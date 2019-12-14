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 Наемники РФ не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО, - украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не пускают представителей СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом на странице штаба ООС в Facebook сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - сказано в сообщении.

Однако украинская сторона СЦЦ отмечает, что вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе на неподконтрольные правительству Украины территории и к участкам разведения сил и средств.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря 2019 года представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе н. п. Петровское позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания; на блокпосту западнее н.п. Верхнешироковское только после примерно часа ожидания", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СЦКК пожаловалась СММ ОБСЕ на наемников РФ у восстановленной части моста в Станице Луганской

Источник: https://censor.net.ua/n3165372
 
   
 Топ комментарии
 
Разводим войска дальше, или продолжаем разводить Украину?
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Хуже войны с россией,мож быть только мир с гопником из кгб
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Та ви шо? А я такий здивований, такий здивований! ху*ло ж Зєлєнскому обіцяло! І руку тиснуло!
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кацапи не пускають кацапів?
люблю, коли кацапи сруться
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вот и результат нормандской встречи((((((((( мутин плевал на все договоренности
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Американские чеченцы захватили и крым и пол Далбасса.Хады ползусчие
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Разводим войска дальше, или продолжаем разводить Украину?
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Хуже войны с россией,мож быть только мир с гопником из кгб
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И что им за ето будет? А ничего. как и за прошлые 6 лет. Давайте еще дайте даунбасу автономию и введите миротворцев на линию разграничения и ***** вам лично пожмет руки.
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**** каже настамнєт. Це ваш внутрішній конфлікт, домовляйтесь з ними. Оце і всі домовленості.
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Петя в Минске это и подписал. Теперь или выполнять последовательно по пунктам, или Зе опять вызовут в учительскую ВВП, фрау Шмургель и Макарон и будут ставить в позу галычанина на плантации в Польше.
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Саме час виступити Членограю,та розповісти про що вони з Ху"лом домовлялись.
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Геращенко сказала, что ИХ КОМАНДА видела решение проблемы границы, в "миротворцах ООН", которые возьмут контроль над границей. На что Пристайко заявил, что это лож, зам. генсекретаря ООН сообщила, что Украина официально за 5 лет так и не подала ни одного предложения по миротворцам. Занавес...
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А я больше верю Геращенко, чем флюгеру пРИСТАЙКО.
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Мокшанин, ти хоч інколи дихаєш, чи тільки брешиш? https://www.5.ua/********/misiia-oon-na-donbasi-mizhnarodni-eksperty-porakhuvaly-skilky-potribno-myrotvortsiv-179547.html МІСІЯ ООН НА ДОНБАСІ: МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ ПОРАХУВАЛИ, СКІЛЬКИ ПОТРІБНО МИРОТВОРЦІВ

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Так это ж идеальные условия для "выборов"! Чего стенать-то? Адекватные люди об этом всегда знали, а 73% пусть хоть сейчас узнают.
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А с чего ты взял шо адекватные это 8% а не 73?
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А не могли они пойти дальше, напролом, или орки не перестали просто стрелять?
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Зато 42 летний Нелох высунув язык уже выполняет новые домашние задания от *****.
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Цікаво, які домашні завдання виконує пуйло, чи Нелох їх йому не давав?
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Далі вибори и особливий спатус..Да зебобіки ?????
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И еще вода в крым, восстановление разрухи ( за счет Украины естественно), выплата пенсий путинвведивойсковцам, а в остальном нові обличча рулять!
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тогда забудьте об отводе и не будьте идиотами
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..не пускают?..значить.... **********))))))))))
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