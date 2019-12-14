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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Суд арестовал до 8 февраля 2020 года сержанта ССО Антоненко, подозреваемого по делу убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года ветерану АТО и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.2020 года", - зачитал решение судья.

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года сержанта ССО Антоненко, подозреваемого по делу убийства Шеремета 01

Смотрите: "Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем. ВИДЕО

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года сержанта ССО Антоненко, подозреваемого по делу убийства Шеремета 02
Суд арестовал до 8 февраля 2020 года сержанта ССО Антоненко, подозреваемого по делу убийства Шеремета 03

Также читайте: По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года сержанта ССО Антоненко, подозреваемого по делу убийства Шеремета 04

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3165348
 
 
 Топ комментарии
 
Наче і не було п'яти років... Все як перед Майданом...
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Зе-уроды прокололись со своими "доказательствами" и "эХпертами".
Уже понятно, что дело ЛЖИВОЕ и ПОДЛОЖНОЕ!
Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 2740
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Мета- дискредитація АТОшників та волонтерського руху. Ну і перед Хуйлом Зеленський хоче вислужитися.
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В рядах порохоботов паника! Разброд и шатание. Шарахание. Я теперь, когда вижу посты (заметьте, не читаю) всяких ведан и ксений сразу вспоминаю стиль общения всяких пум, лис, марусь зверойобов и прочих воинствующих сиповок-хабалок. Собирайтесь на Майдан. И пусть это стадо баранов возглавит ваш Сусанин Порошенко. Слабо? Давайте определимся с вашими требованиями. Чего вы хотите? Чего хочет Пэдро - понятно. Он не может смириться, что потерял власть и желает реванша. Он неумолимо теряет активы и чувствует угрозу таких потерь в будущем. Для самосохранения ему нужна власть. А вы чего хотите, порохоботы? У вас есть какие-то политические требования? Или вы хотите снова нам привести Пэдро во власть и на этом ваши хотелки заканчиваются?
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да какой там парашенко.. политическая проститутка и, к счастью, политический труп.. его дом - тюрьма и он это хорошо понимает
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Возвращайся в космос, зелебобик. Там тебе уютнее будет.
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Вони хочуть бачити з екранів побільше гарно зрежесованих, заспокійливих роликів Петра про те як відродилася армія, не маючи бойових літаків та систем ППО,
про те як в якомусь там році зроблять три ракети і ми будемо наводити їх на ЧФ та сцяти пускати...
Щоб ще запустили пару катерів, бажано подарованих американцями, а агресор їх агресивно захопив, та волати на весь світ, гарно поставленим голосом, створюючи звукові коливання, що всім байдужі, крім прахоботні...
про те як гарно намахав Путіна полководець-Петро, здавши в полон сотні наших воїнів з чергового котлу та підписавши гарні для нас угоди в якомусь Мінську, бо нам потрібно було пауза в протистоянні.
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в спам свинособачее зеленое говно
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Насправді московити-ординці переписували історію ще з часів івана грозного. Цар петро теж теж доклав до цього руку, хоча найбільший внесок звісно зробила катерина і її спецкомісія
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Подобью итог. Сегодня в Европе родился новый диктатор - Владимир Зеленский.
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А я оце подумав. Можливо вони реально хочуть Майдан. За планом Кремля в другий тур мали вийти Тимошенко і Зеленський, в результаті чого виграла б Юлька. От і намагаються переграти все спочатку. Кремль прорахувався в тім що Юлька насправді вже всім осточортіла, а Порошенка підтримали патріоти.
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кацахол? Из какого Дурдома ты сбежал??
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Да у вас целая теория заговора! Юлька был бы наилучший вариант для Украины и украинцев. Но все свои усилия Порошенко направил против Юльки, чтобы выбить её из гонки, полагая, что она серьёзная угроза ему во втором туре и считая, что легко обойдёт Зеленского. Но он не учёл главного - настроения народа. То есть как он сам осточертел народу! Ржу с этой фразы - кремль просчитался, что Юлька всем осточертела, а Порошенка поддержали патриоты)))
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А чё, смешно, когда он Ющенко мазуриком назвал. В итоге оказалось, что это не шутка даже.
