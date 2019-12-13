 "Особенности человека и его движения - они как почерк, их изменить невозможно", - эксперт Рувин, идентифицировавший Антоненко и Кузьменко на записях камер наблюдения

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рувина, институт, которым он руководит, уже 100 лет проводит портретные экспертизы, и только в этом году провел более 20 экспертиз по невербальному поведению человека.

"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, он руку поднимает по-своему, он ногу ставит по-своему. И тут не обязательно было приглашать человека из Великобритании", - сказал он.

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Привлечь иностранного эксперта пришлось из-за того, что выводы эксперта не совпадали с тем, чего ожидало следствие. Следователи думали, что взрывчатку под машину Шеремета закладывали супруги Грищенко, но выводы экспертизы это не подтверждали.

"Вместе мы проводили. Не он (эксперт из Великобритании Айвон Бирч. – Ред.) проводил, вместе мы проводили. Комиссия сидела, мы проверяли все видеозаписи, смотрели, как кто ходит, ставит ноги, и все остальное. И пришли к одному и тому же выводу", - сказал Рувин.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".