EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, За рубежом
  5018  39
Материалы по теме:
Все про:США (15907) Трамп (2688) Джулиани (85)

 Джулиани: Я "накопал" в Украине больше, чем Трамп мог себе представить

Бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от возможного импичмента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Рудольф Джулиани рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Как напоминает издание, Джулиани сейчас является фигурантом дела, которое рассматривается прокуратурой Нью-Йорка. Кроме того, это одна из ключевых фигур расследования по импичменту Трампа - его называют куратором неофициального канала влияния на украинском направлении. На прошлой неделе Джулиани посетил Европу для встреч с некоторыми украинцами, чтобы получить информацию, которая должна скомпрометировать позицию демократов в процессе импичмента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани трижды встретился с Шокиным в Киеве: получил от него "сотни, тысячи страниц документов"

По словам Джулиани, Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке. "Что удалось добыть?" - спросил президент США. "Больше, чем вы можете представить", - ответил Джулиани.

Он пояснил изданию, что сейчас работает над изложением для Трампа своих выводов от поездки в 20-страничном отчете. Подробностей Джулиани не сообщил, однако заметил, что его усилия были "оправданы, чтобы защитить Трампа".

Кроме того, бывший личный адвокат хозяина Белого дома работает над документальным сериалом, который готовит консервативная сеть One America News. Как стало известно из интервью, в ленте пойдет речь о расследовании против семьи Байденов и газовой компании Burisma, а также о вмешательстве в выборы - правда, не уточняется, с какой именно стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани

Как уверяет Джулиани, с начала расследование по импичменту в сентябре его отношения с Трампом только окрепли. По словам юриста, друг с другом они общаются по телефону по меньшей мере несколько раз в неделю.

Как сообщалось, Джулиани согласился стать адвокатом Трампа в апреле 2018 года, чтобы помочь ему во время расследования спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства России в выборы президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3165356
 
 
 Топ комментарии
 
А документи, отримані незаконним шляхом, матимуть хоч якусь юридичну силу у США?
 показать весь комментарий
 
Что он мог накопать, в говорящей жопе Коломойского.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кстати стороники импичмента Трампа только и ждут когда Джулиани вывалит все то лайно что собирается и это окончательно отправит Трампа в небытие.... то еврейскеи угрозы под которыми есть фантазии "старого пердуна и постаскушки дешевого ранга...."
 показать весь комментарий
 
_Джулик - покайся, бандюган окаянный. Приспешник и подельник путлеровского холуя и шизофреника!
 показать весь комментарий
 
 
А документи, отримані незаконним шляхом, матимуть хоч якусь юридичну силу у США?
 показать весь комментарий
 
 
Для трампофилов это это не имеет значения. Это аналог наших зебобиков.
 показать весь комментарий
 
 
Что он мог накопать, в говорящей жопе Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Ямки за собой закапывай, копатель, а то куда не пойдешь на коп - одни ямы.
 показать весь комментарий
 
 
Какой-то Джулиани,
поехал в какую-то Украину... ...всех трясёт и все валяются...*)
 показать весь комментарий
 
страшно представить, что такой опытный адвокат Джуллиани, оказался наивным дурачком, которому ФСБ через своего агента Деркача скормила "дезу" на Байдена..
похоже, наш ждет сезон полит/сериала "Фантастические твари и Трамп на белом единороге"..
 показать весь комментарий
 
 
Не, это он американских избирателей трампа за наивных дурачков принимает
 показать весь комментарий
 
 
цього може виявитись достатньо для неімпічменту Трампа

Наші постмайданні дегенерати Порошенко добряче,виявляється,сіли в калюжу"поставивши ставку' лише на демократів
 показать весь комментарий
 
А мне понравилось,как сегодня сказал МАРК ЛЕВИН:"Каждый бывший президент в таком случае должен был-бы быть подвергнут импичменту в соответствии с текущими статьями, обсуждаемыми в Палате представителей сегодня: Джон Адамс за то,что закрыл газеты изаключил в тюрьму журналистов. Авраам Линкольн- Он закрыл 300 газет; он заключил в тюрьму журналистов. Томас Джефферсон -за покупку без одобрения бюджета от Конгресса. Вудро Вильсон,который повторно сегрегировал государственную службу и посадил политических противников и репортеров в тюрьму. Великий ФДР- за японцев-американцев, итальянцев-американцев, немцев-американцев,у которых забрал их имущество, их дома.За использование Службы внутренних доходов против владельца «Филадельфийского следователя», против владельца Ганнетта.За использование IRS против своих политических противников.Джон Кеннеди- использовал IRS и ФБР против своих политических противников, утечку информации против них. Линдон Джонсон-исползовал ЦРУ, чтобы привлечь своих политических противников и стал мультимиллионером, когда был сенатором.У нас было бы много импичментов в соответствии с этими поддельными правилами, которые были введены этим мошенническим руководством ДП.Поэтому республиканцы не могут жить по одной Конституции, когда демократы живут по другой Конституции. Нельзя допускать, чтобы одна сторона злоупотребляла Конституцией и размахивала ею, пока другая сторона сидит там и соблюдает ее. Следующий президент-демократ, если они на основании этой фабулы проголосуют за импичмент против президента Дональда Трампа, должен быть привлечен к импичменту соответственно их же циркуляров.https://www.realclearpolitics.com/vi
 показать весь комментарий
 
