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 "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения

Привлечь к британского эксперта Айвона Бирча пришлось из-за того, что выводы киевского НИИ судебных экспертиз не совпадали с ожиданиями следствия.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рувина, институт, которым он руководит, уже 100 лет проводит портретные экспертизы, и только в этом году провел более 20 экспертиз по невербальному поведению человека.

"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, он руку поднимает по-своему, он ногу ставит по-своему. И тут не обязательно было приглашать человека из Великобритании", - сказал он.

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Привлечь иностранного эксперта пришлось из-за того, что выводы эксперта не совпадали с тем, чего ожидало следствие. Следователи думали, что взрывчатку под машину Шеремета закладывали супруги Грищенко, но выводы экспертизы это не подтверждали.

"Вместе мы проводили. Не он (эксперт из Великобритании Айвон Бирч. – Ред.) проводил, вместе мы проводили. Комиссия сидела, мы проверяли все видеозаписи, смотрели, как кто ходит, ставит ноги, и все остальное. И пришли к одному и тому же выводу", - сказал Рувин.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165343
 
 
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А у нас описано в Уголовно-процесуальном кодексе,
определения преступника по походке?
Потому что если нет то суд не имеет права
принимать такие "доказательства"...
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Методичка таких "экспертов" начинается со слов: "- я милого узнаю по походке ..."
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а по методике Чезаре Ломброзо тов.Рувин уже лет 10 лагерей прогуливает..
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та там четко сказали: "...выводы киевского НИИ судебных экспертиз не совпадали с ожиданиями следствия."
т.е. следаки ТРЕБОВАЛИ одно, но этого не получили.. и стали искать того - кто за деньги (не бесплатно же!) даст НУЖНЫЕ выводы..
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Какое у вас образование? Церковно приходская? О синдроме пресловутого даунинга-крюгера ничего не слышали?
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а как у тебя насчет парадокса клапана постоянного перепада давления на дроссельной игле КТА Д30-КП ? шо,не ?
да ты лошара,чувак...
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порохоботка! разрыв шаблонов? нет описания в методичке??? прикинь - "патриотами" занимались украинскии НИИ и даже английские эксперты!
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о...особина з вадами розумового розвитку..
мені не до тебе.
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і що це за експерт такий ?
хто будував обвинувачення на його послугах ?
побачив силуети і сказав- це ходили ці люди.
але виплив один факт - воїни ато ПРОСЛУХОВУЮТЬСЯ.
і чи не на кожного вже готова справа.
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Так. Я чув. АТОшників уже місяців три-чотири прослуховують.
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Это эксперт по заказухе...
Типа диспечера Карлоса...
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А навіщо тоді відбитки пальців,якщо все так просто?Чмо брехливе.
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Всё. Ждем волну раскрытых дел, начиная с дела Майдана по походке.
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про комунікє, і шо означаєт уся єта хуцпа

Hellis‏ @13Hellis_13

господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе.
https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
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Внезапно? Собакова уже никто я так понимаю в декабре не увольняет? Съездил Янелох с Собаковым в Париж? Результаты..."Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 3503
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интересный поворот
а ведь всего прошло чуть больше суток и пирамида (гребаный гордон) уже валится...
результаты экспертизы не подошли под версию следствия - закажет незаконную экспертизу у непонятного фрика издалека
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Совсем не палятся... Тоже слегка припуел когда это прочитал...
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Читай текст новости внимательно. Когда результаты экспертизы не подошли под версию следствия - поменяли версию следствия, а не выводы экспертизы.
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А шо там з Голубаном?Яка в нього походка?
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пришлось из-за того, что выводы киевского НИИ судебных экспертиз не совпадали с ожиданиями следствия.
Источник: https://censor.net.ua/n3165343
Вот оно че, Михалыч...
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Я милого узнаю по походке. "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 7676 Ещё одного еврея подтянули...
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Сколько от Собакова за все время раскрытых дел по преступлениям его мусаров? А сколько по добровольцам, волонтерам и ветеранам АТО? Начиная от Сашко Бiлого... И почему снова замолчали Нацжены? Где их активисты под МВД или под офисом Янелоха?
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У них новая методика появилась - по походке. Теперь Аваков раскроет все дела.
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ух мля "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 4725 эхперд Экспертам, для подтверждения личности Яны Дугарь на камере наблюдения, дали две фотографии. Одна фотография - раскадровка видео с камеры, вторая - сделанная оперативниками. Но оказалось, что в то время когда была сделана вторая фотография, Яна Дугарь была за границей "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 4725
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Потому что это не её фото. Следак взял похожую по его мнению и всё. Вот так у нас работает следствие. Главное - отчетность, а то начальник по жопе будет бить. Сказали ему - дать фото, он и дал.
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А как насчет того, что харя у киллера была в 2 раза больше и ростом на 10см выше.
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Он щёки надул и на цыпочках шёл. Английского Ефима Марковича не проведёшь.
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это искажения,возникающие во время походки и поднятия рук ..
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Ахаха! Именно по тому и вычислили что "тихий ходок" ростом короток ниже доктора -киллера) "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 8786
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это от страха, (в чужих руках все кажется толще и больше)
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""Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, он руку поднимает по-своему, он ногу ставит по-своему. И тут не обязательно было приглашать человека из Великобритании", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3165343
Вау. А я й не знав що це психологічні особливості - гадав що просто індивідуальні.
Він такий же фахівець - як зеля юрист... "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 5341
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согласно заключениям этого "эксперта" Рувина которые он сделал по нечетким изображениям с камер наблюдения - скоро арестуют батальоны добрбатов в полном составе, волонтеров, украинских деятелей искусств и другую про-украинскую публику....
Так вижу....
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Я милого узнаю по походке! Шо за бред? Даже обувь меняет походку?
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Угу, вот по вербальному поведению Рувин рефлектирующий лжец. И что теперь делать с его оху"тельными выводами? Все эти "невербальные" экспертизы основаные не на точных даных (как трассологическая. ДНК или химическая) , а на предположениях лица не имеющего научных подтверждений собственным фантазиям. Другой эксперт напишет три короба пурги из которой будет следовать противоположное.
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Так это же испанский лыжный иструктор , только без бороды, который раньше был инвестером-миллиардером.
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Да, но возможность копии... под вопросом.
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" не совпадали с ожиданиями следствия." - дебіли бл#дь
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выводы киевского НИИ судебных экспертиз не совпадали с ожиданиями следствия. Источник: https://censor.net.ua/n3165343
Ну от шо тут добавить? Прямое доказательсво заказных "выводов следствия"
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А я милого узнаю а па паходке.
Он носит, носит брюки а галифэ-э-э (с)
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а вот и "независимые" эХсперды подтянулись за незначительную мзду ...
The Show Must Go On
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А то что фактура на килограм 20 не совпадает, это уже не важно?
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Вообще без палевно:Привлечь к британского эксперта Айвона Бирча пришлось из-за того, что выводы киевского НИИ судебных экспертиз не совпадали с ожиданиями следствия.Источник: https://censor.net.ua/n3165343

