 "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже

Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
"Там был момент очень понятный. Путин говорит: "Давайте разводить вдоль всей линии разграничения". Владимир Зеленский говорит: "Ну, минуточку. Я посчитал, мы так будем разводить 20 лет. Вы не можете просто вывести свои войска?". Простой разговор", - рассказал Аваков.
По словам главы МВД, решили, что этот пункт согласуют отдельно советники.
"Советники вышли, и мы видели психоз господина Суркова. Который сказал: "Как это? Мы так не договаривались!". Стал швырять бумаги, и так далее. Вадим (Пристайко, министр иностранных дел Украины. – Ред.) был, как скала, Ермак (советник президента Украины. – Ред.) был, как скала, мы все были... а он переживал", - добавил Аваков.
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"И господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит по-украински", - дополнил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
На вопрос о том, кто именно договаривался с Сурковым от имени Украины, что Зеленский будет покладистым, Резников ответил, что это не был кто-то из украинской делегации.
"Они же вели переговоры в том числе с представителями французской и немецкой стороны. Возможно, у них там проблема с коммуникацией произошла. Он думал, что там договорились, и что они с нами договорятся. Вот и все. Я думаю, что это потеря сигнала", - пояснил Резников.
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Аваков рассказывает об истерике Суркова, но почему то не упоминает о произошедшем прямо на его глазах прямом столкновении Баканова и Ермака.
Или он с интересом наблюдал, как презTдент страны расталкивает руками своих "ближайших соратников" ?
Після розмови з Путіним
Зеленський Зарєстрував у Верховній Раді законопроет про внесення змиін до Конституціі України щодо "децентралізації" (читай - федералізації).
Ви знали? Текст закопроекту поки що для нас не доступний і ми не знаємо, що в ньому написано.
А Пушилін знає!
Порохоботство = идиотизм
А с хохлами можно не церимонится....
Кажется в Баку вырос....
То есть вы таки договаривались продать Украину но те 2 тысячи человек ночью на Банковой реально заставили передумать.
==="Они же вели переговоры в том числе с представителями французской и немецкой стороны. Возможно, у них там проблема с коммуникацией произошла. Он думал, что там договорились, и что они с нами договорятся. Вот и все.===
ото брехло! это кто из них говорит по украински? зеленский еще с репетитором занимается... а остальные, по ходу, и не напрягаются.
То есть твёрдый тупой предмет. Воь они и подтверждают.
А потом произошла наркоманская истерика.
«Мы готовы, как только будет заключена дипломатами адекватная сделка, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. И идея была такая, что например, мы заходим, патруль из 5 человек, группы: 2 украинских полицейских, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы. Я это не придумал из головы, мы воспользовались опытом мировых конфликтов, такова ситуация была в Хорватии», - сообщил Аваков.
ну да типа пабедил зелескис путена,
только в результате обязался пастроить 3 перехода- моста в бамбас с макаронами,
новые савместные камисии-патрули с бамбасом,
пенсии для 600 тыс данецкого быдла платить без регистрацыи...
и так по всем 10 пукнтам...
ну расея что??
да ничаго - ноль взамен
но быдло киевское схавает
ахахаха