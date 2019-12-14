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 "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже

Когда Зеленский попросил Путина "просто вывести свои войска" с оккупированного Донбасса, советник президента РФ Владислав Сурков начал кричать и швыряться бумагами.

Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Там был момент очень понятный. Путин говорит: "Давайте разводить вдоль всей линии разграничения". Владимир Зеленский говорит: "Ну, минуточку. Я посчитал, мы так будем разводить 20 лет. Вы не можете просто вывести свои войска?". Простой разговор", - рассказал Аваков.

По словам главы МВД, решили, что этот пункт согласуют отдельно советники.

"Советники вышли, и мы видели психоз господина Суркова. Который сказал: "Как это? Мы так не договаривались!". Стал швырять бумаги, и так далее. Вадим (Пристайко, министр иностранных дел Украины. – Ред.) был, как скала, Ермак (советник президента Украины. – Ред.) был, как скала, мы все были... а он переживал", - добавил Аваков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"

"И господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит по-украински", - дополнил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

На вопрос о том, кто именно договаривался с Сурковым от имени Украины, что Зеленский будет покладистым, Резников ответил, что это не был кто-то из украинской делегации.

"Они же вели переговоры в том числе с представителями французской и немецкой стороны. Возможно, у них там проблема с коммуникацией произошла. Он думал, что там договорились, и что они с нами договорятся. Вот и все. Я думаю, что это потеря сигнала", - пояснил Резников.

Также на Цензор.НЕТ: Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist

Источник: https://censor.net.ua/n3165347
 
   
 Топ комментарии
 
то есть аваков признает закулисные договоренности зебилов с кацапами?
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психоз господина Суркова. Который сказал: "Как это? Мы так не договаривались! Источник: https://censor.net.ua/n3165347

То есть вы таки договаривались продать Украину но те 2 тысячи человек ночью на Банковой реально заставили передумать.
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то есть аваков признает закулисные договоренности зебилов с кацапами?
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Все больше и больше интересных подробностей о кулуарных делах "нормандского саммита" начинается просачиваться наружу.
Аваков рассказывает об истерике Суркова, но почему то не упоминает о произошедшем прямо на его глазах прямом столкновении Баканова и Ермака. "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 9429
Или он с интересом наблюдал, как презTдент страны расталкивает руками своих "ближайших соратников" ?
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Інна Щер‏ @shcherbininainn 1 час назад

Після розмови з Путіним
Зеленський Зарєстрував у Верховній Раді законопроет про внесення змиін до Конституціі України щодо "децентралізації" (читай - федералізації).
Ви знали? Текст закопроекту поки що для нас не доступний і ми не знаємо, що в ньому написано.
А Пушилін знає!

"Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 4974
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Так ясно это. И было всегда. Талейран тут был не первый. Там играют в шахматы. Наверху нельзя играть в другое. Если это раздражает нижних---так играйте в чапаева, есть такая игра в шашки---быстрая очень. Думать не надо----наливай да пей!
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===На вопрос о том, кто именно договаривался с Сурковым от имени Украины, что Зеленский будет покладистым, Резников ответил, что это не был кто-то из украинской делегации.===

Порохоботство = идиотизм
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чуєте, ментовські..? вас уже під нього кинуто...

"Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 4772
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Коли сАбаков почне розмовляти Державною мовою,чи мусарам закон не писан?
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если бы он жил в Армении то так бы и сделал...., там по руськи не поговоришь...
А с хохлами можно не церимонится....
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Sergey Bardo - он армянин с Азербайджана....

Кажется в Баку вырос....
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Ти шо? Він щойно у шустера заявив, що він русскоязічний гационаліст.
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Скільки вже можна мусолити істерику кацапа-істерички? Да бодай там у них у всіх припадки стануться інсульти,серцеві напади,понос ,блюванння і всіляка фігня! "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 7442
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Допиваю вино и тут сурок взбесился, или белочка, ну точно не бобер.
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А то, что это была истерика именно суркова - тоже британский эксперт рассказал?
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По походке. У нас теперь всё по экспертизе.
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психоз господина Суркова. Который сказал: "Как это? Мы так не договаривались! Источник: https://censor.net.ua/n3165347

