 Гордон рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гордона, он был вынужден некоторое время жить под государственной охраной.

"Охраняли около 20 человек с собаками, снайперами, бронированными машинам", - рассказал Гордон.

Журналист отметил, что это была "не жизнь".

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