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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 У следователей есть "круг определенных лиц", которые могут быть заказчиками убийства Шеремета, - советник главы МВД Варченко

У правоохранительных органов есть "круг определенных лиц", которые могут подозреваться в том, что они выступали заказчиками убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил в эфире "ОбозTV".

Однако, по его словам, сейчас можно говорить исключительно о той информации, которую следствие готово предоставить и предоставило на брифинге 12 декабря.

Варченко сказал, что не хочет сейчас "фантазировать" и обсуждать возможность причастности России к заказу убийства Шеремета, однако добавил: "Подобные вещи идут на пользу государства-агрессора. Любой терроризм в Украине, любые незаконные действия в Украине, которые резонируют в украинском обществе, их всегда использует враг... Знаете, признак высшего класса качества работы спецслужб иностранного государства – сделать так, чтобы люди, которые вредят своему государству в пользу агрессора, этого даже не осознавали".

Комментируя задержание подозреваемых в убийстве Шеремета, Варченко вспомнил про террористов-народовольцев, организовавших убийство российского царя Александра II. При этом он уточнил, что его слова не нужно "накладывать на сегодняшних фигурантов". "У нас было более чем достаточно исторических примеров, почему молодые люди прибегают к террористическим действиям. Молодые и красивые. И тоже потом люди хлопают руками и говорят: Как так? Такое невозможно! Такие красивые девушки, как Софья Перовская или Вера Фигнер (члены организации "Народная воля". – Ред.) не должны осуществлять террористические акты", – отметил советник главы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165369
 
 
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Каждый день на фронте погибают солдаты и офицеры ВСУ.
Не желаете ли расследовать, и наказать виновных ?
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Аваков занимается «зачисткой» добровольцев в рамках договоренностей с Москвой - политолог Декабрь 14, 2019Без рубрикиКомментарии

Именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине…
Думаю, большинство украинцев уже догадалось, чем сейчас занимается глава МВД Аваков в рамках договоренностей с Москвой. А именно - «зачисткой» добровольцев и активных бывших «атошников» (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
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Порошенко в политическом плане прикрывает «зраду» Зеленского, рассказывая о том, что в Париже никто не перешел «красные линии». Аваков - выполняет более «грязную» работу, начав арестовывать добровольцев.
На самом деле Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше «разгула радикальных патриотов». И можно возвращаться в Украину.
Думаю, все понимают, начиная с 2014 года Аваков специально показывал этот «разгул» тоже в угоду Москве. И на Майдане, и на Донбассе. Это на тему наших политиков, которые не подыгрывали Кремлю в начале войны. Или просто так не выполняли Минские соглашения.
Собственно, именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине. Ну, а для «прикрытия» он имитирует, с согласия Кремля, антироссийскость в виде фейков про Лаврова или Суркова. Или «наездов» на российского спикера Володина.
Мораль сей басни такова. Все в Украине всегда шло и идет по российскому сценарию.
Главное - чтобы украинцы верили при этом в «ногу Сороса» или «ухо Байдена». Или - в Голобородько из народа.

Кстати, помните, Путин постоянно говорит о том, что главное в выполнении Минских отношений - это прямой диалог Украины с Донбассом? Ну, а если Путин что-то говорит - то те, кому он это говорит, бегут это выполнять.

Глава МИД Пристайко заявил, что в рамках трехсторонней контактной группы в Минске будет согласованы места нового разведения войск, обмена пленными, разминирования и прочего. А что такое трехсторонняя группа? Это прямые переговоры Украины с ЛДНР при наблюдении ОБСЕ и России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
У Путина не забалуешь. Теперь даже Россию «агрессором» называть нашим политикам запретили…
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Да, пан советник. Лоханулись вы с этим "делом". Потому как 99% населения вообще не знают кто такой был Шеремет, и в чьи разборки он попал. У населения сейчас другие проблемы: платёжки по ЖКХ.
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Еще вчера обвиняемые были страшными радикал-националистами, которые САМИ решили убить Шеремета для распространения своих идей.
Об этом было написано в ТЕКСТЕ ПОДОЗРЕНИЯ.
Уже сегодня у них, оказывается, был заказчик. Наверное Брейвик.
Но никак не лубянские или другие не патриоты Украины.
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Одно другому не противоречит нисколько. Идеи заказчика и их как генераторов идей могут совпадать. Например, выкрасть детей у Маруси Звериного оскала. Чё, хорошая идея, заказчику может понравиться...
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Все, что лепять "правоохранители" и их покровители в высшей власти по этому делу, противоречит одно другому.

