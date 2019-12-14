 Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.
О готовности взять Антоненко на поруки заявили, помимо Зинкевич и Положинского, еще несколько человек, в том числе военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров.
Кроме этого, защита Антоненко отвод прокуроров из-за несоответствия в документах. Его адвокаты также просили допросить свидетелей, которые якобы могут подтвердить алиби Антоненко, и объявить перерыв до утра.
Суд отказал по всем этим пунктам.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета. Другая подозреваемая - детский кардиолог и волонтер Юлия Кузьменко (Лиса), которая, по версии следствия, закладывала бомбу под машину Шеремета, отправлена на 2 месяца в СИЗО.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Ну... шо, сограждане, как любит говорить Зеленский: "До Нового Года"(с). Твою мать!!! Кажись, это может стать покруче, чем в 43-м. Хотя, 31.12.1943- была пятница. Сейчас- намечается вторник, вроде как... Шо ещё? Житомир освободили... Вроде как- ничего существенного, более. А вот щас- поглядим.
У всех обвиняемых железное алиби, документальные подтверждения и куча свидетелей, что они в это время были в другом месте.
Я его хорошо помню.
Таких отбитых подкацапников тут не много. Самые яркие - этот и Бондаренко.
Ви знаєте, які Герої готові були взяти на поруки Марченка. І ?
Тому ваші слова для зе-виродків нічого не важать. Як і ви. Вибачте, але це - правда.
ТаварісЧь, ви квасьте, не одривайтеся ...
Плюс как по Антоненко, так и по Кузьменко есть железобетонное алиби что они не были на месте во время взрыва. В случае Кузьменко выписку из больницы проигнорировали. Посмотрим что будет с Антоненко.