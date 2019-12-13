 Гордон рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Гордона, он был вынужден некоторое время жить под государственной охраной.
"Охраняли около 20 человек с собаками, снайперами, бронированными машинам", - рассказал Гордон.
Журналист отметил, что это была "не жизнь".
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- Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю"(с). Это- Папа-Мюллер- Штирлицу. По-моему- подходит.
головужбан натягнути щоб кулі відбивала.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Дивитись з 5:30
И пирамидкой под конец потряси
Хорошо живется гордонам в Украине.
Ростислав (1992),
Дмитро (1995),
Єлизавета (1999),
Лев (2001),
Санта (2012),
Аліса (2016),
Ліана (2019)
Может причина в твоем идиотизме?
https://youtu.be/eLdrrbWkzGA