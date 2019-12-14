 Достигнута договоренность о допуске на оккупированный Донбасс представителей МККК, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.
"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую (Украиной. - Ред.) территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - сказал Пристайко.
Пристайко напомнил, что до сегодняшнего дня сепаратисты не пускали представителей Красного Креста на оккупированную территорию.
"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть", - сообщил министр.
5 копійок
Не забув шо у тебе порядковий номер 10 в списку тріпачів?
28.09.2019 14:45
в тебе, певно, серденько защемило ?
Мечты-мечты, где ваша сладость?
Нехай самі побачать все на власні очі.
Все подарки приносили
Иванов принёс с собой стакан...
Я не стережу на дорозі,
і то за п'ять років мінімум 5 разів бачив проїзд джипів Червоного Креста.
11.12.19 21:00 На Донбассе зафиксированы современные российские
комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3164883/na_donbasse_zafiksirovany_sovremennye_rossiyiskie_kompleksy_radioelektronnoyi_borby_informnapalm_foto
А за «гражданскую войну» тут розпилюють на електрони.
парикмахеры-таксисты-шахтеры из ЛДНР очень смекалистые, а шахты у них - очень богатые.
Граница на замок! Все бабки варятся внутри -- Всё для Фронта -- всё для Победы!
Нафиг с коррупцией бороться, если все вклады в банках аннулированы -- как по Плану Маршала? И каждому на руки -- 30 немецких марок -- 1945 года разлива... ...недовольных было очень много -- жалко, шо у них интернета тогда небыло.
...но мы ж играем в демократию на советском поле для .. -- это Украина! -- пыздэць и сбоку бантик...
Но, хто вам за ваших Президентов виноват! ...сами выбирали -- с говна пенки...
...или это вам виноват?
Чи Пристайко хоче сказати.що цих грантожерів пустять до заручників в погріби і ями ?
І от питання.Владіміри домовлялися в Парижі між собою ,представляючи свої (нібито)країни,а ситуація,озвучена Супрун чомусь не змінилась :
За її словами, вона неодноразово просила "Червоний Хрест", "Лікарі без кордонів", Amnesty Internationa та інші міжнародні організації відвідати украЇнців.
"Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених в російських в'язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, тому що тоді не зможуть працювати на їх території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати наших полонених. Коли в своїх державах будете вирішувати, чи давати їм гроші, подумайте про це", - зазначила вона.
Схоже на жалюгідне намагання дармоїдів реабілітуватися.