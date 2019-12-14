 Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда написала на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда.

Она также подчеркнула, что Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - сообщила министр.

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Кроме того, Коляда отметила, что учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы в деле должен быть абсолютно убедительным для всех.

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы. И последнее. Обращаюсь ко всем - чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам. (…) Даже не прошу, требую - следите за формулировками, выверяют каждое слово, когда даете оценку людям и действиям. Есть правовые рамки, а еще морально-этические", - сказано в сообщении.

Министр добавила, что убийство Шеремета должно быть расследованным, но ни у кого должны возникать сомнения относительно доказательной базы.

"Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда.

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".