 Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда написала на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.
"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда.
Она также подчеркнула, что Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - сообщила министр.
Кроме того, Коляда отметила, что учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы в деле должен быть абсолютно убедительным для всех.
"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы. И последнее. Обращаюсь ко всем - чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам. (…) Даже не прошу, требую - следите за формулировками, выверяют каждое слово, когда даете оценку людям и действиям. Есть правовые рамки, а еще морально-этические", - сказано в сообщении.
Министр добавила, что убийство Шеремета должно быть расследованным, но ни у кого должны возникать сомнения относительно доказательной базы.
"Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Фамилии их известны.
Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов".
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
На войне тоже матерятся. Это не на теплом диване сидеть и пальцами в "клаву" тыкать.
Что для заказного убийства человек, имеющий опыт убийства людей подходит больше чем тот, кто и курицы не зарезал?
Что обсуждать?
так шо Сашко мог бы смело, если бы не убили, наехать на тебя, если ты что-то например добывал, или выращивал. типо - дэнги гони, гони дэнги.
так шо в Пиплии есть правильный, сплагиаченный высер: не делай се кумира и будешь спать более лучше, более спокойно что-ли
Сашко білий нехило так янтарем занимался. Поедь в Рівне покопайся, много нового узнаеш.
Это у вашей Зекоманды надежды такие: замазать всех военных, добровольцев и волонтёров.
Увы, вашим мечтам сбыться не суждено. Потому что населению,в общем, начхать - кто такой был Шеремет, и в какой именно конфликт между олигархами он попал как кур в ощип.
Та всем до п...ы! Жрать! Ржать! Срать!
видеозарисовки, сплетни с матами с прослушек и специалисты по походкам - это второстепенно...
боюсь, когда не получиться доказать начнут - устранять... и на трупы спокойно вешать (еще и письма состряпают с чистосердечными признаниями и невозможностью жить после этого)
нехай зелена дрисня свої обісрані штани на свій кошт пре
православная, "индульгенции" вроде бы отменили еще лет 300 назад то?
наоборот, у людей повышенное чувство справедливости, а персонаж ведь обосрал ТГШ, который у нас - как вот Ленин был для совков.
то есть, вот даже я говорю - правильно кто-то сделал, ибо шеремет был ватником.
а то шо поймали(если правда в высерах следунов), то да, жаль, но это издержки демократии, вна след. раз, пусть парни будут осторожней.
и ясно шо я не верю в фарс "Авакова", ибо Шапошников его называет "солнцевским бандюком", а Шапошников - очень добрый.
Єврей, в православ'ї індульґенцій з роду не було.
а це ще більш паскудне, аніж правдива торгівля цими "предметами" у католиків та інших сортів христоїдів.
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Образ волонтёра и ветерана у меня сложился неоднозначный после услышанных телефонных разговоров всяких пум и лис. А так же после информации, как они прирастали недвижимостью и движимостью. Кристально чистые и честные люди. Пистолета жалко. Того, что самовыпилился...
Просто одно из многих подтверждений его сущности..
І що Ви робите у цій антиукраїнській владі?
Ви Підозру читали?
У мене склалося враження, що той, хто писав "Підозру" начитався А.Я.Вишинського, він живе у 30-х роках 20-го століття. Читаючи цю ахінею, копіюючи стиль, мимоволі вийшло от таке:
"Вище керівництво країни, культивуючи шовінистичне ставлення до етнічних українців, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучі залякати українську та україномовну частину суспільства, зробити свої українофобські дії об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до переконань про меншовартісність українців, а також про те, що воїни АТО, волонтери та добровольці - убивці та злочинці, створило організовану групу, переважно з неукраїнців, щоб залякати суспільство та віддати країну в ярмо ворога".
И вспомните - какая зарплата была У Шеремета.
Тобто, вбивство його можна вважати героїчним вчинком?
Тобто, ти теж проти вбивства журналістів?
Чи декого, все ж, вбивати треба?
Хто і коли їх кинули?
Нагадаю, вбивство Шеремете - 2016 рік!!!
Тоді Україна виграє.
Злочинець, кім би він не був, повинен відповісти за свої вчинки.
1 ч. ·
- Вопиющие нарушения прав человека.
Вопиющие нарушения Конституции.
Вопиющие нарушения процессуального законодательства.
Все это инициировано и осуществляется, внимание: гарантом Конституции (!), Генпрокурором (!!), министром МВД (!!!).
Тот неловкий момент, когда национальная власть, похоже, начинает представлять угрозу национальной безопасности.