 У следователей есть "круг определенных лиц", которые могут быть заказчиками убийства Шеремета, - советник главы МВД Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил в эфире "ОбозTV".

Однако, по его словам, сейчас можно говорить исключительно о той информации, которую следствие готово предоставить и предоставило на брифинге 12 декабря.





Варченко сказал, что не хочет сейчас "фантазировать" и обсуждать возможность причастности России к заказу убийства Шеремета, однако добавил: "Подобные вещи идут на пользу государства-агрессора. Любой терроризм в Украине, любые незаконные действия в Украине, которые резонируют в украинском обществе, их всегда использует враг... Знаете, признак высшего класса качества работы спецслужб иностранного государства – сделать так, чтобы люди, которые вредят своему государству в пользу агрессора, этого даже не осознавали".

Комментируя задержание подозреваемых в убийстве Шеремета, Варченко вспомнил про террористов-народовольцев, организовавших убийство российского царя Александра II. При этом он уточнил, что его слова не нужно "накладывать на сегодняшних фигурантов". "У нас было более чем достаточно исторических примеров, почему молодые люди прибегают к террористическим действиям. Молодые и красивые. И тоже потом люди хлопают руками и говорят: Как так? Такое невозможно! Такие красивые девушки, как Софья Перовская или Вера Фигнер (члены организации "Народная воля". – Ред.) не должны осуществлять террористические акты", – отметил советник главы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".