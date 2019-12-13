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 Генассамблея ООН 18 декабря вынесет на голосование украинский проект резолюции по Крыму

18 декабря Генеральная Ассамблея ООН вынесет на голосование проект резолюции о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По доброй традиции перед Новым годом Генеральная Ассамблея превращает проекты резолюций в официальные документы ООН. 18 декабря состоится голосование по украинскому проекту резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове, который в ноябре был одобрен в Третьем комитете", - сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис прокурора суда ООН опубликовал отчет о преступлениях в Крыму и на Донбассе

Напоминаем, Третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", в котором в отношении ситуации в АРК впервые применено определение "агрессия". "За" проголосовали 67 стран, против 23, воздержались 82.

Источник: https://censor.net.ua/n3165342
 
   
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Ну и что???? Кацапы как ложили хер так и будут ложить.
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Зачем выносить если этот вопрос уже практически отпал сам собой. Не парьтесь Миросранцы усе сливают согласно алфавиту 🤪🤪🤪
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Ruslan‏ @77__ruslan 7 часов назад

Не забываем, что сегодня последний день подписания контракта на транзит.
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21:59, 13 декабря 2019.

Стало известно о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита».
Беседа между участниками «нормандского саммита» периодически велась на «повышенных тонах». Об этом стало известно со слов заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко во время выступления на площадке клуба «Валдай», которое опубликовано на YouTube. «Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», - сказал Руденко.

По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию этого решения.»
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По этому поводу так и слышится громкий и ехидный смех. Как его ещё называют - гомерический. Ха-Хе!
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про комунікє, і шо означаєт уся єта хуцпа

Hellis‏ @13Hellis_13

господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
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