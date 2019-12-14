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 Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Если бы следователи, расследующие убийство журналиста Павла Шеремета пытались найти "козлов отпущения", то искали бы их в менее резонансной среде". А нынешние задержания стали закономерным итогом расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил в эфире "ОбозTV".

На вопрос, почему брифинг Национальной полиции и задержания подозреваемых прошли именно сейчас (12 декабря), Варченко ответил: "Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не вчера, почему не завтра... Это вопрос, который не имеет под собой никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козла отпущения" – то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, который стимулирует дополнительный резонанс".

Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.

"Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто", – пояснил советник главы МВД.

"А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он в дальнейшем следователем... Попытки фальсифицировать такое резонансное производства – это безумное самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации", – заверил Варченко.

При этом он не ответил прямо на вопрос, готовы ли в МВД предоставить доказательства достоверности телефонных записей подозреваемых.

"Я категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументировано в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать доказательства", – сказал представитель министерства.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165363
 
 
 Топ комментарии
 
А разве не правдоподобная версия?
Расшатать обстановку в Украине решили медики армии Украины (!) и волонтёры армии Украины (!) и для этого взорвали беларусского (!) журналиста.
Что тут не так?
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Это если бы сверху не поступил звонок дискредитировать армию Украины и волонтёрское движение.
А так поиск козлов отпущения - основное прямой путь наверх и звёзды на погоны.
Вспомните "самоубийство" Ярослава Мазурка и т.д.
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Вы целенаправленно гадите на патриотов, лепите обвинение по Кремлевским методичкам, списываете их у Следкома РФ.

Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".





Где доказательства их национал-радикализма?
После убийства НИКТО не сделал никаких заявлений для привлечения внимания к национал-радикальным идеям.
Это опровергает то, что вы им лепите.
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Так і я ж про це питаю другий день.
Жоден репетуючий "Аве, Аваков!" не відповідає на це питання.
Чому обвинувачені не довели до кінця свій задум і не заявили про свої "націонал-радикальні" погляди ні відразу після вбивства, ні протягом років після нього?
А на цьому нібито їхньому мотиві побудовано все обвинувачення.
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Потому что нет мотива для такого этого убийства.
Цель его же не достигнута?
Как можно убийством нетопового журналиста перевернуть обстановку в стране?
Пусть даже топового?
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Та да) вам, прикацапникам, именно это выгодно -обосрать Украину на весь Мир, а свинособак отмазать...
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Если бы следователи искали "козлов отпущения", то искали бы в менее резонансной среде/ Слугой народа Коломойского дана установка где искать: Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины .
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советник главы мвд, объясняю для тыпорылых почему нашли козлов отпущения именно в этой резонансной среде. эта резонансная среда , как ты нерезонансный ее называешь, а именно - нацики и ветераны АТО, сильно мешают нашему гарантику и слугам изи каломыйского задружить с путлером и лечь всей Украиной под рашку!
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"Думки голови ОП" як завжди відірвані від реальності. Як і в тих, кому він платить за ці "думки".
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Дык козлов и не искали. Цель была поставлена иная. Вот тока кто продюсер...
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Этот варченко пытается логически оьосновать абсолютный беспредел,который представляет из себя ментовская "малина". Это псы на службе того или иного режима,не более. Он бы еще про нквд слезные истории рассказал.
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ЗЕЛЕМОЙСКИЙ УЖО ПЕРЕШЕЛ ВСЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ КАКИЕ ТОЛЬКО ЕСТЬ НА УКРАИНСКОМ ГЛОБУСЕ
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А следователи не искали "козлов отпущения", а выполняли "политический заказ"... "Следствие" назначает "виновных", обвиняет и осуждает без доказательств, раздувает недостатки, возводит в преступление неосторожные, случайные высказывания и с тупой яростью набрасывается на очевидные доказательства противоположного... Именно таким образом в сознании общества создаётся "образ врага"...
Это обычные методы бихевиоризма, которые применяются при манипулировании сознанием в определённых целях...
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я понимаю что вам всё равно, но я был лучшего мнения о вас. Не хотите со своей юридической колокольни прокомментировать дело торнадовцев или аналогичные, которые были при порохе ?
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А как я могу "прокомментировать дело", если я его не видел? Я, недавно, составил, по просьбе человека, юридический документ. Направил ему. Потом звоню, интересуюсь его судьбой. Мне говорят: "Знаете, я тут с другим юристом посоветовался, и он мне более детальный документ составил, с посыланием на ведомственные приказы. Я именно его отправил...". Потом присылает мне ответ того, кому документ направлялся, и спрашивает у меня моё мнение относительно полученного ответа... А как я могу его высказать, если я первичного документа в глаза не видел? Вы требуете от меня, того же...
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Так **** ты тут комментируешь это дело? Ты его видел?
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Для влады опасна именно эта среда, а не стадо бесловесное. Покончив с ними тогда и стадо можно пустить под нож. Сделать рабами.
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Париж з фуйлом провалили, рейтинг летить в дупу, на Донбасі стріляють, економіка вже не дихає, продати нема чого, шукають козлів серед патріотів, пора на Ростов через Лукянівку.
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вспоминается разгон Аваковым протестующих волонтеров с показательным нагибанием в коленную позицию.. как тогда ПЕСики от радости брызгали слюнями и пели дифирамбы нынешнему министру МВД.. попандопулы, одним словом
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ну то было при барыге, а тут зебилы не могут прокомментировать текущие события не используя любимый прием кацапов - "а давайте посмотрим что было раньше, давайте учить историю"
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Їх почали активно шукати з літа.Авак отримав завдання-мєнти рили саме в цьому середовищі:В справі Шеремета готують появу новікових. Одного з них вже знайшли мертвим (стаття від 7 ЛИСТОПАДА 2019) :

