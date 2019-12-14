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 Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту"

Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента Организации Объединенных Наций на временно оккупированной территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН по поводу введения миротворческой миссии, но такое предложение поступило от Российской Федерации. Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайдик о миротворцах ООН на Донбассе: я не сказал бы, что это в данный момент реально

Источник: https://censor.net.ua/n3165358
 
 
 Топ комментарии
 
Перекрийте КПВВ,і Лугандон здохне через три місяця.
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Давно нужно было оградится от этой клоаки и жить дальше.
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Хуже войны с россией,может быть только мир с россией.
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Можно и миротворцев. У независимой Осетии одолжить; у Абхазии, у ПМР. Пристайка ведь не сказал "миротворцев ООН" Пристайко допускает возвращения к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту" - Цензор.НЕТ 8072
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Не надо никого! -- сами задавим, шо б никому не задолжать.
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никакие миротворцы не полезут под танки и Грады. это им не негров с калашами воспитывать Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту" - Цензор.НЕТ 1871
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"Лука" своих предлагал... Это самое "разумное" и "продвинутое", учитывая, что Беларусь, на сегодняшний момент, имеет только "формальную" независимость, и ФСБ-шники "ногой двери открывают" даже в кабинете Лукашенко... Тогда уж проще сделать, как в Приднестровье - напрямую "ихтамнетов" признать "миротворцами... Тем более, что они там УЖЕ находятся... Осталось только завезти голубую краску и каски перекрасить...
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Перекрийте КПВВ,і Лугандон здохне через три місяця.
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ЗЕкоМанда не то что перекроет, а готова ещё открыть новые КПВВ.
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Давно нужно было оградится от этой клоаки и жить дальше.
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С введения миротворческой миссии нужно было начинать, а не жевать сопли и умиротворять ***** подписанием формулы Швайнмахера
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Или Донбас, или Россия? ... причём -- на половину Донбаса! ...взамен на половину России... Я согласный...*)
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Хуже войны с россией,может быть только мир с россией.
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Що воно верзе?У Парижі український преЗедент дав письмову згоду на "формулу Штайнмаєра",там ніяких миротворців і не згадується.
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Не нагнетай... ...там ничего не срослось -- на март свиданку назначили.
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Так они сказали. А они - люди чести и патриоты... (нет)
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а где стенограммы заседаний, видео, может там все отсыпаться сьезжаются, а нам потом втюхивают о подвижках все эти годы.
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Та и саму ручку явно стырил на подписании Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту" - Цензор.НЕТ 1824
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Подписывал блазень, а виноват Порошенко? Дурак? Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту" - Цензор.НЕТ 9221
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Капитулирует ЗЕлена шмаркля, а не Порох, шлюха рашистская. У Пороха не было никакой формулы Штанмайера, а подписал её блазень.
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Тогда она только разрабатывалась. Не согласен - не подписывай. Подписал блазень. Он и есть предатель. А толкал эту формулу - Ермак, ФСБшный агент.
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В 2014 году именно блазень и подписывал . Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту" - Цензор.НЕТ 1081Минскую капитуляцию . А всё остальное просто манипуляции общественным мнением на её основе
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Странные дела творятся в нашем королевстве. Бывший заместитель Климкинда, который топил за минский предательский сговор Свыни-***** теперь его чуть не проклинает. Как и порохоботье, которое одобрительно кивало гривами на пятилетний хрюкот про безальтернатывнисть минськых домовленностей лично написанных Мародером, теперь воротят от него морды и...!! Проклинают бывшего заместителя Климкинда, которого поставил на высокую должность гений кадровой политики П.А.Свыня Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту" - Цензор.НЕТ 9291
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І х о це має зрозуміти крім кацапії? Зєля? Сам Пристайко? Меркель з Макроном? Так кацапи це чудово розуміють, але в їхні плани не входить вирішення питання Донбасу. А Меркель і Макрон мали б переконувати той же Пристайко і Зєлєнскій, які самі ще не розуміють простих речей щодо Мінська, який не життєздатний. Інакше як розуміти внесені Зєлєнскім зміни до Конституції, яких вимагають кацапи, спираючись на Мінськ?
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Ось ти і Зе Ко ***** і є гниди, про котрих говорив Петлюра.
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мы что выжидаем когда их совесть замучает, и они сами нам все вернут?
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в свете последних событий Украину рвут не на части, а на лоскутки.
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зешобла, возвращая, по возможности, нас в 2014 просто отыгрывает время, чтоб все разграбить и кинуть страну кацапам
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В 2013. Тогда тоже суды работали круглосуточно.
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Сколько уже можно гнать пургу про миротворцев?
Они разделяют стороны при гражданской войне или после окончания внешнего конфликта.
Что из этих двух вариантов наблюдается на Донбассе?
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судя по подписанным минским, у нас гражданская война, о внешнем противнике ни слова
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В Минске Порошенкео ничего не подписывал.Подписал Кучма,и эта бумажка не имеет юридической силы,впрочем формулу Штайнмайера подписал тоже Данилыч.Когда думать научитесь?
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это все так, но вся мировая общественность в них уверовала, и даже какой то международный суд в своем решении призвал к их выполнению
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А назначал рыжего карлика представителем в мынске ,кто.Петр Сагайдачный?
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так а рассея то пойдет на это, или в унисон с западными партнерами и некоторыми нашими деятелями будет рассказывать о безальтернативности минска?
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Пристайко, есть одна деталь, которую надо сразу исправлять , бо у людей зарубежом она вызывает недоумение и брезгливость
Расследование против ДОБРОБАТОВ ведет не украинец, в стране вообще хозяйничают не этнические украинцы. И вот они имеют НАГЛОСТЬ писать, что ДОБРОБАТЫ увлекаются национальными ( то есть ПРОУКРАИНСКИМИ) идеями, потому и решили убить Шеремета. ВЫ ТАМ ВСЕ ОФУЕЛИ ???? Жто на украинской земле?
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А когда за порваный портрет солоденького человека закрыли,не было недоумения,когда при липецком добробаты паковали,никак не волновало?
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Вам , ТРОЛЬ, попистеть захотелось?
НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ ОТ СМЫСЛА КОММЕНТА
А СМЫСЛ- что у людей зарубежом возник вопрос - НЕУКРАИНЦЫ ПРЕССУЮТ УКРАИНЦЕВ ЩА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ
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Капслок это сильный аргумент.70 процентов европейцев,даже не знают где Украина находится.
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когда нечем крыть . кацапские троли переходят на личности
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Ну да тыкать незнакомым людям,вас в Барселоне научили.
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"Не лепи горбатого..." - его за участие в массовых беспорядках посадили, когда он, с другими балбесами, штурмовал здание СБУ, а не за "портретик"... "Лахта", сколько можно "мусолить" "распятого мальчика в трусиках"?
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Твои любимые мусора это придумали.Теперь не удивляйся,что они же и добровольцам ,такое же дело нарисовали.
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У нас в Словакии я слушала по тв дебаты кандидатов в депутаты . Так вот дебатировали вопрос МОЖЕТ ЛИ МАДЬЯР ( по национальности) стать президентом Словакии . И кандидаты ответили " НЕТ, На земле Словакии. Долден быть преЗЕдентом- словак, а у мадьяр есть своя земля"
В Украине за такие ответы уже бы еврейские СМИ сравняли тех депутатов с землей. БО они не могут украинцев пропустить к власти
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Українці дуже толерантні. Настільки, що балансують на межі зникнення.
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КТОТО ВИДЕЛ БУБОЧКУ . БОГДАНА . ЕРМАКА (и других членов группы )в национальных костюмах?
национальный костюм АВСТРИИ