14.12.2019 10:25


14.12.2019 10:31

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Вой соевых средств массовой дезинформации ССМД прямо указывает на заказчика - это Петр Порошенко.
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Больше некому. Таким образом, создав бардак в стране, стремился проскользнуть на второй срок
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Кацапов таки натянут на цугундер, чует моё сердце... Только бы не перестарались и не переиграли...
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Надо начхать на всяких там Хармсов и Тусков все же посадить Петра Алексеевича туда, где ему положено быть
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то може вже бастрикіна замість собакова пора ставити, якщо все так само робиться?
один в один - "розслідування" вбивства Нємцова
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Петушок прокукарекал про круг лиц. Не для людей, его высер был адресован для тупого ЗЕбыдла. Сейчас ряба шапка высрет, что это мочилово было выгодно Порошенку, правосекам, бандеровцам, госдепу и мировой закулисе. Все, как завещает Куйло.
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Все верно, кроме госдепа и мировой закулисы
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Ну как Вас развели хохлята, авторитетов волонтерского движения посадил не клоун вместе с Авакяном разыгравши спектакль, другие задумаются нечего бастовать перед офисом препрезидента, а то дело пришиют какое нибудь не раскрытое и Ваше друга грохнут скажут что сам себе два раза в голову стрелял, типа самоубийство, оставшееся стало 73% без авторитетных людей будет стадом баранов и вести это стадо можно верным путём в парашостан.
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Удивительная по своей глубине мысль -у преступления есть заказчик !!! Интеллектуалы б....ть.А кто заказчик этого дешевого шоу вокруг ,,раскрытя ,,убийства Шеремета ??
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Цей панок шкодує, що народовольці пустили по песді расистськоу імперію? Він не поц?
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Аваков! Гаси заказуху на карлсона саакашвілі! Це буде хіт!
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Мы сей час наблюдаем увлекательный спектакль под названием : Аваков лезет в премьеры , ну и вторую часть скоро увидим , после завершения первой естественно : Премьер хозяин страны , а президент не кто , да он и на хер не нужен.
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Ну за що було вбивати Шеремета?..Посередній журналіст,з Білорусі вигнали,з Росіі вигнали,пригрівся в Україні і нікому тут не заваджав...А ось відразу після його загибелі майнула і тут же зникла версія,що на тому авто мав їхати Притула,вони користувались машиною разом...А Притула - швагро Хомутинніка,а Хомутиннік - махровий донецький бандос,з молодих януковичських мультимільйонерів...Так що причина може бути проста і звикла - Притула шваркнув жінку по писку,а та попросила сестру,щоб та попросила свого мужа з ним розібратись...Ось і все,а ми винюхуємо сліди,російські,американські і білоруські,а,можливо,потрібно було б всього навсього затиснути чиїсь високопоставлені яйця між дверима щоб вся картина стала як на долоні...
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Я не спрашиваю - нравится/ненравится, я спрашиваю: может ли ветеран АТО стать преступником?
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Разве ветеран АТО автоматически становится святым???
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Если бы за убийством шереметы стояла кацапия, то все было бы сделано тихо и незаметно, ведь каждому понятно, что подозрение сразу же падает на *****. И наоборот, убийство, совршенное в такой громкой и заметной форме выгодно только тому, кто, решая свои задачи, хочет, что бы все обвинили в злодеянии кацапию. Отсюда две очевидных версии - или Шеремета как журналист узнал нечто такое, чего ему не следовало знать, и его решили ликвидировать, либо Шеремета стал жертвенной овечкой в какой-то игре украинских спецслужб. Второй вариант невозможен без разрешения высших должностных лиц государства.
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боиться ваЗелин военных,особенно атошников, мешают они ему проводить политику по сдачи Украины
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