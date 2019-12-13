 Генассамблея ООН 18 декабря вынесет на голосование украинский проект резолюции по Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По доброй традиции перед Новым годом Генеральная Ассамблея превращает проекты резолюций в официальные документы ООН. 18 декабря состоится голосование по украинскому проекту резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове, который в ноябре был одобрен в Третьем комитете", - сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко

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Напоминаем, Третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", в котором в отношении ситуации в АРК впервые применено определение "агрессия". "За" проголосовали 67 стран, против 23, воздержались 82.