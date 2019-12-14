 Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН по поводу введения миротворческой миссии, но такое предложение поступило от Российской Федерации. Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайдик о миротворцах ООН на Донбассе: я не сказал бы, что это в данный момент реально