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 Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки

Депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич и лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявили, что готовы взять на поруки подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

О готовности взять Антоненко на поруки заявили, помимо Зинкевич и Положинского, еще несколько человек, в том числе военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров.

Кроме этого, защита Антоненко отвод прокуроров из-за несоответствия в документах. Его адвокаты также просили допросить свидетелей, которые якобы могут подтвердить алиби Антоненко, и объявить перерыв до утра.

Суд отказал по всем этим пунктам.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета. ФОТО

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета. Другая подозреваемая - детский кардиолог и волонтер Юлия Кузьменко (Лиса), которая, по версии следствия, закладывала бомбу под машину Шеремета, отправлена на 2 месяца в СИЗО.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также на Цензор.НЕТ: Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3165352
 
 
 Топ комментарии
 
Не знал Зинкевич и Положинского?
Кацап что ли?
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опередил....
все кто пришли с поддержкой в суд пойдут 2-й или 3-й волной....как пособники врагов народа..
Диды зеленских так с такими и поступали раньше...
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Да-да, этот как раз из них, верю.))
И ошиваясь на украинском политическом форуме, этот "украинец" не знает кто такая Яна Зинкевич...
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Суд отказал по всем этим пунктам Источник: https://censor.net.ua/n3165352
Ну... шо, сограждане, как любит говорить Зеленский: "До Нового Года"(с). Твою мать!!! Кажись, это может стать покруче, чем в 43-м. Хотя, 31.12.1943- была пятница. Сейчас- намечается вторник, вроде как... Шо ещё? Житомир освободили... Вроде как- ничего существенного, более. А вот щас- поглядим.
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115 статья, тяжелая статья! Никаких залогов, никаких поручителей, даже если поручителем будет президент!
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Ну это если бы хоть одно прямое доказательство было.
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Нам показали только 5% материала, и то были вырезаны некоторые фамилии! А представь, что находится в остальных свидетельствах, которые покрыты "тайной следствия"? Возможно, что они будут потихоньку сливать, чтобы заказчик занервничал, но это уже дело техники!
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Так нет никаких 5% дела.
У всех обвиняемых железное алиби, документальные подтверждения и куча свидетелей, что они в это время были в другом месте.
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Только про это написал. Зелебобы которые думают что найдут доказательства игнорят реальность, что медики и музыкант не пойдут сколачивать банду. То, что они готовы в это верить говорит что у них уже размягчен мозг.
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Этот Соколов не зелебоба. Оно реальный такой махровый ватный колорад.
Я его хорошо помню.

Таких отбитых подкацапников тут не много. Самые яркие - этот и Бондаренко.
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Мила Яно ! Сашко !
Ви знаєте, які Герої готові були взяти на поруки Марченка. І ?
Тому ваші слова для зе-виродків нічого не важать. Як і ви. Вибачте, але це - правда.
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Марченко - это тот, что ухлопал 80 миллионов на бракованные бронежилеты, после которых погибло десятки бойцов?
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Это тот который в ДАПе Украину защищал, пока ты, ****, русский миръ ждал.
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А ничего, что Петро пол года молчал, что ДАП по соглашению принадлежит врагу? А ничего, что враг шмонал бойцов, когда осуществляли ротацию и пополняли провизию? А ничего, что все, кто там был рогибли зря?
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кто погиб а нука дай как по бригадам Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки - Цензор.НЕТ 791 зато ты не погиб молодец тебе ведь броник от гиви достался и протезик от дыры свали отсель соколоф андрюша из сливянской биргады сосём всегда
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На фотке, справа, от Антоненко- откровенное жидовское существо. Как вы думаете, в Украине, без их участия непосредственного, что-то можно решить? Такой вот, простейший вопрос. Для вас, как мне кажется- Жыданы.
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Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки - Цензор.НЕТ 5595

ТаварісЧь, ви квасьте, не одривайтеся ...
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О! Одновременно! Ничего, Жыдодана, я- понимаю. Итак, на вопрос простейший, ты жыдовка, ответить не в состоянии. Я тебя, жыдовку, верно понял?
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Подождал. 14 минут. Жыдодана решила отмолчаться. Правильно сделала. В противном случае- я бы её уничтожил, аргументированно. Свободна, Жыдодана.
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Если сила не выходит во вне,она идёт во внутрь на самоуничтожение.Именно так отдаётся простой на фронте.Сжатая на фронте пружина бьёт не по сепарам,а по своим.Бо нужен выход.А поскольку Украина не наступает,и не даёт выход,то сила пружины бьёт в обратную сторону.Тобто бьёт Авакову в лобешник со всей пролетарской силой.И как раз в тот момент когда США в Конгрессе,собираются признать Рашку террористом,Аваков выдаёт на гора,що террористы в Украине в лице врачей и волонтёров.Такой себе реверанс в сторону Пуйла.Мол не только в Рашке мочат журналистов..Мало того,що Рашка на нас пытается всё повесить.И МН 17 и вмешательство в выборы США и що у нас нацирадикалы.И вообще Украина на Раху напала...Так Авакян,ще и подыгрывает подняв дело ШереметаНардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки - Цензор.НЕТ 8343
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Порылся в сети. Оказывается Антоненко живет в коммуналке. Вот такой вот он организатор убийства. В то время как у его "банды" и помощницы-хирурга квартиры-машины. Так что это проблема для всех тех, кто говорит о том что они там обогащались.
Плюс как по Антоненко, так и по Кузьменко есть железобетонное алиби что они не были на месте во время взрыва. В случае Кузьменко выписку из больницы проигнорировали. Посмотрим что будет с Антоненко.
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Антоненко, зато, был в бане! Судья от смеха чуть со стула не упал!
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Антоненко был у друзей. Они готовы подтвердить.
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Вообще такой откровенной лжи и судилища не видел никогда. Это что-то уровня процесса над Жанной Д'арк. Никаких доказательств, железное алиби, просто хочется обвинить.
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Я трижды был, на месте костра, в Руане. Никаких аналогий- не возникло, честно говоря.
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Жанну хотели обвинить в чем-то, а пришить было нечего. Выдумали, что она носила мужские штаны, а значит ведьма.
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Ладно. Пусть так. Я бы ей пришил сегодняшнее: её сподвижника- Жиля ле Рэ(Синюю Бороду) . И обоих бы- аккуратно сжег. Она ведь- не Д'Арк. Она- Дарк. Никакого отношения к дворянству. А врать- нехорошо!
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Звеняй таки её рукоположил Дофин так что уже приставка де имеет право Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки - Цензор.НЕТ 6160 И тебе как парижанину и сторонику английского короля вынесем приговр в виде французского натиска с усилением в виде генуэзских мастеров арбалета Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки - Цензор.НЕТ 4852
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Я бы согласился. Но! Есть таки НО! Вот этот вариант, который д'Арк, выполз через 200 лет почти, после костра. Это- Исторический Факт.
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Даже лубянский канал СТРАНА.UA порвало на куски от аваковского фальсификата. Все 3.5 года силовики и международные эксперты доказывали русский след, называли подозреваемых за поребриком, а тут куяк после саммита и русского следа нет, а убийцы - волонтер, детский врач и музыкант
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Это брехня всех брехней брехня. Но отчего суд готов ей следовать? Кто давит на суд?
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Ахаха. Антоненко говорит, что он наполовину еврей. Если это так, то всё обвинение в арийскости еще смешнее.
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Придется обвинять в наполовине еврейства
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