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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:убийство (5436) Шеремет (338) Коляда Оксана (19)

 Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Доказательная база обвинений волонтерам и ветеранам АТО в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета должна быть абсолютно убедительной, в противном случае репутационные риски государства возрастут в разы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда написала на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда.

Она также подчеркнула, что Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - сообщила министр.

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Кроме того, Коляда отметила, что учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы в деле должен быть абсолютно убедительным для всех.

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы. И последнее. Обращаюсь ко всем - чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам. (…) Даже не прошу, требую - следите за формулировками, выверяют каждое слово, когда даете оценку людям и действиям. Есть правовые рамки, а еще морально-этические", - сказано в сообщении.

Министр добавила, что убийство Шеремета должно быть расследованным, но ни у кого должны возникать сомнения относительно доказательной базы.

"Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165368
 
   
 Топ комментарии
 
>отделять дело от образа всего движения уже не получится.

Это у вашей Зекоманды надежды такие: замазать всех военных, добровольцев и волонтёров.
Увы, вашим мечтам сбыться не суждено. Потому что населению,в общем, начхать - кто такой был Шеремет, и в какой именно конфликт между олигархами он попал как кур в ощип.
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Можно спросить с какой целью аваков плюет на тайны следствия, вываливает версии. сшиты зелеными нитками и устраивает вот эти шоу?
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Расследуй: кто замучил до смерти Романа Беспалого, лярва.
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)) такое впечатление, шо это дело войдёт в аналы уже только своей индивидуальной походкой.
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Слово "анналы" пишится и читается по другому.
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нада ш, а то я и не знал ). здесь, в контексте этого дела, оно пишЕтся, читается и понимается именно так как написано )))))
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и смысл имеет совсем другой, чем аналы
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Слово "пишится" тоже "пишится" по-другому, як, до речі, і словосполучення, "по другому".
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А таким,как авакян или зеля на это государство ровно пох.
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Можно спросить с какой целью аваков плюет на тайны следствия, вываливает версии. сшиты зелеными нитками и устраивает вот эти шоу?
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он просто думает, что все блондины, а вот эта говорит правильно. Тактика такая завалить грязью, инфой и сплетнями....чем их больше тем труднее отделить правду от лжи.
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убили гады Патриса Лумумбу: Был митинг на заводе Лихачева,И на заводе "Красный пролетарий".- Позор тебе, злодей народа Чомбо,И кореш твой, Мобуту с черной харей!/Жалко Лумумбу. Жалко Шеремета. Но это-прошлое. А в ближайшем будущем воюющую Украину ждёт мародёрство мирового еврейского капитала-он же Сорос,масоны, мировое правительство и прочее.Ждёт обмен на стеклянные бусы благодатной украинской земли.
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Я тоже предлагаю говорить об обвиняемых без всяких регалий типа "волонтёр 1-ой степени" , "доброволец образца 2015ого года". Тогда все будет морально и по Закону.
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І про прокурорів та суддів треба говорити також без регалій типу "на 100% свой чєловєк", "самий корумпований суддя Окружного суду" та ін. Бо люди починають вважати, що розслідування заангажоване.
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этому министру уже Коломойский подписал заявление на оставку .
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АТАКА КЛОУНОВ НА ПАТРИОТОВ И ВОЛОНТЕРОВ -ИНТЕРЕСНО -КТО КЛОУНАМ ПОДСКАЗАЛ С ЧЕГО НАЧИНАТЬ -НЕУЖЕЛИ ФСБ ???
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У меня есть знакомый, сидел, бухал, ни где не работал, кто то ему предложил в АТО, он согласился, просто не куда ему было деваться, долги, безденежье, повоевал, получил землю, помощь, в службе по безработице хорошо платили. Пьет, гуляет до лежачего состояния и какой он патриот? Может вы думаете, что пошел воевать за принцыпы? Я спрашивал его, он сказал, ну за что то надо бухать. Детей забрали, теперь с женой на пару бухают. Разные бывают патриоты и волонтеры.
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Україна виграє, а государство зелохів програє, пора змінювати коней.
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ШО ТО АВАКЯН ЗАСИДЕЛСЯ В МУСОРСКОМ КРЕСЛИЦЕ
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После вердикта ЕСПЧ это дельце будет позором для всех, кто его лепил из говна и палок и засветился на пресс-конференциях по нему.
Фамилии их известны.
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Где национал-радикализм, который шьют обвиняемым, и где детский врач-кардиолог или Андрей Антоненко (Riffmaster) ?

Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов".
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
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Судя по записям, все, даже детский врач, изъясняются как урки
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Главное, что они сделали для защиты страны.
На войне тоже матерятся. Это не на теплом диване сидеть и пальцами в "клаву" тыкать.
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Неужели не понятно?
Что для заказного убийства человек, имеющий опыт убийства людей подходит больше чем тот, кто и курицы не зарезал?
Что обсуждать?
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АВАКЯН -А ПОМНИШЬ САШКА БЕЛОГО -КОТОРЫЙ РЕАЛЬНО ВЗЯЛСЯ ЗА ПРОДАЖНЫХ ПРОКУРОРОВ ???
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Помнить. Тому і нищить українців, паплюжить ветеранів, обпльовує волонтерів. Я добре знаю, що кажу: ще не народився вірменин, який посмів би зробити щось проти Росії.
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а у нас всегда так - никто "не без греха".
так шо Сашко мог бы смело, если бы не убили, наехать на тебя, если ты что-то например добывал, или выращивал. типо - дэнги гони, гони дэнги.
так шо в Пиплии есть правильный, сплагиаченный высер: не делай се кумира и будешь спать более лучше, более спокойно что-ли
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Вам, для промежду дрочим, что б не скушно было.
Сашко білий нехило так янтарем занимался. Поедь в Рівне покопайся, много нового узнаеш.
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>отделять дело от образа всего движения уже не получится.

Это у вашей Зекоманды надежды такие: замазать всех военных, добровольцев и волонтёров.
Увы, вашим мечтам сбыться не суждено. Потому что населению,в общем, начхать - кто такой был Шеремет, и в какой именно конфликт между олигархами он попал как кур в ощип.
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По перше Шеремет був людиною і людям не начхать, я маю на увазі ЛЮДЕЙ,звичайно не твого типу! По друге-якраз ці перевертні і замазують, плямують авторитет СПРАЖНІХ ВІЙСЬКОВИХ!! І що найогидніше за гроші...
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Почему-то именно "дело Шеремета" вытащено на такой уровень. Гибель военнослужащих никого не волнует ?
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Коли гине людина це завжди трагедія, велике горе для рідних і держави! І вині в цьому повинні нести відповідальність згідно Закону. Страшно і гидко коли людину вбивють підло із-за рогу для особистої вигоди...
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Это да. Доходы героиновой и метамфетаминовой мафий оказались под угрозой, и вот - война шестой год.
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Виходить наші бійці гинуть не за державу, а за наркомафію. Ви не пробували їм це сказати, або родичам загиблих чи покалічених?! І не пробуйте, а то Петрушка в втратить одного із найактивніших своїх провокаторів....
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Расследуй: кто замучил до смерти Романа Беспалого, лярва.
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Про Тымчука уже даже не вспоминают! А его загадочная смерть кода более должна вписываться в сценарий дестабилизации.
Та всем до п...ы! Жрать! Ржать! Срать!
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Вимкніть CapsLock. Великі літери в інеті, це сигнал SOS. Тобто у вас або істерика, або потрібна інша допомога.
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МЕНИ ПОТРИБНА ИНША ДОПОМОГА БО КОРЫСТУЮСЬ ВИРТУАЛЬНОЮ КЛАВИАТУРОЮ -ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ ЗА ЗАУВАЖЕННЯ -ПРОБАЧТЕ БУДЬ ЛАСКА
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ріже око і є люди, яким дійсно потрібна допомога. А правила є правилами
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реальные доказательства, факты и неопровержимые улики... - вот чему поверят
видеозарисовки, сплетни с матами с прослушек и специалисты по походкам - это второстепенно...
боюсь, когда не получиться доказать начнут - устранять... и на трупы спокойно вешать (еще и письма состряпают с чистосердечными признаниями и невозможностью жить после этого)
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ви державу сюди не примазуйте
нехай зелена дрисня свої обісрані штани на свій кошт пре
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"Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда. Источник: https://censor.net.ua/n3165368\\\\\\\\\\\

православная, "индульгенции" вроде бы отменили еще лет 300 назад то?
наоборот, у людей повышенное чувство справедливости, а персонаж ведь обосрал ТГШ, который у нас - как вот Ленин был для совков.
то есть, вот даже я говорю - правильно кто-то сделал, ибо шеремет был ватником.
а то шо поймали(если правда в высерах следунов), то да, жаль, но это издержки демократии, вна след. раз, пусть парни будут осторожней.
и ясно шо я не верю в фарс "Авакова", ибо Шапошников его называет "солнцевским бандюком", а Шапошников - очень добрый.
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"православная, "индульгенции" вроде бы отменили еще лет 300 назад то?"

