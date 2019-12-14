 Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.
"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко.
Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН по поводу введения миротворческой миссии, но такое предложение поступило от Российской Федерации. Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.
Они разделяют стороны при гражданской войне или после окончания внешнего конфликта.
Что из этих двух вариантов наблюдается на Донбассе?
Расследование против ДОБРОБАТОВ ведет не украинец, в стране вообще хозяйничают не этнические украинцы. И вот они имеют НАГЛОСТЬ писать, что ДОБРОБАТЫ увлекаются национальными ( то есть ПРОУКРАИНСКИМИ) идеями, потому и решили убить Шеремета. ВЫ ТАМ ВСЕ ОФУЕЛИ ???? Жто на украинской земле?
НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ ОТ СМЫСЛА КОММЕНТА
А СМЫСЛ- что у людей зарубежом возник вопрос - НЕУКРАИНЦЫ ПРЕССУЮТ УКРАИНЦЕВ ЩА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ
В Украине за такие ответы уже бы еврейские СМИ сравняли тех депутатов с землей. БО они не могут украинцев пропустить к власти
национальный костюм АВСТРИИ
и только кацапы стеснятся своих костюмов- бо у них их нет
- Нет, ну ви пасматрите!!!... Софочка, ты слышала?!... Наш Бубочка ужэ требует пижиковую шяпку, бабровый воротник и очки в золотой оправе!!!
ибо по моим наблюдениям такие тезисы толкают только не украинцы
Об этом рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в интервью «Ложь путинского режима», пишет «Поштівка».
В частности, он поведал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.
«Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе.Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками», - заявил Пионтковский.
По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему «не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина».
«Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства.То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно так же вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима.Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский.Эта четверка подставила Украину», - резюмировал он.
Не прошло и двух лет,как выдвинули идею Порошенка.
Если вспомнить,что в августе - сентябре 2018 Меркель заявляла,что добилась устного согласия на миротворцев 3х стран на границе Украины/Рф...
Потом "партия войны"... "замирлюбойценой"....
Сколько времени и людей потеряли из-за ЗеКоМанды!
Dzyndzia Andriy
@dzyndzia
·10 ч
Влада робить,щоб сказати,що ти був активістом Майдану,волонтером чи добровольцем було соромно.Щоб у майбутньому кожна патріотична людина тричі подумала чи приймати участь новомуМайдані,допомога армії чи ну його,все ж таки вірю,що Зе та його куратори помиляються.Не та країна!!!