То есть вы таки договаривались продать Украину но те 2 тысячи человек ночью на Банковой реально заставили передумать.
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таки по твоему выходит что это был богдан ? или беня ?
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Порохоботство = идиотизм
==="Они же вели переговоры в том числе с представителями французской и немецкой стороны. Возможно, у них там проблема с коммуникацией произошла. Он думал, что там договорились, и что они с нами договорятся. Вот и все.===
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"украинская делегация говорит по-украински"
ото брехло! это кто из них говорит по украински? зеленский еще с репетитором занимается... а остальные, по ходу, и не напрягаются.
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Це він мабуть про себе. Його українська - це ще гірше, ніж азіровка. Навіть Кіля Бімба краще балакав українською .
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Ой, блин, спасибо, посмеялась на ночь: они все "были как скалы". Оч.смешно.
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это наитвердейший фекальный сталактит, производства расеи
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Погугли. Это в кацапии сталактит из гавна в доме. И он зеленый.
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Меня более интересует например Лувр или Эйфелева башня чем их гавно "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 3984
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Их говно должно интересовать всех украинцев, чтобы не вступить в него.
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Рюкзаков в ударе. Зебилам обещали нового министра в декабре - но как обычно зеля насцал им в их тупорылые рожи.
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Декабрь ещё не закончился. Труба вон тоже собирался сидеть на должности долго, ему обещали.
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"И господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит по-украински", - дополнил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников. Аваков? По-украински ????
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Аваков этот всюду уже... Может быть, Зеленский просто его марионетка?
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Аваков - Человек-паук, ой, тьфу человек-скала.
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А почему мент, а может и того хуже просто бандит "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 678
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Эта такая перемога, оказывается. Даже, если всё это вообще не трындёж, потому что больше показать нечего. Один, как скала, второй, как скала, все, оказывается, оху"тельные бойцы, только на выходе, почему-то ноль.
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А скала - это что в целом? Камень, утрируя, правильно?
То есть твёрдый тупой предмет. Воь они и подтверждают.
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И что? Аваков привез вместо меда банку истерики Суркова? Или это очередная басня о похождениях Зеленского по Нормандии?
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Та ми знаємо, що ти - скала. Бе-бе-бе-бе-бе взагалі стаканами ніколи не кидається.
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"А я там был и их раздражал" А.Аваков. 😜
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Як би там не було, але кремлядям пішло на пропасть і навіть кловун їм впихнув до самісінької істерики "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 3090
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А потом гордый Аваков приехал в Украину и начал исполнять указания Кремля и арестовывать волонтеров.
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А й да бубочка ! Ему бы со связкой грани на танки ху...ла
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Вот это лизнул - так лизнул. Все были как скалы, особенно Зеленский и Аваков! Не люди - сталь. Вы действительно считаете, что Суркова можно вывести из себя украинским языком? Вам не кажется это смешным и странным? Вы вообще верите, что что-то, кроме свершившегося ядерного удара, может вывести Суркова из себя?
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Это для лохтората перемога. А то что конституцию сурков нам меняет это ничего.
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А не пора ли Арсену в отсавку ? Зеля обещал ! Или опять ********* ? 😵
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да не так всё просто как кажется ,это же не сказка про бременских музыкантов, где всё заканчивается хорошо и счастливы принц и принцесса "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 2228
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Аваков рассказал(с). Кто-то может мне сказать, есть ли более лживая тварь, в нашем политикуме? Шо??? Есть??? Назовите. А я, со своей стороны, могу сбросить ИНФУ от десятков контор, типа-морских агенств, центров... как их там ещё?! Так вот, мне, моряку эта срань, от этих "центров", на "мыло", приходит раза три, в день. Там- предложения об услугах. Стоимость- тысячи долларов. Для меня лично- 6-8 тысяч. Ну и хер бы с ним. Тут иное: все эти центры- Аваковские. За каждое слово- отвечаю. Эта тварь стрижет совершенно неучтенное бабло с сотен тысяч моряков. Это- миллионы долларов в день. Снова: хер бы с ним. Я- не жадный, готов отстегнуть. Но!!! Государству!!! Украине!!! А не этой твари! И вот шо делать? А- ничего...
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Жалко Аваков не может говорить по-украински, так бы господин Сурков ещё больше раздражался. Ведь это то, зачем ехала Украина.
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Сказки Авакова про свой непреклонный патриотизм на фоне не прикрытого предательства армии и страны, рассчитаны даже не ша зебилов, а для отчета перед тем же Сурковым
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))) ну одни апостолы пэтры. все как скала!
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Что там авакян делал вот в чем вопрос, даже парашенко не брал этого Чорта с собой на такие мероприятия😳
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Может Суркову ещё предлагали сказать "паляниця"? "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 6965
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Сурков скажет, у него мама Украинка, а Аваков нет...
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А сколько порохоботы и ПЕСы исходили на лайно, а Зеленский требовал Путина вывести русские войска.
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))) легенды и мифы сувременного парижу. сурков - "между сциллой и харибдой" ))
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Кацапы чего хотели то и получили, Минск это все, формула штангенциркуля, газовые переговоры, чего Суркову нервничать?
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Но не смотря на это формулу штеймейера подписали и готовят изменения в конституцию. А в новостях мылят глаза всем. Украины скоро не будет благодаря поцу.
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Советники вышли, и у Суркова случилась истерика, у Авакова месячные, а у зели выкидыш. "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже - Цензор.НЕТ 2308
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Все вышли и Сурков получил от шефа нагоняй по лицу.
А потом произошла наркоманская истерика.
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В эфире «Право на владу» Аваков подтвердил, что власти рассматривают возможность организации совместных пограничных патрулей с представителями ОРДЛО.
«Мы готовы, как только будет заключена дипломатами адекватная сделка, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. И идея была такая, что например, мы заходим, патруль из 5 человек, группы: 2 украинских полицейских, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы. Я это не придумал из головы, мы воспользовались опытом мировых конфликтов, такова ситуация была в Хорватии», - сообщил Аваков.
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"Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже



ну да типа пабедил зелескис путена,
только в результате обязался пастроить 3 перехода- моста в бамбас с макаронами,
новые савместные камисии-патрули с бамбасом,

пенсии для 600 тыс данецкого быдла платить без регистрацыи...

и так по всем 10 пукнтам...

ну расея что??
да ничаго - ноль взамен

но быдло киевское схавает

ахахаха


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