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 В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия

В течение 2019 года на оккупированном полуострове ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека. В Крыму продолжаются запугивания и преследования населения.

Об этом сообщается в докладе Европейской комиссии об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

В документе отмечается, что в текущем году, как и в 2018 году, продолжились систематические репрессии лиц, которые выступили против оккупационных властей Крыма.

Деятельность крымскотатарского Меджлиса, в соответствии с законодательством страны-оккупанта, остается под запретом с 2016 года. Еврокомиссия подчеркнула, что на полуострове продолжаются "широкомасштабные запугивания и преследования". В 2019 году аресты крымских татар и обыски в их домах участились.

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Еврокомиссия отмечает ограничение основных свобод, включая права на образование.

В документе упоминаются сообщения о бесчеловечных условиях в местах содержания под стражей в Крыму, которые регулярно получает управление верховного комиссара ООН.

Отдельно упоминается, что оккупационные власти организовали местные "выборы" на полуострове, которые состоялись 8 сентября – в единый день голосования в России.

Также на Цензор.НЕТ: Генассамблея ООН 18 декабря вынесет на голосование украинский проект резолюции по Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3165353
 
 
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Она не то что ухудшилась, она просто закончилась однажды
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Ну это уже слишком и с перебором ,проверь у себя в городе не важно в каком приляг на лавочку на остановке желательно ближе к ночи и обязательно с деньгами в кармане, можно даже трезвым (национальность роли также не играет ) ,чем позднее тем это мене важно ,потом отпишешься если не повезёт В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 149 Ладно пусть будет шутка, но в каждой шутке есть доля правды В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 7162
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нехай єврокомісія подивиться, що в нас відбувається в Україні при цій владі..найкращіх прессують, а все парашинське лайно жирує ...
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Уявляю, як можуть себе почувати в окупації звичайні люди, українці, татари, та й інші, хто не має змоги чи можливості виїхати чи покинути родичів чи дах над головою...
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скоты, под кацапню легшие . должны страдать...
желелки нет....
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