 В 26 странах мира в 2019 году убили 75 журналистов, - доклад Press Emblem Campaign

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Press Emblem Campaign (PEC).
"С начала года 75 журналистов были убиты в 26 странах", - говорится в докладе.
Отмечается, что этот показатель на 36% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким с 2006 года.
Как отметил генеральный секретарь PEC, уменьшение количества жертв среди работников СМИ "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше".
"Интенсивность конфликтов на Ближнем Востоке уменьшилась, но волна иногда насильственных демонстраций в нескольких странах по всему миру является серьезным источником беспокойства за безопасность журналистов", - подчеркнул он.
Согласно данным организации, в 2019 году 13 журналистов погибли в Мексике, в Афганистане и Пакистане по восемь, в Сирии убили шестерых, в Гондурасе - 5, а на Филиппинах 4.
Были также зарегистрированы убийства (по одному сотруднику СМИ) в каждой из следующих стран: Бангладеш, Чад, Чили, Демократическая Республика Конго, Гана, Кения, Ливия, Нигерия, Северная Ирландия (Великобритания), Южная Африка, Украина, Йемен.
Уточніть, чи не ПЕСа ви маєте на увазі?
Вони самі її вибрали.
Дуже легко тобою маніпулювати.
Источник: https://censor.net.ua/n3165373
Что характерно, ни в Мексике, ни в Гондурасе войны, вроде, нет, а журналистов погибло больше, чем в Сирии.
Сразу скажу, что журналистов убивать нельзя, они наемные работники, люди подневольные, и работают в данных
жопах мирастранах по заданию редакции.
Однако же замечу, что убийства журналистов не привели "к дестабилизации в обществе".
Наверное, сценаристам Авакова нужно "что-нибудь поправить в консерватории"(С)