 
"Не будем судить трампа, потому что и до него нарушали закон " Так что ли??
Почему то скандал вокруг клинтонши с перепиской республиканцы раздули , а трамп что?? Неприкасаемый??
 показать весь комментарий
 
 
Какой Закон нарушил Трамп?Одно дело скандал и другое -нарушение Закона.Партии из плантаторов и ккклановцев нужны рабы,люмпены,вата для их бредовых идей глобализма, "открытых границ",транснациональных картелей соросятины-это уже изначально нарушение Закона и вмешательство во внутренние дела других держав.Вот Байден прилетел в Украину и сказал:"Я не дам вам миллиард помощи,если в течение 6-и часов не прогоните Генерального Прокурора,который расследовать вздумал "грязные" деньги за уворованные у украинского народа надра,которыми ворочает там мой сын"Вот это изначально-нарушение Закона Байденами.Трамп поднял этот вопрос и ему обявили импичмент?Смешно,глупо,незаконно.Ослы,короче.
 показать весь комментарий
 
 
Открывайте опубликованные документы по импичменту и читайте. Там всё написано, какие законы нарушил и тд
 показать весь комментарий
 
 
)))) у тебя, как и у всех зебанатов, тема о том что Пете нифига не будет, от слова вообще- -каждый раз серпом по яйкам... зебанутый, твоя жизнь -боль
 показать весь комментарий
 
Нихто Тов. Трампа не скинет раньше Срока! Я сам, был недавно возле евоного Белого Дома и могу достоверно подтвердить! *)
 показать весь комментарий
 
Майкл Блумберг,бывший Мэр New-Yorka опустит Путлерскую камарилью на Землю грешную вместе с Трампом и плешивым кгбистом,он идет в президенты
 показать весь комментарий
 
 
мер Садовий(Гепа,труханов,Кличко)теж опустив Зе Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 7706
тому що хто такий президент порівняно з МЕРОМ Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 492
 показать весь комментарий
 
В Украине мало и то что надо было подбросить Московии ,весь компромат на Трампа и других лидеров государств находиться в архивах московской Орды Джулиани: Я "накопал" в Украине больше, чем Трамп мог себе представить - Цензор.НЕТ 8406
 показать весь комментарий
 
Ну а что он должен сказать. Так же и шоколадника доят на деньги .
 показать весь комментарий
 
трампушке вчера уже удавку на шею надели... Смотри ж не опоздай)))
 показать весь комментарий
 
 
І СНІТСЯ МНЕ НЕ РОКОТ КОСМОДРОМА
ЗЕЛЬОНАЯ,ЗЕЛЬОНАЯ "ТРАВА" Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 1869
НЕ ТРАМП НА МЕСТЕ ПРЕЗІДЕНТА
А ПОРОШЕНКО-ПАТРИОТ...
 показать весь комментарий
 
Я себе уже представил, так, живенько представил, Джулиани бегает по Киеву с лопатой и копает, копает, копает. Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 2824
 показать весь комментарий
 
 
Я не пойму, все порохоидиоты против Трампа, а он ведь вам давал Джевелины, помощь, чего вы такие не нависные. Какая вам разница, кто там президент, ну дал Пэтруха маху, так кто виноват, попешил малехо, насмешил.
 показать весь комментарий
 
 
У ПОРОХОБОТІВ ЦЕНЗОРА ненависть до ВОРОГІВ ПЄТІ-НА РІВНІ ІНСТИНКТІВ "собачки Павлова"
у деяких навіть добре оплачувана Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 1626
 показать весь комментарий
 
,,а разве было официальное обращение сего "копателя" на проведение каких то "раскопок" в украинском огороде ,и оно получило разрешение от украинского "разрешателя" ..который выдал разрешалово на земельные работы в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Плохо закончат ЗЕдроты свой политический сезон. США не Украина...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо це свідчення Дубінського ,Шокіна і Деркача-могилу для Трампа він накопав.
 показать весь комментарий
 
А поросвиньи и ослы-это ведь скот,как-никак-откуда им знать,что Трамп уже вошёл в историю Первым Президентом США,предоставившим оружие Украине и от границы Украины вынудившим агрессора убраться в ассад.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх