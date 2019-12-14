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Все про:контрразведка (187) СБУ (14142) шпионаж (840) Баканов Иван (93)

 СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов

Служба безопасности Украины начала 69 уголовных производств по линии работы контрразведки, в частности по разоблачению шпионов и агентов вражеских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом сообщил председатель спецслужбы Иван Баканов, комментируя 100 дней пребывания в должности.

"Последние результаты свидетельствуют, что Служба все больше внимания уделяет фундаментальным вопросам защиты государства и вовремя, а главное, успешно реагирует на эти вызовы", - отметил он.

Глава СБУ добавил, что 17 производств касаются государственной измены (по 9 из них уже есть решение суда), а 5 - шпионажа.

К 12 годам лишения свободы осужден агент ФСБ России с Полтавщины, которого задержали летом. Также 12 лет за решеткой проведет агент российской военной разведки, уличенный контрразведчиками СБУ в Харьковской области. В течение 2015-2017 годов он осуществлял сбор разноплановой информации, в том числе с грифом "секретно", в военной сфере и в области военно-оборонных разработок.

В качестве одного из показательных примеров Баканов привел ситуацию с экс-заместителем Министра экономики Украины, который подозревается в государственной измене. Ему инкриминируют заключение заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму более 16,5 миллиона долларов США.

"Сам факт таких злоупотреблений вызывает возмущение, а в условиях войны, которую ведет наше государство, такие действия экс-чиновника недопустимы", - подчеркнул Баканов.

По его убеждению, наживаться на оборонной сфере в стране, которая теряет на востоке своих лучших сыновей и дочерей - не только незаконно, но и аморально. Наказание за такие действия должно быть максимально строгим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3165370
 
 
 Топ комментарии
 
Зачотнийвисер СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 6146 Але працюй далі - ти можеш краще СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 2839
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Литининат бакланов подключился к зачистке страны от неугодных и опасных для бубочки...
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юзают концы

судя по назначениям в СБУ, то расследовать будут например то шо прапорщик Вася по-пьяни сказал: а вот в Рашке я воровал бы более больше и более лучше.

И это = "госизмена".
И так далее по списку.
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69 - вообще цифра интересная, одна в сврем роде)))
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Литининат бакланов подключился к зачистке страны от неугодных и опасных для бубочки...
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Зачотнийвисер СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 6146 Але працюй далі - ти можеш краще СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 2839
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Попей зеленки зебил... и тебя попустит...
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Началась охота на ведьм.. бубачка сцыт когда страшно...
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Май 2019 года - бубочка, где посадки, как твои обещания перед выборами, весна прийде!
Декабрь 2019 года - це палитическия репрессии! бубочка ссыт! сталинские времена! уси на майдан!
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так де посадки воров и прокацапских гнид - бени, портнова, медведчука? ПОчему пресуют волонтеров а портнову 7 лямов компенсации за "моральний ущерб".
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> заключение заведомо убыточного контракта


Такое впечатление что Зекоманда не на войне, а на базаре. Что такое "заведомо убыточный контракт" ? Война - это всегда только убытки. Засчитывается только результат: снаряды есть, или снярядов нет.
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На фото дом одного из "толькоубыточных" дельцов с армейскими контрактами
СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 511
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Если есть данные о незаконности доходов - несите в налоговую.
Никакой связи с закупкой снарядов.
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А фото дома бурята багдана у тебя есть? поищи в сети... будешь приятно удивлен...
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Порохоидиоты правы, нет у нас шпиенов и госизмены. Есть жадоба до обогащения, продают не только страну, а и мать свою продадут. Вот это ведьмы, так ведьмы.
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и большинство дел по АТОшникам и волонтёрам?
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СБУ начала/ Пока главный результат главного волкодава -скорохвата российских шпионов и диверсантов-внедрение под прикрытием в окружение Суркиса: Глава СБУ Баканов присутствовал на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник".
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А ведь не придерёшься, он там с бейджиком ходил - "Оперативный работник"...
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Крым и пол Далбасса заватили в заложники американские чеченцы.Но кгбешное быдло Путлера держит абарону
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Даю наводку главный шпион, предатель Медведчук, ну и дальше по списку.
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план по отстаиванию взглядов Зе и затиранию гнилого болота от него запустили. Такого количества ботов давно не было, вот только забыли им сказать, что использованный материл подлежит опять же обработке. Пишите дальше, существование надо же оплачивать...
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Скоро и троллями проводящими информационную войну против Украины, СБУ тоже займется. Ждите гниды.
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- Похрен все "разработки"!!! Похрен, что оперативники годами "горбатились", дезу лили" противнику!!! Результат нужен, результат!!! И прямо сейчас!!!
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69 - красивая цифра, только - таинственная и непонятно - кто кого имеет?
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Че там искать? Зепридурок,хач авакян и портянкин - можно сразу смело расстреливаить
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