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 Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков продемонстрировал фотографию женщины в парике. По версии следствия, именно она нажала на устройство, которое удаленно привело в действие бомбу, убившую журналиста Павла Шеремета.

Фото женщины Аваков показал в студии программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.

Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета 01Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета 02

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал: "Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить".

Читайте на Цензор.НЕТ: Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков

Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления. – Ред.). Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165351
 
   
 Топ комментарии
 
Идентификация по походке и парику, да это повод для массовых репрессий!
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Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".
"Это многофакторное преступление - разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления. - Ред.). Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3165351

І тільки з розкуроченою МОН- 50, що валялася в коридорі прокололісь.
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не верят конечно, но дескридитацию АТОшников и волонтёров ЗЕбилы малороссы поддерживают целиком и полностью.
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ето чтоб комуналку необсуждали!!! переключили внимание. а учителям 4000 $ когда ?
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Олег Гоголь‏ @Gogol5000 1 ч.1 час назад

цікаво, а у нього більше ніж одне життя, що воно таке сміливе?
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А що? Вот шо ты имеешь против? Я- имею. Ножки у тёти стройные, но... толстоватенькие, для её остальной фигуры. Более- ничего отметить не могу, вот Аваков- может.
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А в чем должна была быть? В фуфайке и лаптях?
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Хоча б широких штанях, щоб неможливо було ідентифікувати по формі ніг.
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Так, бо на фото молода дівчина, років 20.
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У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.
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настало время охуъых историЙ! Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 6332
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Вопрос, зачем он показал это фото, если подозреваемый скорее всего не задержан...
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Потому что он уже истерит - его афера сыпется, он понял, что влип.
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Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".
"Это многофакторное преступление - разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления. - Ред.). Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3165351

І тільки з розкуроченою МОН- 50, що валялася в коридорі прокололісь.
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Идентификация по походке и парику, да это повод для массовых репрессий!
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від вас, 73/43%зебілів, можна очікувати чого завгодно. За принципом "хуженебудет"
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Ось так, йдеш собі по вулиці, нікого не чипаеш...
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Сверпродумано? Ну тогда с вашими доказательствами чет не лепится. Попали на все камеры, специально в футболке с принтом пошел по которому опознают, ну прям охренеть как не палевно.Чем больше что то выдают тем больше ясно что туфта.
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Принт это специально. Чтобы легче опознать было. Чтобы не было сомнений. На самом деле их подставили планировщики сверхсложной операции.
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Що це фото доказує? Жінка на фото не встановлює бомбу, детонатора в її руках не помітно. Чого вона підривник? І чого він притащив це фото на шоу? Все виглядає так, ніби він відчайдушно намагається переконати глядачів.
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у нас в стране не могут даже колбасу проверить по всем параметрам ...нет такой техники....
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 7 часов назад

Я примерно знаю как это происходило:
-Нужно хоть что-то! Хоть какой-то результат!!! Что у тебя там есть? По Шеремету-хуамету, пох@й по кому...
-Да, но тут еще непонятно все...
-Да пох@р, главный требует. Давай все шо есть, потом разберемся.
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У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3165351

А разве это правильно что Аваков выдает в прямых эфирах следственные материалы...?
Тайна следствия и все такое...
Как повелся с Зе совсем умом тронулся... Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1349
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Хатуль Мадан‏ @UA_CIbercat_ 8 часов назад

І з кожним роком ситуація з кадрами в слідстві і прокуратурі тільки погіршується
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Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно". А супернинзяубийцы планировали преступление века по телефону ! 😂 😂 😂
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Те, що це лікар, дитячий хірург Ю.Кузьменко - встановили по походці?
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Она на ходу операцию делала, а ещё за ней парашут волочился, вот и догадались...Завтра найдут аусвайс Донбабве и скажут шо её сепары прислали дестабилизировать , а врач то прикрытие было...
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А шо это за рюкзак там такой в кадре??...Рюкзаков это же фото тех самых рюкзачков... ну ты понял да...Я экперД по рюкзакам и сразу определил..Надо бы тебя теперь в тюрягу и дело пришить....
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С каждым днем предпраздничное Йолочное настроение становится все сильней ! Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 6338
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Очевидно при хряке был договорняк между псевдо-поцреотами и хряком, он их не сажал, они ему не майданили. Власть поменялась, начались реальные расследования, и скоро все узнают чем на самом деле зарабатывали эти "поцреоты" и о торговле оружием и о контрабанде и еще много чего. Отсюда и весь визг - понимают что и их есть за что привлечь
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Ото Ви заскочили питаннячком, лахтинську лушпайку.
У лахтінців тільки Путін, може розраховувати на крок вперед.
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Я с ним не знаком, поэтому не могу вам ответить с точностью 100%. Но по моему мнению для посадки надо 3 органа - мвд, прокуратура и суд. Хряк контролировал суд и прокуратуру, даже если бы Аваков захотел то не смог бы.
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Его хватали за руки, закрывали рот и не позволяли командовать своими подчиненными, чтобы они проводили расследование?
Почему же он молчал столько лет?
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Спросите у него, но возможно и у него с хряком договорняк был
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Его здесь нет. Поэтому вопросы задаю Вам.
Вас почему-то не смущает, что он не делал это в предыдущие годы.
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То есть на сейчас он человек, аоторый скрывал известные ему сведения о совершённом преступлении и покрывал убийц?

