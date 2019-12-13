 "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Рувина, институт, которым он руководит, уже 100 лет проводит портретные экспертизы, и только в этом году провел более 20 экспертиз по невербальному поведению человека.
"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, он руку поднимает по-своему, он ногу ставит по-своему. И тут не обязательно было приглашать человека из Великобритании", - сказал он.
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Привлечь иностранного эксперта пришлось из-за того, что выводы эксперта не совпадали с тем, чего ожидало следствие. Следователи думали, что взрывчатку под машину Шеремета закладывали супруги Грищенко, но выводы экспертизы это не подтверждали.
"Вместе мы проводили. Не он (эксперт из Великобритании Айвон Бирч. – Ред.) проводил, вместе мы проводили. Комиссия сидела, мы проверяли все видеозаписи, смотрели, как кто ходит, ставит ноги, и все остальное. И пришли к одному и тому же выводу", - сказал Рувин.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
определения преступника по походке?
Потому что если нет то суд не имеет права
принимать такие "доказательства"...
т.е. следаки ТРЕБОВАЛИ одно, но этого не получили.. и стали искать того - кто за деньги (не бесплатно же!) даст НУЖНЫЕ выводы..
да ты лошара,чувак...
мені не до тебе.
хто будував обвинувачення на його послугах ?
побачив силуети і сказав- це ходили ці люди.
але виплив один факт - воїни ато ПРОСЛУХОВУЮТЬСЯ.
і чи не на кожного вже готова справа.
Типа диспечера Карлоса...
Hellis @13Hellis_13
господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе.
https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
а ведь всего прошло чуть больше суток и пирамида (гребаный гордон) уже валится...
результаты экспертизы не подошли под версию следствия - закажет незаконную экспертизу у непонятного фрика издалека
Источник: https://censor.net.ua/n3165343
Вот оно че, Михалыч...
Вау. А я й не знав що це психологічні особливості - гадав що просто індивідуальні.
Він такий же фахівець - як зеля юрист...
Так вижу....
Ну от шо тут добавить? Прямое доказательсво заказных "выводов следствия"
Он носит, носит брюки а галифэ-э-э (с)
The Show Must Go On
Т. Е в открытую говорят что результаты следствию нужны были другие Туфли новые оденьте и посмотрите как походка меняется в течении дня, идиоты.
А хіба не потрібно було це зробити незалежно одне від одного - для обєктивності???
"Вместе мы проводили. Не он (эксперт из Великобритании Айвон Бирч. - Ред.) проводил, вместе мы проводили. Комиссия сидела, мы проверяли все видеозаписи, смотрели, как кто ходит, ставит ноги, и все остальное. И пришли к одному и тому же выводу", - сказал Рувин. Источник: https://censor.net.ua/n3165343
Но в сухом остатке имеются два противоположных заключения экспертов, так что "доказательство" мимо кассы...
Как раз походка у человека меняется все время!!
От болезней, жизненных обстоятельств, условий жизни. Состояния организма. Опьянел.
Кроме того Нарочито Изменить походку- очень легко. Был такой детектив у Агаты Кристи, по-моему.
Их ошибка в том, что они верят в то, что с помощью СМИ народу можно впарить все - и уголовника в президентах, и клоуна в президентах во время войны , и в музыкантов - торористов.
Брава Аваков!Браво Зеленский! Вы смогли вытащить на белый свет эту историю!
https://twitter.com/19_Loki_77/status/1205517703261433856
Кстати, надо поставить эксперимент. Выбрать девушку, и, затем, выбрать ещё 10 тысяч девушек точно такого роста и телосложения. И снять на видео их походку и телодвижения, так чтобы они были одинаково одеты, в одинаковых париках и пр, но не видно их лиц.
Если этот "эксперт" безошибочно опознает среди них заранее выбранную девушку, тогда есть смысл о чем-то говорить.
Кстати, с теми же отпечатками пальцем найти девушку среди десяти тысяч - элементарная задача.