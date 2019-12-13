 Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемой Кузьменко Юлии Леонидовны меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.20", - зачитал решение судья.
Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней. Адвокаты Кузьменко заявили, что обязательно будут подавать апелляцию.
Оглашение решения суда сопровождалось криками "Ганьба!".
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ну, суки, вы сами напросились.
А как соевая ботоферма рвет и мечет в их защиту! Это клиника, друзья. Это позор и проклятья на головы всех украинцев. Иметь 5лет президентом махрового циника и заказчика политических убийств. Но ничего, ваше время прошло, прошло навсегда.
он мне на фоне етих недосперматазоидых слуг все адекватнее и адекватнее кажется.
UPD. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 08 лютого 2020 року.A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам. Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років.
Вона єдиний лікар в Україні, який володіє рядом методик з надання ендоваскулярної допомоги дітям з вадами серця.
З 2002 року здійснила понад 3000 операцій.
Сім патентів на методики, які першою впровадила в дитячу кардіохірургію.
70 друкованих робіт.
Кандидат медичних наук.
Десятки подяк, нагород, грамот.
Медик Майдану. Волонтер. Мама.
УБИВЦЯ ПАВЛА ШЕРЕМЕТА?
П.С. ВУЗы каждый год выпускают сотни профессиональных молодых специалистов, в том числе и медицинских работников! Я думаю, чехи и поляки не обидятся, если пара кардиохирургов останется в Украине и не уедут туда на заработки!
И хоть бы один показал цитату, а не свой вольный пересказ непонятно чего.