСЧС (2385)

 Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о завершении в субботу, 14 декабря, работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены. Всего с начала разборки завала вывезено около 3 тыс. 124 м куб. строительных конструкций", - сказано в сообщении.

Так, к работам были привлечены 182 чел. и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 чел. личного состава и 8 единиц техники.

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Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3165374
 
 
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Тепер потрібно терміново відновлювати будинок, поки він не завалився, накривати дахом будинок, розробляти проект реконструкції і відновлювати конструктивну міцність, будинку, посилювати пожежну безпеку, ставити автоматичну систему пожежегасіння.
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Яке нахєр відновлювати - знести і побудувати новий-і дешевше і безпечніше.
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Це пам'ятка архітектури, а побудувати нове залізобетонне лайно це не вихід. Напроти цієї будівлі вже побудовано радянською владою залізобетонне лайно - будівля Промстройбанку СРСР, яке псує весь вигляд старої Одеси! От будівлю Промстройбанку можна знести і побудувати щось дійсно красиве, а стару будівлю коледжу потрібно зберегти і вдновити!
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Ну вот и освободилось место по заказу застройщика. Специально дали догореть дотла. 100% будет новострой - "залізобетонне лайно". К бабке не ходи.
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А правда, що на другому поверсі цієї будівлі знаходились документи земельного кадастру?
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