Т. Е в открытую говорят что результаты следствию нужны были другие Туфли новые оденьте и посмотрите как походка меняется в течении дня, идиоты.
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Як переконливо виглядає процедура - комісія вирішила.

А хіба не потрібно було це зробити незалежно одне від одного - для обєктивності??? "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 9491

"Вместе мы проводили. Не он (эксперт из Великобритании Айвон Бирч. - Ред.) проводил, вместе мы проводили. Комиссия сидела, мы проверяли все видеозаписи, смотрели, как кто ходит, ставит ноги, и все остальное. И пришли к одному и тому же выводу", - сказал Рувин. Источник: https://censor.net.ua/n3165343
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Никто так не валит рейтинг Зеленкина, как черт Собаков и сам Янелох, который в очередной раз нассал своим избирателям в ясные очи, желая оставить черта Собакова главным мусаром страны.
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Все правильно - иностранцу пофиг, написал такое заключение, за какое заплатили.
Но в сухом остатке имеются два противоположных заключения экспертов, так что "доказательство" мимо кассы...
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Иксперд , .лять. Нет слов, одни выражения.
Как раз походка у человека меняется все время!!
От болезней, жизненных обстоятельств, условий жизни. Состояния организма. Опьянел.
Кроме того Нарочито Изменить походку- очень легко. Был такой детектив у Агаты Кристи, по-моему.
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Их ошибка в том, что они верят в то, что с помощью СМИ народу можно впарить все - и уголовника в президентах, и клоуна в президентах во время войны , и в музыкантов - торористов.
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"Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 595 Slava Zitomirskiy 1c632945
Их ошибка в том, что они верят в то, что с помощью СМИ народу можно впарить все - и уголовника в президентах, и клоуна в президентах во время войны , и в музыкантов - торористов.

"Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения - Цензор.НЕТ 9486
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То, что соевые средства массовой дезинформации ССМД так отчётливо используют руское клише "ваш доказательства не доказательства" говорит о многом. Прежде всего о том , что заказчиком убийства Шеремета было *****. Но обратился ***** не к своим подручным а к своему другу и партнеру Петру Порошенко для реализации хотелки.
Брава Аваков!Браво Зеленский! Вы смогли вытащить на белый свет эту историю!
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Думаю эти волонтеры выполняли чей-то заказ, за хорошие деньги.
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"Усы вот, и хвост - вот мои доказательства"... почти по класике.
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Цей Рувін не британець, і не експерт, він просто жид, що бреше на замовлення інших жидів. А брехати ім природніше, ніж вам покакати.
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Ще один єврей. Можете називати мене нацистом, фашистом, другим гітлером, антисемітом, але якої бісової матері? Як не Рувін, то Менделі-шменделі, як не Мендель, то Шефіри, Богдани, Дубілети, Дубінські, Бужанські, Рябошапки з університетом Соломона. *** же вашу матір, скільки можна? Скільки їх там в Україні? 0.2%? А при владі? Здається всі 100%. Брехливий, мерзенний народець, якого не те, що у владу, а в країну не варто пускати! Вже мовчу про кількість авакянів і арахамій. Це ж жахіття!
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А что об этом говорит общепризнанная мировая криминалистическая наука? Похоже на заявление мошенника-шарлатана.
Кстати, надо поставить эксперимент. Выбрать девушку, и, затем, выбрать ещё 10 тысяч девушек точно такого роста и телосложения. И снять на видео их походку и телодвижения, так чтобы они были одинаково одеты, в одинаковых париках и пр, но не видно их лиц.
Если этот "эксперт" безошибочно опознает среди них заранее выбранную девушку, тогда есть смысл о чем-то говорить.
Кстати, с теми же отпечатками пальцем найти девушку среди десяти тысяч - элементарная задача.
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Эксперт Александр Рувин ??? Вы видели хоть одного честного адвоката или эксперта еврейской национальности?
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