Нихрена себе вы нагородили? Вы не из тех следаков, которые связали это лело полностью из белых ниток?
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псевдо-поцреотами - это кто, а, гаденыш?

псевдо-поцреоты это те. кто тебя гниду диванную защищали ? Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 990
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Гнида диванная тут ты. И отчего эти "поцреоты" меня защищали ? Судя по тому сколько совершают преступлений эти "поцреоты" зашита нужна как раз от них
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Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 6914

Десь я вже це бачив Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1257
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у тебя пашпорт отняли? Понятно, почему ты такое злое
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тогда может ты наконец начнешь отличать х.. от пальца ?
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Десь про іхтамнєтов ми вже чули.
<*******, пєрєлогінься.
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Что ни порошенкобот, то эксперт-криминалист Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 4272
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Та куда нам до ыкпердов с Англии которые по походке устанавливают убийц.
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Согласен. Тут вообще пока трудно что-то коментировать. Все пока очень зыбко. Поживем-увидим. Чтобы не выглядеть дураком потом, лучше сейчас промолчать. Но каждому свое.
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Тут нет хорошего или "правильного" ответа. У нас есть силовые органы, которым делегированы определенные полномочия. То, что у нас традиционно нет доверия к правоохранительной системе, есть причиной того, что любые подобные расследования вызывают миллион вопросов и скептицизм. Плохо ли то, что если волонтеры невиноваты, а будут вынуждены сидеть в СИЗО? Да это плохо.
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да,этот бред ещё гыкнеться (((
под грыцака и турчинова копают,ну и пороха(
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З МОНкою ще можна щось накрутити.Але для чого цей поц приніс фото невпізнаної жінки,яка,за припущеннями нібито натискала кнопку ? Спеціальні експерти теж когось впізнали ?Чи скоро впізнають ?
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Рюкзаков её по рюкзаку и узнает, он же у нас знатный ыксперд по рюкзакам...
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А там же у Шустера 90% глядачі «Сватів».
Їм не те шо ті картінки можна показувати, їм сцяти межиочі можна.
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...дурдом повний...таку ахінєю несуть дибіли...
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Ладно. Кажись, на сегодня- хватит. Даже- с перегрузом. Если быть до конца честным, то скажу следующее: нас снова разводят, твари. По углам ринга. Это- нескрываемо, влёгкую. Вывод: не стоит вестись. Лады? Всем- Спокойной Ночи.
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Та ні.

Нас не розводять.

Нас вже ведуть.
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Ну... это так. Тока на ночь- пусть будет помягче, ладно?
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читая бред от авакяна - если бы было все так продуманно, то как бы эти идиоты нашли столько исполнителей, да еще и женщин, а главное, волонтеров и участников АТО? Сериал от подлеца авакяна - агенты 007
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Так из женщин-медиков получается лучшие войска. А руководить ими должен музыкант. Музыканты как известно великолепно работают в команде, ведь они совсем не творческие, а очень педантичные личности.
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Б.. Сколько тупоголовой ботвы на сайте,просто пипец.Там же была ваша ируся херащенко.Зрадныцей стала или как? Бутусов был.
Всем срочно на каток под оп.
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Хочется получить больше информации. Это был сознательный частичный слив, может даже ложный, чтобы причастные зашевелились, занервничали и наконец-то как-то себя проявили. Тут-то их и... Париру-тач-тач-тач-тач риру.
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"Социология" от Шустера смешная зеленского "одобряли" 94%, - Авакова -74%, Богдана, надо понимать, - 54%
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А британский эксперт реальный? Нет ни фото, ни упоминаний...
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...забавные эти недоразумения зеленые, вчерашние красные и синежопые, комменты пишут, в надежде быть замеченными и должностюху какую получить в теплых кабинетах...только зря стараетесь, щеки надувая ситуативщики - халявщики в буденновках истертых, не будет красного реванша уже никогда и не нужны вы никому из власть имущих, своих холуев-дудариков хватает..)))))))))... Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 4853...
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Черт Собаков обновил инфу. Вот эта женщина.
Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 3302
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Ну, ясно же , всё очевидно. Вот же четкий портрет убийцы.
Теперь только из миллионов мужчин и женщин, одетых подобным образом и похожей комплекции, подобрать подходящего и всё, дело раскрыто.
А ну, и у кого похожий рюкзак тоже надо к делу пришить
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Це про збір коштів для застави за генерала Марченка.
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Дело в том что это АНТИукраинская власть. Да и украинцев-то в ней практически нет.
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"Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.

Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.
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Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?

Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.

Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?"

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