Єврей, в православ'ї індульґенцій з роду не було.
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тільки був "карт-бланш" - "кому надо".
а це ще більш паскудне, аніж правдива торгівля цими "предметами" у католиків та інших сортів христоїдів.
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ДО ВАС ЕЩЕ НИ КАК НЕ ДОШЛО ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕМОЙСКИЙ ИЛИ ЖДЕТЕ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ В КИЕВЕ -ДА ОН УЖЕ НАБИТ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕЛОВЕЧКАМИ -КАКИЕ НА ХЕР КРАСНЫЕ ЛИНИИ -УКРАИНУ КРАСИВО ЛОЖАТ ПОД РАИСУ
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... "Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда.
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Образ волонтёра и ветерана у меня сложился неоднозначный после услышанных телефонных разговоров всяких пум и лис. А так же после информации, как они прирастали недвижимостью и движимостью. Кристально чистые и честные люди. Пистолета жалко. Того, что самовыпилился...
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У того хоть совесть проснулась а у этих ************ её и не было.
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Все, даже детский врач, изъясняются как урки со стажем
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Дайте ей под сраку! От этого государство только выиграет!
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В десятку госпожа министр, в самое яблочко.Похоже толковая баба, не ровня прошлой Пэциной подстилке Фриз.
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Да какая там репутация у олигархического неофеодального государства?
Просто одно из многих подтверждений его сущности..
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С таким гавнокомандующим по другому и быть не может.
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Оксана Коляда ...
І що Ви робите у цій антиукраїнській владі?
Ви Підозру читали?
У мене склалося враження, що той, хто писав "Підозру" начитався А.Я.Вишинського, він живе у 30-х роках 20-го століття. Читаючи цю ахінею, копіюючи стиль, мимоволі вийшло от таке:
"Вище керівництво країни, культивуючи шовінистичне ставлення до етнічних українців, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучі залякати українську та україномовну частину суспільства, зробити свої українофобські дії об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до переконань про меншовартісність українців, а також про те, що воїни АТО, волонтери та добровольці - убивці та злочинці, створило організовану групу, переважно з неукраїнців, щоб залякати суспільство та віддати країну в ярмо ворога".
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Тут ещё нужно вспомнить - на каком радио работал Шеремет ("Вести") и кто его владелец.
И вспомните - какая зарплата была У Шеремета.
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Давай далі.
Тобто, вбивство його можна вважати героїчним вчинком?
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Ні. Вважаю, щоб зрозуміти мотиви, треба знати особистість жертви.
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Зрозуміло.
Тобто, ти теж проти вбивства журналістів?
Чи декого, все ж, вбивати треба?
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Потому что ветеранов бросили напризволяще. Вместо того чтоб как-то трудоустроить. Вот они и подались в Киллеры. Там хорошо платят.
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Так, що?
Хто і коли їх кинули?
Нагадаю, вбивство Шеремете - 2016 рік!!!
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Розслідування повинно бути повним і відкритим.
Тоді Україна виграє.
Злочинець, кім би він не був, повинен відповісти за свої вчинки.
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Алексей Арестович
1 ч. ·

- Вопиющие нарушения прав человека.
Вопиющие нарушения Конституции.
Вопиющие нарушения процессуального законодательства.
Все это инициировано и осуществляется, внимание: гарантом Конституции (!), Генпрокурором (!!), министром МВД (!!!).
Тот неловкий момент, когда национальная власть, похоже, начинает представлять угрозу национальной безопасности.Міністр у справах ветеранів Коляда про справу щодо вбивство Шеремета: Чим би вона не закінчилася - програє держава - Цензор.НЕТ 2461
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Розслідування могло іти двома шляхами . Перший , це працювати в звичному режимі аж до суду , до виявлення винуватців і замовників . І другий , це шоу яке так миле 95 кварталу. В цьому випадку режим шоу служить не для виявлення істини , він служить для паплюження ідеї волонтерства , добровольців , бійців АТО на замовлення кремля . Щоденна істерія Лаврова і Путіна з приводу "некантраліруємих Кієвом банд вааружонних націоналистов і радікалов угнетающіх народ Украіни" є яскравим свідченням ролі добровольців та волонтерів в цій війні . Для кремля волонтери і доброволці , які в 2014 році врятували Україну , є страшним сном , кісткою в горлі Імперії. Тому Бубочка виконуючи наказ Путіна і пішов шляхом вказаним кремлем , реалізовуючи руйнівний сценарій створений в надрах кремля . Саме для цього і було влаштовано галасливе шоу на яке , вискакуючи з штанів помчав Голобородько , хоча це не рівень Президента . Але грати ролі то його професія , тільки для України краще коли ці ролі грають в єврейському кварталі не чіпаючи долі України. За великим планом кремля по постановці Києва в кремлівське стійло запущені і тривають підпроекти . Це і відношення СННН до ЗСУ , це справа Шеремета , це заклик до братання Ноздрачова , це вчорашнє подання Зєлєнського до ВР по зміні Конституції , це заборона називати Росію агресором , це виступи іудо-фашистів бужанського і дубінського , це підготовка до анулювання Закону про мову на догоду кремлю. . Паралельно на ТВ іде розхитування переконань українців в питанні що є Росія , брат чи ворог ? Інтенсивність проукраїнських інформпотоків на Україну , в цьому плані, не повинна поступатись інтенсивністю російським , але ЗМІ України в руках етносу який нічого хорошого Україні не бажає . Йолка попереду , танки Путіна на кордоні .
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Чем больше истерики - тем больше радости для расийского зомбоящика!
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Зря зебилы историю не учат. Фанни не то, что в Членина- в Юзика бы не попала (она была жутко близорукая). Но после этого "покушения" эсерам большевички устроили "красный террор". А Членин, "раненый" сифилисом намного раньше "пули Каплан" через 4 года превратился в овощ и потом вскоре сдох.Міністр у справах ветеранів Коляда про справу щодо вбивство Шеремета: Чим би вона не закінчилася - програє держава - Цензор.НЕТ 5239
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