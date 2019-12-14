 Аваков показал фотографию женщины, которая якобы привела в действие бомбу при убийстве Шеремета. ФОТО

Фото женщины Аваков показал в студии программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал: "Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить".
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Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".
"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления. – Ред.). Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
цікаво, а у нього більше ніж одне життя, що воно таке сміливе?
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настало время охуъых историЙ!
"Это многофакторное преступление - разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления. - Ред.). Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3165351
І тільки з розкуроченою МОН- 50, що валялася в коридорі прокололісь.
Я примерно знаю как это происходило:
-Нужно хоть что-то! Хоть какой-то результат!!! Что у тебя там есть? По Шеремету-хуамету, пох@й по кому...
-Да, но тут еще непонятно все...
-Да пох@р, главный требует. Давай все шо есть, потом разберемся.
А разве это правильно что Аваков выдает в прямых эфирах следственные материалы...?
Тайна следствия и все такое...
Как повелся с Зе совсем умом тронулся...
І з кожним роком ситуація з кадрами в слідстві і прокуратурі тільки погіршується
У лахтінців тільки Путін, може розраховувати на крок вперед.
Почему же он молчал столько лет?
Вас почему-то не смущает, что он не делал это в предыдущие годы.
Нихрена себе вы нагородили? Вы не из тех следаков, которые связали это лело полностью из белых ниток?
псевдо-поцреоты это те. кто тебя гниду диванную защищали ?
Десь я вже це бачив
<*******, пєрєлогінься.
под грыцака и турчинова копают,ну и пороха(
Їм не те шо ті картінки можна показувати, їм сцяти межиочі можна.
Нас не розводять.
Нас вже ведуть.
Всем срочно на каток под оп.
Теперь только из миллионов мужчин и женщин, одетых подобным образом и похожей комплекции, подобрать подходящего и всё, дело раскрыто.
А ну, и у кого похожий рюкзак тоже надо к делу пришить
Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?"
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