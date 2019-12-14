 Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил в эфире "ОбозTV".
На вопрос, почему брифинг Национальной полиции и задержания подозреваемых прошли именно сейчас (12 декабря), Варченко ответил: "Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не вчера, почему не завтра... Это вопрос, который не имеет под собой никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козла отпущения" – то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, который стимулирует дополнительный резонанс".
Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.
"Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто", – пояснил советник главы МВД.
"А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он в дальнейшем следователем... Попытки фальсифицировать такое резонансное производства – это безумное самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации", – заверил Варченко.
При этом он не ответил прямо на вопрос, готовы ли в МВД предоставить доказательства достоверности телефонных записей подозреваемых.
"Я категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументировано в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать доказательства", – сказал представитель министерства.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Жоден репетуючий "Аве, Аваков!" не відповідає на це питання.
Чому обвинувачені не довели до кінця свій задум і не заявили про свої "націонал-радикальні" погляди ні відразу після вбивства, ні протягом років після нього?
А на цьому нібито їхньому мотиві побудовано все обвинувачення.
Цель его же не достигнута?
Как можно убийством нетопового журналиста перевернуть обстановку в стране?
Пусть даже топового?
Это обычные методы бихевиоризма, которые применяются при манипулировании сознанием в определённых целях...
Особливістю справи Шеремета є те, що в ній дуже мало залишених злочинцями слідів і зачіпок.
"Опитані Insider'ом джерела сходяться на трьох тезах.1 Активізація у справі Шеремета пов'язана зі спливанням "випробувального строку" Міністра внутрішніх справ. Називають дати у другій половині листопада, в межах яких поліція чи то повинна, чи то пообіцяла показати результат у цій справі.
2 За роки розслідування у справі фігурували десятки людей, які за своїми характеристиками, бекграундом, колом спілкування та способом життя схожі на тих, які могли б, однак достовірних доказів щодо будь-кого з них досі знайдено не було. Відтак півтора-два місяці тому розпочався кастинг на найбільш підходящих, правдоподібних персонажів. Іде пошук тих, кого суспільство прийме за виконавців злочину.
3 Доречно і емоційно переконливо буде відтак продемонструвати фігурантів, які вже знаходяться в СІЗО, мають кримінальну історію та хоча б віддалено схожий злочин в анамнезі.
Вочевидь, Грищенки і їх загиблий друг були не єдиними варіантами. Ще тиждень назад, розмовляючи з Інною Грищенко, авторка би не взялась стверджувати, що кастинг завершився кандидатурами Інни та її чоловіка"
Т.е. появилась необхожимость указать нариду властным пальчиком, кто бяка, а кто " защитник" нарида от этих бяк...Предыдущие пару лет как-то не складывалось, бяки топтали землю и готовили новые "бесчинства"... Но тут .уяк, госпожа необходимость - и, о чудо, нарид апплодирует новоявленным робингудам...
Куйня на постном масле, ну вообще ни разу не палево...
если бы беня хотел украсть он бы делал это не с таким заметным банком и меньшей суммой
если бы Украине хотели вместо президента подсунуть бубочку то сделали бы это в Африке
Какое ...ля "торжество белой расы" в итоге наступило, по вашей же версии?
Чем больше верещат - тем меньше веры.
Имея записи разговора по мобильнику любого тела (можно зеленого) на компе можно набрать ЛЮБОЙ текст. Не говоря о СМСках!
Имели больше года времени для работы с этими уликами. Самми признают "исчезновение" нескольких видезаписей.
Нет главного >зачем?/(мотив)
Будет следствие,будет суд,если конечно будет,потом можно будет делать выводы.
И даже если будет суд,то вероятно будет и аппеляция.Дело очень резонансное,фуфло мусорам впарить не удасться,и абсолютно верно,что если бы искали козлов отпущения,то нашли кого нибудь попроще!
Сразу замечу,что высновки британских вченых,здесь не прохиляют.Само сабой нужно будет,что либо болеее весомое,а не васян с бородой и походочкой.
Поэтому давайте по закону,а не по справедливости.
То справедливость у каждого своя!