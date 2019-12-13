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 Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемой Кузьменко Юлии Леонидовны меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.20", - зачитал решение судья.

Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней. Адвокаты Кузьменко заявили, что обязательно будут подавать апелляцию.

Оглашение решения суда сопровождалось криками "Ганьба!".

Читайте: Прокуроры требуют для подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей

Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета 01
Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета 02
Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета 03
Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета 04
Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета 05

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также читайте: Первый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3165345
 
 
 Топ комментарии
 
ГАНЬБА АНТИУКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ
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Твари ЗЕбильные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Слева наемный убийца ГРУ Чепига (один из отравителей "новичком" в Солсбери) - а справа подозреваемый в убийстве Шеремета... докажите мне аваковской экспертизой что это не одно и тоже лицо....

Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 3184
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Мрія лавропутєна здійснилась , запущені на повну потужність шоу за участю "гаранта" для дискредитації і тотального негативу руками влади і руками 73%, до тих хто зупинив "Наваросію" і лавропутєна . Партнов цей план оприлюднив вже давно . Черга за фільтраційними таборами . Маріупольський суд чекає добробати . Гірше буде для всіх , якщо вони туди прийдуть самі .
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Є відчуття, що вбивство Павла Шеремета, хоч і з відкладеним ефектом, але все ж призведе до дестабілізації країни. Замість розкриття вбивства ми отримали вбивць, які уникли відповідальності та невинних дискредитованих людей на лаві підсудних.
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Друзья, есть ещё надежда, они могут сказать, что это их Путин заставил сделать.
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Значит, убийцам в Бахмуте домашний арест...
Ну, суки, вы сами напросились.
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Кремлёвская хуцпа урода начала свой шабаш..мерзкое зелёное быдло..молю Бога об одном что б вы не успели сбежать.
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тупые мусора + зебильский режим = песта Украине
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НЕ перестаю "благодарить" 73 % клинических идиотов по чьей вине все это шапито стало возможным.
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Шановна, ще не було заключительного концерта клованов - о де слезы будут....
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Ты лучше поблагодари мальдивчанина, который сделал ВСЁ, чтобы убедить голосовать за кого угодно, лишь бы против него!
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Это все ужасно , просто кошмар. Стерву, мечтающую о горящем Киеве с трупами на улицах, провожают в СИЗО гимном Украины. Что может быть хуже? Кто эти люди в зале суда? Кто они? Самокороновавшиеся в "волонтеры"1-ой, 2- ой и остальных степеней? Защитники Украины? Или все же кучка ополумевших от вседозволенности мразей?
А как соевая ботоферма рвет и мечет в их защиту! Это клиника, друзья. Это позор и проклятья на головы всех украинцев. Иметь 5лет президентом махрового циника и заказчика политических убийств. Но ничего, ваше время прошло, прошло навсегда.
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Судя по тому как кацапчик ЗЕбильный быстро улетел в спам Богдан Дидовик это твоё время прошло ...
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Я родился и живу в Киеве. Тут живут мои родные. А где живёшь ты? Наверняка не там где тут мечтала одна реактивной артиллерией жахнуть. Так что утри сопли.
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И что что в Киеве? Я тоже в Киеве, а это не ты винторогий сепарок с шариками выходил за Шария в Киеве???
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Только кацапы как ты и эта дамочка, мечтают Киев артиллерией накрыть. Так что тут все ясно.
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А в Киеве что не 73% ЗЕбилов малороссов типа тебя? Киев кишит малороссами уставшими от войны смотря Скотов по Г+Г. Тоже мне аргумент нашол -- в Киеве он!!!..так шо теперь ЗЕбил?? Типа если ты в Киеве то ты перестал быть ватным ЗЕбилом что ли??
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Порохоботы просто забыли народную мудрость - на воре шапка горит! И того, кто больше всего кричит - можно смело сажать в кутузку, никогда не промажешь! Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 4854
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То есть нужно всех ЗЕбилов и ЗЕкловуна посадить в тюрьму, ведь это они больше всех до усрачки визжали про Порошенко вора.
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Не виляй хвостом, речь идет про дело Шеремета!
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Речь идёт про ЗЕбилов кремлёвских холуев сепаров типа тебя ЗЕбила.
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Судя по истерике, у тебя шестой номер в порохоботном списке! Есть еще рост для карьеры! Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 3445
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кстати, а де там Олежа Ляшко?
он мне на фоне етих недосперматазоидых слуг все адекватнее и адекватнее кажется.
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На последние деньги "народный фронт" снял про себя прощальный ролик... Ляшку понравилось, и сейчас мечтает снять такой же!
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Alina Bodnar2 год ·

UPD. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 08 лютого 2020 року.A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам. Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років.
Вона єдиний лікар в Україні, який володіє рядом методик з надання ендоваскулярної допомоги дітям з вадами серця.
З 2002 року здійснила понад 3000 операцій.
Сім патентів на методики, які першою впровадила в дитячу кардіохірургію.
70 друкованих робіт.
Кандидат медичних наук.
Десятки подяк, нагород, грамот.
Медик Майдану. Волонтер. Мама.
УБИВЦЯ ПАВЛА ШЕРЕМЕТА?
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Та уже ясно шо ЗЕбилятня отрабатывает сценарий дексридитации волонтров, АТОшников и патриотов....потому специально выбрали известных своей проукраинской позицией людей. Теперь все кацапо сми визжат как майдановцы убивали журналиста. А беркутню и реальных сепаров всех отпускают... ЗЕсепар скоты.
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Незаменимых людей нет, Петро тоже думал, что он бог...
П.С. ВУЗы каждый год выпускают сотни профессиональных молодых специалистов, в том числе и медицинских работников! Я думаю, чехи и поляки не обидятся, если пара кардиохирургов останется в Украине и не уедут туда на заработки!
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Ну если что, пусть Вас сразу везут на операционный стол к выпускнику ВУЗа.
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Поляки и чехи их почему-то приглашают, со всем пакетом и хорошей зарплатой... Это только у нас устраивают по знакомству!
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При чем проблемы трудоустройства к аресту детского врача с почти двадцатилетним стажем по обвинению в убийстве?
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Ну а как насчет градов которых надо запустить на Киев?Они что детей трогать небудут?
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Столько сегодня набежало нулевок, рассказывающих о градах.
И хоть бы один показал цитату, а не свой вольный пересказ непонятно чего.
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Из твоих разговоров по телефону можно нарезать такого, что тебя надо будет только расстрелять.
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А тупой Зеленский настолько тупой, что не понимает что его вмешательство трактуется как давление на правосудие, о прокуроре даже речи нет - "100% мой человек" (с)
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