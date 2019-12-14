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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков

Для определения заказчиков убийства известного журналиста Павла Шеремета необходима помощь Службы безопасности и главного управления разведки.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь, мне не хватит Генеральной прокуратуры - нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - сказал Аваков.

Читайте также: Во время расследования убийства Шеремета исчезли записи с 4 камер наблюдения, а подозреваемым кто-то передавал информацию, - Аваков

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Боюсь, чтобы не пострадали невинные люди, - мать Шеремета

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165350
 
   
 Топ комментарии
 
Французские вертолеты и катера привлеки, барыга.
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Дестабилизировать ситуацию путём убийства журналиста - невероятный бред.
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Французские вертолеты и катера привлеки, барыга.
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вызывайте танковую дивизию ! Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков - Цензор.НЕТ 3749

но, поздно, поздно вам ЗЕльоные пить боржом.....

нет вам прощения ни за Марчелло, ни за ветеранов и волонтеров !
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Дестабилизировать ситуацию путём убийства журналиста - невероятный бред.
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Шифера сценарий катали, они рассовую неприязнь шкурой чувствуют..... Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков - Цензор.НЕТ 6287
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На фоне махрового национализма!!! Шеремет что, был тунгусом?
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Шеремет был негр, крашеный под блондинистого белоруса Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков - Цензор.НЕТ 7947

оттого и крайняя рассовая ненависть к нему...
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а тут уже дестабілізаторів до...фіга

Joseph the Fox‏ @ExiledFox1

НБУ одновременно снизил учетную ставку сразу на 2% и повысил нижний порог ежедневного откупа валюты до $50 млн, а гривна все равно растет.
Короче, реальные экономические факторы и финансовые инструменты тут уже не работают, система пошла вразнос.
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фиг его знает, тут ещё может играть фактор дефицита гривны, при малой покупательной способности населения. Импортерам как то на это начхать, потому что они работают в валюте, и прибыль считают в валюте. А вот национальному производителю это влетает в копейку, потому что прибыль считается в гривнах, рабочим платить в гривнах, и деньги надо зарабатывать, а при дефиците покупателей производство будет выпускать мало, но дорого.
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А что тут искать с собаками? Судя по вою и истерике соевой ботофермы заказчик только один - Петр Порошенко.
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или Зеленский. Чтобы понизить рейтинг Порошенку.
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«Устамі тєлєпузіка глаголіт лахта».

Баканову вже подзвонив?
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А надо радоваться как шмаркли что патриотов пакуют, а сепаров выпускают? Ну каждому свое. А то что на Пороха выйдут и ребенку ясно, Труба обосрался, кацапы помогли.
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Так это у твоего клоуна рейтинг посыпался....Надо срочно ещё одну серию Голоумки снять...
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Это нужно было делать до "мега шоу Авакова" ! 😎
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Используйте вертолеты!!! Шоу должно продолжаться!!!
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Странно что Рюкзаков делал предыдущие 5 лет и достал такой козырь только сегодня и только после саммита в Париже? Если все и раньше знал то ето сокрытие преступления и саботаж.
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Прєзєдєнт дал срок, раскрить ето дєло, до конца дєкабря.
Бо с офшорамі і мародьорством, обосралісь.
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та да, ***** на ФСБшних кацапів, що шастають кругом, головне святий піар.
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Зазвичай за такими голосними справами ховається якась *****. Я думаю це буде договір з Росією по газу.
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После таких заявлений главный заказчик уже должен паковать чемоданы .
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Это Квартал 95 заминировал машину Шеремета. По походке всех легко вычислить. В главной роли Голобородько, остальные в париках и на костылях.
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Для определения заказчиков убийства известного журналиста Павла Шеремета необходима помощь Службы безопасности и главного управления разведки. Источник: https://censor.net.ua/n3165350
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Так ти ж Аваков взяв виконавців, а замовника вони самі здадуть? Ні? Тобто ти сам не віриш у їхню винуватість?
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Между тем, это Аваков имел мотивы для дестабилизации страны, а его сын носит бороду = всё доказано!
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Або рюкзаков діє по плану ***** і має підняти атошників на громадчнську війну і хаос щоб ***** захопив Україну.
Або це операція яку веде зе щоб зняти рюкзакова, якому обітцяв його не чіпати.
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Многие у Шустера отметили что всё было профессионально спланировано. Так может СБУ в этом и принимала участие, а Аваков всех заложил? Не ну а что, основной мотив дестабилизация. Каким способом это бы поваляло на ситуцию в стране? Да никаким. Разве что это было нацелено на РФ, для дискредитации в мире.
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Скорее всего, СБУ это все и организовало. Только это было не теперешнее СБУ.
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расскажи еще чего нибудь.... интересного Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков - Цензор.НЕТ 2457

ты сам то понял что сморозил ?
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Ага. Суперфахово сплановано.

Роскурочена МОН-50 в калідорі, і розмови по мобілі: «сколько кассет для РСЗО хватіт для Кієва»...
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Ну это не мои слова. Это слова экспертов в студи у Шустера, и самого министра Авакова. Подозреваемые сейчас явно же по такой версии просто пешки, типа подставные. Что сейчас и происходит. Убийство было это факт, его кто-то совершил. Не сам же Шеремет себя взрывал. Вариантов тут не много, это или РФ, или Беларусь, или СБУ. Ну может ещё версия что у него был на кого-то компромат или он на кого-то что-то рыл.
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Ага. Затримка, за проведенням перепису населення в Україні.
От узнаємо скільки, тоді пошук прискориться.
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Гордон, как обычно, глубоко лизнул власть и прореламировал свою собственную персону...

Жаль, - пирамидки Юшенсе не успел..
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Кацапский канал воружённых сил Рашки Звезда спокойно шастает по Киеву и шо там СБУ ? А тут черты по походке дело шьют....
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Уже то, что:
1. Аресты пошли после капитуляции в Париже - где соучаствовал Аваков - это превентивный удар против путча, который зебилы летом анонсировали на декабрь. Именно поэтому в августе они говорили, что Аваков останется до декабря
2. Аресты проводит МВД Авакова, а не СБУ (не его профиль дела)
3. Формулировка мотивов убийства - "Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине" ( через убийство малозначимого украинцам человека) - это типичная формулировка шитого дела, которую могли сочинить только в кремле.
Из ушей Авакова торчат нитки от колорадской ленточки.
Другими словами автору гимна спецназа явно нет места в интегрированной с лугандоном Украине. Поэтому он арестован.
Это нейтрализация знаковых людей и демонстрация лояльности "той стороне"
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Вообще то терактами должно заниматься СБУ, а не МВД.
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Луценко тогда решил что этим будет заниматься МВД.
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Знали б ви, як мені хочеться значного досягнення на посту президента, щоб весь народ ахнув від подиву - ну як в фільмі, наприклад, послати "в жопу" МВФ. Силовики кажуть, що саме таким буде розкриття вбивства відомого журналіста, та відчуваю одним місцем, що підведуть, чорти...
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков

Еще нужна авиация, морской флот и конница. Ну и портянкин конечно, он же теперь рулит всеми .........
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Для пошуку виконавців прівлєкали ФСБ чи ГРУ? Чи може рідну солнцевську банду?
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Цікаво замовника вбивства Гонгадзе знають усі... Його посадять?) Ні.
А цирк тим часом продовжується.
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Нужно больше открывать салонов игровых автоматов и там ловить заказчиков ! 😎
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Сабаков, для рссследования сбрасывай парашютистов-диврсантов с французских вертолетов !

Гулять. так гулять....!
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