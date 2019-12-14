 Суд арестовал до 8 февраля 2020 года сержанта ССО Антоненко, подозреваемого по делу убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.2020 года", - зачитал решение судья.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
про те як в якомусь там році зроблять три ракети і ми будемо наводити їх на ЧФ та сцяти пускати...
Щоб ще запустили пару катерів, бажано подарованих американцями, а агресор їх агресивно захопив, та волати на весь світ, гарно поставленим голосом, створюючи звукові коливання, що всім байдужі, крім прахоботні...
про те як гарно намахав Путіна полководець-Петро, здавши в полон сотні наших воїнів з чергового котлу та підписавши гарні для нас угоди в якомусь Мінську, бо нам потрібно було пауза в протистоянні.
Распустить немедленно !
Нас ждут самоубийства и треш разоблачений!