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Одной из причин тест. Проверить реакцию пасионариев на ,Абиссинского шпиона как при сталине' Промолчат,прокатит можно и дальше делать следующий беспредел, чтоб всех способных восстать против марадеров, отправить за заграты и на бойню. И возможность потом беспрепятствено стричь и сдирать шкуры с молчащего большинства. Распродажа страны соросятами не за горами.
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Вообще, конечно, уроды! Убивать невиновных и патриотов во благо каких-то мифических целей - просто уродство! Если их вина будет доказана, а пока видно что будет, они должны быть наказаны по полной. Таким не место в обществе.
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Малюнок того що зараз відбувається.немовля, яке сере, сцить, тілки жре та щось таке миле булькотить, грається та весь час вимагає цицю. і оточуючі так милуются цим. А на що сере, від кого сциться та яку цицю весь час вимагає вирішуйте саміСуд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 1582
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У нас полно каких-то непонятных "активистов",и праворадикальных организаций, каких-то частных армий. Они все должны быть распущены и поставлены под строгий контроль. Нужно усилить ответственность за хранение незарегестрированного оружия и боеприпасов
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МВД - частная армия ЗАО "Беня и подельники".
Распустить немедленно !
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миллион незарегестрированных стволов это тема для шуток?
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Это просто воплощение 2-й Поправки к Конституции США. Адаптировано к местным условиям, конечно.
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Где Антоненко взял радиуправляемую мину??
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Савченко с Рубаном и двумя бусами оружия на свободе. Заказчик Бабченко, сознавшийся и осужденный, на свободе. Голобородько на ТНТ, Звезда на Майдане, Зеля дает обширное интервью России-1. Беня сжигает дом Гонтаревой, Квартал поет об этом в эфире.
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Олег, Савченко закрыли по подозрению. И она около года отмотала в следственном изоляторе. Притом без всякой мокрухи. Только за базар. Ну, а за дом Гонтаревой скажу так - какое тебе дело до разборок между ней и Коломойским? Мне ближе версия, что это был самоподжог. Там 6 чел охраны! О чём ты? Про остальное вообще молчу. Сериалы снимаются, чтобы их крутили по телевизору. Интервью даются тоже. Посмотри лучше новый сериал "Папик". Очень душевное кино от квартала.
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Який Антоненко сержант ССО? Він зовсім не військовий!!!!
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Музыканта приняли в ССО, куда спецура не могла просто попасть, в 2017 году . А звание сержанта Хз где взял .
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Який Антоненко сержант ССО? Він зовсім не військовий!!!!
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він їм пісеньку написав вони його прийняли...повинен-же бути при полку полковий оркестр...
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Кроме Путина, есть много желающих поиграться в консолидацию народа со своим лидером перед внешней угрозой, помните, был мутный взрыв в Минском метро. Скорее всего, убийство Шеремета это рязанский сахар порошенковского разлива. Дело фиктивного убийства Бабченко, когда вроде планировалось убийство 42 человек по списку, уже рассыпалось, Герман вышел на свободу и обещал кучу шокирующих разоблачений против Порошенко
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Аваков указал вчера на два важных факта. Во-первых подозреваемые отказываются давать показания в свою защиту. Такое поведение однозначно аморально конкретно в этом случае. Во вторых указано на появление машин контроля во время акции по Шеремету. Что это такое? Необходимо контролировать исполнителей, для этого нужна машина с номерами прикрытия. Но такие номера легко вычислить ! Что тогда? Тогда находится машина местных условно гольф 13-ого года синий аа3344аа и точно такая тачка ставится на место преступления. Настоящую надо при этом мотивированно держать с владельцем в другом месте. Такое по силу только спецслужбам!!!!!¡!!!!!!!!!!!!! Что это? Это прямое указание на контроль над этой бандой со стороны СБУ или военной разведки. Второе более очевидно.
Нас ждут самоубийства и треш разоблачений!
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Прискорбно, если здесь большинство в комментах действительно не сборище гадящих за деньги, а глас народа и истинное мнение активной части общества. Судя по тому, как дружно забрасывают дерьмом любое здравое рассуждение, работают командой. Работают на врагов Украины даже к бабке не ходи.
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