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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АВСТРИИ в национальном костюме на официальной встрече
и только кацапы стеснятся своих костюмов- бо у них их нет
Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту" - Цензор.НЕТ 3088
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- Папа, у нас в школе будут проводить фестиваль дружбы народов... Сказали, чтобы пришли в национальных костюмах...
- Нет, ну ви пасматрите!!!... Софочка, ты слышала?!... Наш Бубочка ужэ требует пижиковую шяпку, бабровый воротник и очки в золотой оправе!!!
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думаю, эти тезисы хороши были в прошлом, сейчас понятие национальности должно отходить на 2ой план, большее значение должно получить политическое отношение гражданина Украины к своему государству...кто более патриот Украины--еврей Зеленский, русский Соболев или украинец, судя по фамилии Захарченко?(та да же два там с такой фамилией, один уже ушел к праотцам, другой где то в раше скрывается)
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я так понимаю - ваша национальность не украинец
ибо по моим наблюдениям такие тезисы толкают только не украинцы
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ну и?я теперь какой то более нижней касты по сравнению с "титульными"?
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как то коряво пишешь "добробаты увлекаются"..правильнее---отдельные личности из добробатов увлекаются, и не "проукраинскими", а "проарийскими" какими то идеями
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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, лично настаивал, что Украина якобы развязала войну.

Об этом рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в интервью «Ложь путинского режима», пишет «Поштівка».

В частности, он поведал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.
«Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе.Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками», - заявил Пионтковский.
По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему «не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина».
«Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства.То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно так же вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима.Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский.Эта четверка подставила Украину», - резюмировал он.
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Понятно,что ЗеКоМанда не єжираф,но.....
Не прошло и двух лет,как выдвинули идею Порошенка.
Если вспомнить,что в августе - сентябре 2018 Меркель заявляла,что добилась устного согласия на миротворцев 3х стран на границе Украины/Рф...
Потом "партия войны"... "замирлюбойценой"....
Сколько времени и людей потеряли из-за ЗеКоМанды!
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как то у меня большие сомнения, что раша согласилась на миротворцев именно на границе Украины с рашей, а не на линии разграничения...
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Не может быть! Это же "Президент войны" не хотел ее заканчивать.А Россия была вообще не при чем! А сейчас вдруг выяснилось,что и "Президент мира" войну закончить не может! Шож такое?
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Господи что можут понять жители палаты №6 ?
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Dzyndzia Andriy

@dzyndzia

·10 ч

Влада робить,щоб сказати,що ти був активістом Майдану,волонтером чи добровольцем було соромно.Щоб у майбутньому кожна патріотична людина тричі подумала чи приймати участь новомуМайдані,допомога армії чи ну його,все ж таки вірю,що Зе та його куратори помиляються.Не та країна!!!
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Зелёная чума вызывающе врёт мне прямо в глаза. Ублюдки!
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Когда поймем/ слуга народа Коломойского робко пытается изобразить самостоятельность. Хозяин чётко заявил : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский.
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