Особливістю справи Шеремета є те, що в ній дуже мало залишених злочинцями слідів і зачіпок.
"Опитані Insider'ом джерела сходяться на трьох тезах.1 Активізація у справі Шеремета пов'язана зі спливанням "випробувального строку" Міністра внутрішніх справ. Називають дати у другій половині листопада, в межах яких поліція чи то повинна, чи то пообіцяла показати результат у цій справі.
2 За роки розслідування у справі фігурували десятки людей, які за своїми характеристиками, бекграундом, колом спілкування та способом життя схожі на тих, які могли б, однак достовірних доказів щодо будь-кого з них досі знайдено не було. Відтак півтора-два місяці тому розпочався кастинг на найбільш підходящих, правдоподібних персонажів. Іде пошук тих, кого суспільство прийме за виконавців злочину.
3 Доречно і емоційно переконливо буде відтак продемонструвати фігурантів, які вже знаходяться в СІЗО, мають кримінальну історію та хоча б віддалено схожий злочин в анамнезі.

Вочевидь, Грищенки і їх загиблий друг були не єдиними варіантами. Ще тиждень назад, розмовляючи з Інною Грищенко, авторка би не взялась стверджувати, що кастинг завершився кандидатурами Інни та її чоловіка"
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Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елку", а когда появилась НЕОБХОДИМОСТЬ и конкретные обвинения.Источник: https://censor.net.ua/n3165363
Т.е. появилась необхожимость указать нариду властным пальчиком, кто бяка, а кто " защитник" нарида от этих бяк...Предыдущие пару лет как-то не складывалось, бяки топтали землю и готовили новые "бесчинства"... Но тут .уяк, госпожа необходимость - и, о чудо, нарид апплодирует новоявленным робингудам...
Куйня на постном масле, ну вообще ни разу не палево...
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А как еще отвлечь внимание к изменениям в Конституции и провадах и сдачи Украины? Вот вам ответ
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Навіть мама Павла сказала, що не хоче, щоб постраждали безвинні, бо має великий сумнів. А ці щось мелють, що на вуха не налазить. Вбити Шеремета, це щоб розбурхати суспільство, а арештувати ветеранів і волонтерок- щоб заспокоїти? Це ж не влада, а якесь дніще, наступне
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Ну во первых врать не надо,а во вторых-разве это нормально ,когда ни одно покушение за все это время не раскрыто? А во втретих у вас может быть своя мотивация например добиться мира с россией любой ценой! В четвертых озвученая причина бредовая,для этих целей подошли бы другие люди облеченые властью. Как савченко хотела разебать парламент,тут сенс есть,учитываю вашу изложеную мотивацию.
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если бы януковощ действительно хотел воровать он бы делал это на менее заметном посту
если бы беня хотел украсть он бы делал это не с таким заметным банком и меньшей суммой
если бы Украине хотели вместо президента подсунуть бубочку то сделали бы это в Африке
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Всё в сатанинском духе геббельсовщины.
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так дайте мотив, - зачем детскому врачу Охмадета подрывать журналиста?
Какое ...ля "торжество белой расы" в итоге наступило, по вашей же версии?
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твоя гадя кацапская лахудра а тем как раз выгодно "дестабилизировать". Тут мотив очевиден.
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Надя - ветеран АТО, была в расийском плену, где вела себя достойно.
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но только не тогда когда именно такая цель и поставлена - добиться резонанса и очернить ветеранов\волонтёров.
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Суд заработал как в декабре 2013г.
Чем больше верещат - тем меньше веры.
Имея записи разговора по мобильнику любого тела (можно зеленого) на компе можно набрать ЛЮБОЙ текст. Не говоря о СМСках!
Имели больше года времени для работы с этими уликами. Самми признают "исчезновение" нескольких видезаписей.
Нет главного >зачем?/(мотив)
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У них есть основания считать народ идиотаме. По итогам-то выборов.
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они не только так считают но и ведут работу по отуплению населения
