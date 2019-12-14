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 Наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил боевую травму, - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Так, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 5 обстрелов у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, неподалеку Павлополя и Березовой - из станковых противотанковых гранатометов, у Каменки - из РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия, у Новолуганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм, неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Марьинки, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165354
 
 
 Топ комментарии
 
Собственно, вся движуха вокруг Шеремета - это начало 1937-го года. Очевидно что всё это "дело" является апофеозом абсурда. Важна не суть предъявленных "обвинений", а важно: кому они предъявлены. То есть обозначены три категории граждан, против которых направлен удар режима (обговоренный, естественно, на парижских посиделках). Это:
- военные (арестован известный всем боец ССО);
- волонтёры;
- военные врачи.
Недавно Зеленский назначил 93 судей. То есть теперь есть 93 новых "печерских суда". Списки на арест резервистов, волонтёров и медиков уже где-то лежат в папочке "вскрыть такого-то числа". Ну а чтобы остальные не вздумали возражать, из Донбасса привезены останки показательно казнённого Романа Беспалого.
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В Парижі путін вимагав від зеленського розігнати націоналістів. Зеленський почав виконувати. Мабуть слабо. Путін посилив обстріли.
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Их вдохновляют процеси миротворение нашего гаранта
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Их вдохновляют процеси миротворение нашего гаранта
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Ну слава богу, что зеленский НЕЛОХ. Он еще и НЕДОПОБЕДИЛ
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В Парижі путін вимагав від зеленського розігнати націоналістів. Зеленський почав виконувати. Мабуть слабо. Путін посилив обстріли.
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В 1979 -- СССР -- который был гарант мира для всего прогрессивного человечества, тоже войну начал.
Печально я смотрю на ваше поколение... -- ничему вы от нас не научились.
В Украине Делов не будет! ...делишки будут ... ...а жаль!
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Бубочка прекратил огонь, а противные "повстанцы" его не шлюхают.
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Зеленський не врубився, що путін всіх, хто проти нього воює, вважає націоналістами.
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Собственно, вся движуха вокруг Шеремета - это начало 1937-го года. Очевидно что всё это "дело" является апофеозом абсурда. Важна не суть предъявленных "обвинений", а важно: кому они предъявлены. То есть обозначены три категории граждан, против которых направлен удар режима (обговоренный, естественно, на парижских посиделках). Это:
- военные (арестован известный всем боец ССО);
- волонтёры;
- военные врачи.
Недавно Зеленский назначил 93 судей. То есть теперь есть 93 новых "печерских суда". Списки на арест резервистов, волонтёров и медиков уже где-то лежат в папочке "вскрыть такого-то числа". Ну а чтобы остальные не вздумали возражать, из Донбасса привезены останки показательно казнённого Романа Беспалого.
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РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ РЕБЯТА -ВРАГ ЗА СПИНАМИ В КИЕВЕ СИДИТ И НА БАНКОВОЙ И НА ГРУШЕВСКОГО -ВАС В ОКОНЦОВКЕ СОЛЬЮТ -ПОСАДЯТ ИЛИ БУДЕТЕ В КОЛЯСКАХ НА БАЗАРАХ ПОБИРАТЬСЯ
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Капс в спам, винторогий і зміни методичку.
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ТВОЙ ВИНТОРОГИЙ С 95 КВАРТАЛА ВМЕСТЕ С ВАЛЬЦМАНОМ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ ПРИ ОВОЩЕ
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Зєлібобін мирний план,такий самий як і Поцін))
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Десь через три місяці будеш писати що Зе - мародер, краще б був Порошенко.
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Ні в якому разі,Поця лайно,барига та мародер.І Зєлєбоба це той самий Поця,тільки молодший та худіший.
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Та ні. Пропаганда расіся-24 та Г+Г з нього так швидко не вивітриться.
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Путін на посідєлкі приїздив заради одного - нагнути зеленського, щоб той винищив націоналістів. Обидва тупі, бо голови набиті ватою. Таке неможливо. Навіть сталін не зміг збороти націоналістів. А клоуни й поготів.
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ВСЕ УКРАИНСКИЕ ЧИНУШИ И СИЛОВИКИ ХОТЯТ КАК В РФ ---А НАСЕЛЕНИЕ ХОЧЕТ КАК НА ЗАПАДЕ -ЧТО **** ДЕЛАТЬ С ЭТИМ НАСЕЛЕНИЕМ ????
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А ничего не надо с ними делать. Это пассивная биомасса. Они ни за кого и ни за что не будут воевать. Будут бухтеть на любую власть. Начхать на них.
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СТРАШНЫЙ СОН ПУТИ -ФСБ -СБУ -АВАКЯНА -КОЛОМОЙШИ -ЭТО СВОБОДНЫЙ РЫНОК ОРУЖИЯ В УКРАИНЕ -ЛЮБОГО ОРУЖИЯ -ДЕШЕВОГО И БЕЗ БУМАЖЕК -КАК В ТЕХАСЕ -МОЖНО КУПИТЬ ВСЕ ДО 155 ММ. ХОТЬ ГАУБИЦУ СО СНАРЯДАМИ
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Цинизм нынешнего рководства ВСУ зашкаливает.Эксперты,отслеживающие события с зоне войны,констатируют расхождения в колличествах обстрелов и потерь МО и ФАКТИЧЕСКИИ.МинОбороны ЗАНИЖАЕТ цыфры и фальсифицирует информацию.Оец получил ранение,его показывают как травмированного.Они уже умер в скорой,а проходит как раненый.ЛГУТ!Безсовестно ЛГУТ!
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"Боевая травми", це що, пальчика порізав? Тварюки брехливі. Одужання нашому Герою
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