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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:Гордон (20) охрана (627) СБУ (14133) убийство (5433)

 Гордон рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что перед выборами СБУ получило информацию о том, что спецслужбы РФ собираются убить его для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гордона, он был вынужден некоторое время жить под государственной охраной.

"Охраняли около 20 человек с собаками, снайперами, бронированными машинам", - рассказал Гордон.

Журналист отметил, что это была "не жизнь".

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Источник: https://censor.net.ua/n3165340
 
 
 Топ комментарии
 
Дуремар решил попиарится под шумок Гордон рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране - Цензор.НЕТ 4900
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это днище.. кому ты нахер нужен пирамидопродавец? что ты такое?
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Кстати реальных дестабилизаторов, готовящих реальное убийство, (Вышинский и ко) клоун Рашке на моряков выменял.
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Убить , натянув продавця пирамидок - гандона,на кадыровскую пляшку?😁😁😁
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Охраняли его 20 человек, снайперы, собаки и бронированные машины... Лечись, идиот!))))
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Нарешті, він відчув, що таке бути президентом.
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Ага... сфинкс покушался за то что Гордон пирамидками пользовался не по назначению.
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Після важкого дня, ця новина прямо сатиричне ревю
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Гордон и есть дестабилизация которая так выгодна *****. Аферист врет как всегда и щеки надувает. Тоже как всегда. Если кто то просто с карабином собрался бы его пристрелить, то шансов выжить у него было бы ровно ноль. Прям таки "чудесно спасшийся"...
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Правильно редактора цензора - выделите жирным шрифтом тему. Всем очень интересно....
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сайт Гордона - рассадник ФСБшной шушеры, оставляющих унижающие Украину комментарии без оглядки, не боясь быть забанеными ватными модераторами.. Не удивлюсь, если в последствии выяснится, что Дима и сам работает на некие российские структуры
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МАКСИМУМ НЕМНОГО В ИНЕТЕ ПОМЕШИВАЛИ С ГОВНОМ, А ТАК КОМУ ОН НАДО.
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Гордона темные силы решили сделать сакральной жертвой для дестабилизации нашей Галактики ... Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні - Цензор.НЕТ 9078 И, как результат, созвездие Козерога рисковало сменить название на созвездие Гордона ... Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні - Цензор.НЕТ 7153
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То він голову кнура з #андоном на носі перед виборами згадав. Видають до ворожки треба переляк виливати😋
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Нужно фильм снять, где Гордон-супергерой будет спасать стабильность Украины.
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сидя в пирамидке . 20 охранников 20 пирамидок вопрос , а собакам удалось втюхать по пирамидке ?
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сегодня по радио "шансон" в интервью дрочер кива рассказывал что мол на него тоже готовили покушение (2 раза) ради дестабилизации обстановки в стране. потом крутили песню "владимирский централ".....
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Помню вот это, бессмертное, из известного сериала:
- Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю"(с). Это- Папа-Мюллер- Штирлицу. По-моему- подходит. Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні - Цензор.НЕТ 9172
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вот куда идут наши деньги - 20 человек с собаками охраняли 1-го никому ненужного жыда
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Ещё оно сказало, шо его охранял батальон спецназа на БТРах..во время войны. Каму ты нужен, убогий лжец
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Снайпера в засаде сидели, собаки кругом дома бегали)
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Гордону потрібно пірамідку на голову жбан натягнути щоб кулі відбивала.
https://www.youtube.com/watch?v=***********

Дивитись з 5:30

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Боже, кому этот прид*рок нужен....еще и кучу бабок с бюджета прос*али в никуда.
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убийство лысого могло расшатать проавцов перамидок
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гордон, расскажи свою мантру что россия не примет ЧМ по футболу, и что смешко - наше все.
И пирамидкой под конец потряси Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні - Цензор.НЕТ 3447
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просто лысый решил хайпануть на модном тренде
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В моих инсинуациях - моя смерть приведет к дестабилизации галактик!)
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Лысый, для СТАБИЛИЗАЦИИ, для СТАБИЛИЗАЦИИ исключительно!!!
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Ничего страшного, гордон плодовит, у него аж семеро наследников.
Хорошо живется гордонам в Украине.

Ростислав (1992),
Дмитро (1995),
Єлизавета (1999),
Лев (2001),
Санта (2012),
Аліса (2016),
Ліана (2019)
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Не для того их папаша зарабатывал баблище, обманывая больных людей своими "волшебными" пирамидками, чтобы своих бубочек в АТО отпускать.
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Да да сепарок Пирамидон твоё убийство конечно могло дестабилизировать страну ..от громкого ржача сотрясались бы даже Карпаты...
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Думаю гвалт почнеться коли спадкоємці почнуть ділити спадок - навіть у грудної Ліани проріжеться бас, пазурі та ікла...
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Ооо!!!! Опять вылез Неуловимый Джо, которого никто не ловит! Знающий все и про всех, НО..."пока не готовый делится столь важной информацией"....))))
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цікаво, кому потрібно вбивати хантона? та ще й в підерації!
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Гордон, давай будем реалистами. Ну какая из-за тебя дестабилизация?
Может причина в твоем идиотизме?
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А не пробовал под кровать поставить Пирамиду Ю Шинсе
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Да кому ты нужен, лысый Гордон? Щас еще Катя Осадчая вылезет, скажет, что на нее покушались, чтоб дестабилизировать ситуацию.
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угу ... на шляпке брєтєльку срєзали... падонки, чуть не умерла...
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А зачем тебе охрана нужна была за государственный счёт, 20 человек его охраняло с собаками..А что волшебные пирамидки не могли тебя спасти?
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Свобода слова Савіка Шустера 🔴 Онлайн Трансляція | Шустер Онлайн

https://youtu.be/eLdrrbWkzGA
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Кому в сраку потрібен го#дон, цей аферюга, з золотими пірамідками??? Якщо він скопититься ніхто й не помітить... Та ж сама історія й з Шереметом - чи багато людей знають навіть зараз, хто він такий??? Яка в сраку дестабілізація???
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20 человек с собаками, снайперами, бронированными машинам. А Шеремета не охранял даже один. Из чего вывод о месте неевреев в иудоглобализаторском проекте.
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Кто прислуживает иудам за тридцать шекелей должен задуматься о предписанной ему перспективе.
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И вывод, кто контролирует верхушку СБУ.
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Пора Юрию Бутусову подумать над закрытием троллеклоаки .Не стоит кормить троллей кацапов и местных гнид . Украину нужно строить , а не делить .
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Не просто убить, а похоронить под пирамидой ю-шинсе. Как фараона Гордонамона.
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Ща посыпятся откровения от всех, особенно зебобиков, всех хотят УБИТЬ Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні - Цензор.НЕТ 1739
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есть евреи - им респект за борьбу многовековую, а есть жиды и это Гордон. и тут респекта нет..****. при любой власти пытается отжать кусок.
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Димон, перебор однако, живи 100лет+, но если бы что и случилось, а все мы смертны, то дестабилизации в стране точно не будет...пока не наблюдается чел, из-за которого даже легкие волнения в стране произойти могут...
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