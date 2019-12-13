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Все про:Шевченко Артем (182) Грищенко Инна (3) Владислав Грищенко (1)

 В деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией, не исключаем, что они станут подозреваемыми, - МВД

Участники АТО, супруги Владислав Грищенко (Буча) и Инна Грищенко (Пума), не стали подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в связи с тем, что они пока рассматриваются как источники информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 декабря в эфире "Громадського" сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Он объяснил, что супруги Грищенко появились в деле Шеремета после того, как они стали фигурантами дела о покушении на бизнесмена в Косиве Ивано-Франковской области.

"На подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косив, в частности, в таком элементе, как очень похожее взрывное устройство", – отметил Шевченко.

По его словам, супруги Грищенко "пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности, в деле Шеремета".

Спикер МВД не исключил, что Владислав и Инна Грищенко могут стать подозреваемыми в деле Шеремета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранты дела об убийстве Шеремета Грищенко и Кузьменко за последние годы приобрели авто и недвижимость, - замглавы НПУ Коваль

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Боюсь, чтобы не пострадали невинные люди, - мать Шеремета

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165344
 
 
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Куприк думает , шо это все постановка . Театральна вистава .
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В СРСР, у 1938, багато теж думали, що то театральна вистава.
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про комунікє, і шо означаєт уся єта хуцпа у пятніцу 13

Hellis‏ @13Hellis_13

господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
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Hellis‏ @13Hellis_13

проект про невідкладні зміни в Конституцію внесен, как неотложный. НО! На сайте Рады под проектом нет текста. И это проект об изменениях в Конституцию!!!! 1. Или Вове еще не подогнали текст ( а значит он дупля в нем сам не тямит) 2. либо текст подогнали еще в Париже, и он боится его заранее выкладывать.
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А чому не весь батальон Донбас?Чи Азов?Оце так кілєри,а Гадя одна міномети тягать хотіла))
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Война для "сорви-голов" то время, когда они могут показать себя лучше других на пользу народа. Но на гражданке они теряются и идут не всегда честным, а часто криминальным, путем. Кстати грищенко до АТО 6 раз судимый.
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Всё правильно - запасные подозреваемые, на случай, если у мусоров не выгорит с теми, что есть сейчас...))
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Все на соеМайдан!
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Как я понял из рассказа Авакова они сначала хотели повесить убийство Шеремета на эту парочку. Но не получилось, потом они нашли других похожих под силуеты на видео.
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Именно так и было. Был еще один парень, но он самоубился. Так что пришлось брать музыканта.
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пол-Украины планировали убийство Шеремета... В деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией, не исключаем, что они станут подозреваемыми, - МВД - Цензор.НЕТ 3601
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может проверить походку зели. Мало ли...
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Я и сара клёва пара, пара набер ван!
Штепсель и розетка, глаз и пипетка)
Зек-сиделец и надсмотрищица из Бучанской колонии!
Это шедевр!
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Угу, и сядут за изнасилование мозгов следователя. Хотя у них смягчающие обстоятельства - у следака мозгов небыло. Только гов"о
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Виявилось, що 80% аудиторії зєлєпузіків, на Шоу Шустера, навіть не дивились брифінг про Шеремета.

Та й вряд знають, хто то такий.
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Потому что всем похер на Шеремета. ,
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в переводе с ментавского:
им предлагают сделку со следствием, они подписывают всё то, что им дадут менты,
а те в свою очередь выводят их из дела по Шеремету и они там идут, как свидетели ...,
как альтернатива, если не согласятся пойдут соучастниками.
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