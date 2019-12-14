 Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил в эфире "ОбозTV".





На вопрос, почему брифинг Национальной полиции и задержания подозреваемых прошли именно сейчас (12 декабря), Варченко ответил: "Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не вчера, почему не завтра... Это вопрос, который не имеет под собой никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козла отпущения" – то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, который стимулирует дополнительный резонанс".

Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.

"Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто", – пояснил советник главы МВД.

"А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он в дальнейшем следователем... Попытки фальсифицировать такое резонансное производства – это безумное самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации", – заверил Варченко.

При этом он не ответил прямо на вопрос, готовы ли в МВД предоставить доказательства достоверности телефонных записей подозреваемых.

"Я категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументировано в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать доказательства", – сказал представитель министерства.





Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".