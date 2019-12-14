 Для поиска заказчиков убийства Шеремета привлекут СБУ и разведку, - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь, мне не хватит Генеральной прокуратуры - нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - сказал Аваков.
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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
но, поздно, поздно вам ЗЕльоные пить боржом.....
нет вам прощения ни за Марчелло, ни за ветеранов и волонтеров !
оттого и крайняя рассовая ненависть к нему...
Joseph the Fox @ExiledFox1
НБУ одновременно снизил учетную ставку сразу на 2% и повысил нижний порог ежедневного откупа валюты до $50 млн, а гривна все равно растет.
Короче, реальные экономические факторы и финансовые инструменты тут уже не работают, система пошла вразнос.
Баканову вже подзвонив?
Бо с офшорамі і мародьорством, обосралісь.
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Так ти ж Аваков взяв виконавців, а замовника вони самі здадуть? Ні? Тобто ти сам не віриш у їхню винуватість?
Або це операція яку веде зе щоб зняти рюкзакова, якому обітцяв його не чіпати.
ты сам то понял что сморозил ?
Роскурочена МОН-50 в калідорі, і розмови по мобілі: «сколько кассет для РСЗО хватіт для Кієва»...
От узнаємо скільки, тоді пошук прискориться.
Жаль, - пирамидки Юшенсе не успел..
1. Аресты пошли после капитуляции в Париже - где соучаствовал Аваков - это превентивный удар против путча, который зебилы летом анонсировали на декабрь. Именно поэтому в августе они говорили, что Аваков останется до декабря
2. Аресты проводит МВД Авакова, а не СБУ (не его профиль дела)
3. Формулировка мотивов убийства - "Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине" ( через убийство малозначимого украинцам человека) - это типичная формулировка шитого дела, которую могли сочинить только в кремле.
Из ушей Авакова торчат нитки от колорадской ленточки.
Другими словами автору гимна спецназа явно нет места в интегрированной с лугандоном Украине. Поэтому он арестован.
Это нейтрализация знаковых людей и демонстрация лояльности "той стороне"
(C)
@Goloborodyko
🤔
Еще нужна авиация, морской флот и конница. Ну и портянкин конечно, он же теперь рулит всеми .........
А цирк тим часом продовжується.
Гулять. так гулять....!