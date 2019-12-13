 Генассамблея ООН 18 декабря вынесет на голосование украинский проект резолюции по Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По доброй традиции перед Новым годом Генеральная Ассамблея превращает проекты резолюций в официальные документы ООН. 18 декабря состоится голосование по украинскому проекту резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове, который в ноябре был одобрен в Третьем комитете", - сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко
Напоминаем, Третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", в котором в отношении ситуации в АРК впервые применено определение "агрессия". "За" проголосовали 67 стран, против 23, воздержались 82.
Не забываем, что сегодня последний день подписания контракта на транзит.
Стало известно о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита».
Беседа между участниками «нормандского саммита» периодически велась на «повышенных тонах». Об этом стало известно со слов заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко во время выступления на площадке клуба «Валдай», которое опубликовано на YouTube. «Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», - сказал Руденко.
По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию этого решения.»
Hellis @13Hellis_13
господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765