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Спросите про мотив у Нади Савченко - чем одномоментное уничтожение главнокомандующего, законодательной и исполнительной власти во время войны должно помочь победе над Путиным?
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сравнил волонтеров и ветеранов с шизофреничкой - чьих будешь?
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Так она тоже атовец и в плену показывала супер патриотизм, а на деле отстой. Что не понятно? Для сравнения гадя подойдет.
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А кто сказал,что ищут козлов отпущения?Цель - дискредитация и устранение,из поля зрения добровольцев,волонтеров,активистов.Всех,как сказала "вскрывшаяся консерва" паличеевский на медведчуковском ТВАНАНАЕ,националистов,которые представляют опасность для ВАЗона.
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Есть предложения прекратить клюб правознавцив.
Будет следствие,будет суд,если конечно будет,потом можно будет делать выводы.
И даже если будет суд,то вероятно будет и аппеляция.Дело очень резонансное,фуфло мусорам впарить не удасться,и абсолютно верно,что если бы искали козлов отпущения,то нашли кого нибудь попроще!
Сразу замечу,что высновки британских вченых,здесь не прохиляют.Само сабой нужно будет,что либо болеее весомое,а не васян с бородой и походочкой.
Поэтому давайте по закону,а не по справедливости.
То справедливость у каждого своя!
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"...и абсолютно верно,что если бы искали козлов отпущения,то нашли кого нибудь попроще!" - Бооотя... Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 104
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оце називається виконати дурний наказ начальника ситуація блазень віддає наказ який може віддати блазень на посту президента а погони кидаються його виконувати для збереженя своїх посад в підсумку всі в гімні з репутацією блазнів
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"козлов опущения" нашли еще весной. Мнооооого, аж 13 миллионов с копейками. И теперь им ездит по ушам Беня, бубочка и его коМАНДА. А козлики в экстазе визжит от счастья, когда бубочка вытирает свой зад ихним рылом. Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6241 Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6241 Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6241
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Это если они не малоросы и не предатели
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даже если их осудят, вернее сделают виновными НЕ поверю ибо в резонансное время требуется резонансное дело на фоне потери рейтингов и замыливании очков простым. Пример-кацап орал ибо договоренности аннулировали-подтверждение от главного мента, что таковы были, но те 5 тыс. в Киеве сделали свое дело.Опять же вопли ОП тому подтверждение. Далее относительно КК, так он все время сновал туда и сюда, но обходя мирную Украину. Палкан не с бухты барахты заявил то что услышал.А самое главное Кацапия Не воюет, а контролирует. Это цитаты века от Зе. Так есть вера этому судилищу при камерах русру
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зелені і порошенківці,чому ви собачитесь.Україна у нас одна.Правда також одна.Були косяки у Пороха,вони є і в Зеленського.Вам ,нам треба виступить проти х"йла,проти бойка ,медведчука ,шуфрича,кернеса,добкіних,.....Може настав час порозумітись і виступить одним фронтом.Набридли.Лебідь,Щука, Рак....Тягнете не одіяло,а УКРАЇНУ!задумайтесь.
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Так себе отмазки, не верю мусорам, как говорил их шеф "мусора не люди".
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Одне "маленьке запитання", МОТИВ???Раніше всі казали і той же аваков, що це справа рук фесебе, тепер поворот на 180 градусів, лікарка дитяча, і атошникі!!! Це жарт якійсь???Ми чогось не знаємо???
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как раз все делают по сценарию ху..ла, ядро уничтожат, а остальные и сами разлетятся. Им мешают те кто не согласен с политикой власти и выходят под ОП высказать свои мнения.
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Нехай назве ці "менш резонансні середовища"...Взяли лікарів,музикантів і атошників...Менш резонансні тільки міністри,нардепи і президент...
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Мы (рашка) на вас не нападали, потому, что если бы напали то за 2 дня уже былибы в Берлине. Шото типа того...
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