EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия, За рубежом
  210  19
Все про:журналистика (2546) свобода слова (1023) убийство (5436)

 В 26 странах мира в 2019 году убили 75 журналистов, - доклад Press Emblem Campaign

С начала 2019 года в 26 странах мира были убиты 75 журналистов, что на 36% меньше, чем в предыдущем году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Press Emblem Campaign (PEC).

"С начала года 75 журналистов были убиты в 26 странах", - говорится в докладе.

Отмечается, что этот показатель на 36% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким с 2006 года.

Как отметил генеральный секретарь PEC, уменьшение количества жертв среди работников СМИ "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше".

"Интенсивность конфликтов на Ближнем Востоке уменьшилась, но волна иногда насильственных демонстраций в нескольких странах по всему миру является серьезным источником беспокойства за безопасность журналистов", - подчеркнул он.

Согласно данным организации, в 2019 году 13 журналистов погибли в Мексике, в Афганистане и Пакистане по восемь, в Сирии убили шестерых, в Гондурасе - 5, а на Филиппинах 4.

Были также зарегистрированы убийства (по одному сотруднику СМИ) в каждой из следующих стран: Бангладеш, Чад, Чили, Демократическая Республика Конго, Гана, Кения, Ливия, Нигерия, Северная Ирландия (Великобритания), Южная Африка, Украина, Йемен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165373
 
 
 Топ комментарии
 
Долг журналиста сообщать новости, а не комментировать события с точки зрения "линии партии"...
 показать весь комментарий
 
Да, за отклонение от этой линии часто и убивают.
 показать весь комментарий
 
Команда сверху, блок на сайте VPN и Тор и ниодного тролльного придурка проводящего информационную войну против Украины на сайте не будет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Журналистам нечего делать в зоне военных конфликтов. Редакции посылают своих работников на такие задания ради пропаганды; конечно, многие возвращаются вперёд ногами, зато без головы.
 показать весь комментарий
 
Долг журналиста сообщать новости, а не отсиживаться в бункере.
 показать весь комментарий
 
 
Долг журналиста сообщать новости, а не комментировать события с точки зрения "линии партии"...
 показать весь комментарий
 
 
Да, за отклонение от этой линии часто и убивают.
 показать весь комментарий
 
 
Як гарно підмічено.
Уточніть, чи не ПЕСа ви маєте на увазі?
 показать весь комментарий
 
Зеб, как ты верно подметил, что разглядел Вальцмана, который распял православного снегиря.
 показать весь комментарий
 
Зеб, точно, я сказал Вальцман!!! А почему ты лайк под постом не поставил или ещё надо произнести в посте - "порохобот", чтобы ты лайк под постом поставил?
 показать весь комментарий
 
Редакции - первые виновники. Точнее, хозяева газет.
 показать весь комментарий
 
Украина и Британия оказались в странном списке стран, особенно Британия.
 показать весь комментарий
 
Волонтеры с детскими кардиохирургами готовят заговор мирового масштаба и дестабилизацию обстановки во всем мире. Только рюкзАваков спасет мир. Но для этого надо очень много французских вертолетов, французских катеров и японских электромобилей!.
 показать весь комментарий
 
 
А школьный педагог, любимец детей оказался Чекатилой...
 показать весь комментарий
 
 
Саме таку реакцію від тебе сайт і очікував.
Дуже легко тобою маніпулювати.
 показать весь комментарий
 
Команда сверху, блок на сайте VPN и Тор и ниодного тролльного придурка проводящего информационную войну против Украины на сайте не будет.
 показать весь комментарий
 
 
"13 журналистов погибли в Мексике, в Афганистане и Пакистане по восемь, в Сирии убили шестерых, в Гондурасе - 5"
Источник: https://censor.net.ua/n3165373

Что характерно, ни в Мексике, ни в Гондурасе войны, вроде, нет, а журналистов погибло больше, чем в Сирии.
Сразу скажу, что журналистов убивать нельзя, они наемные работники, люди подневольные, и работают в данных жопах мира странах по заданию редакции.
Однако же замечу, что убийства журналистов не привели "к дестабилизации в обществе".
Наверное, сценаристам Авакова нужно "что-нибудь поправить в консерватории"(С)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх