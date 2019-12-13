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 Во время расследования убийства Шеремета исчезли записи с 4 камер наблюдения, а подозреваемым кто-то передавал информацию, - Аваков

Убийство журналиста Павла Шеремета не расследовано, силовые органы находятся только в первой фазе его расследования.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, организаторы убийства пока находятся за кадром. Аваков сказал, что они, по всей видимости, гораздо профессиональнее, чем исполнители преступления.

Глава МВД рассказал, что следствие изучило записи с около 200 камер наблюдения. Но записи с 4 камер обнаружить не удалось.

Кроме того, с самого начала силовики видели, что кто-то предоставляет подозреваемым информацию. Именно поэтому расследование в течение 3 с половиной лет проходило в режиме секретности.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку", - Аваков рассказал, что Антоненко во время задержания поручил вынести из квартиры мину

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Боюсь, чтобы не пострадали невинные люди, - мать Шеремета

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165339
 
   
 Топ комментарии
 
Так, я прекрасно бачу що коли президент і міністр МВС особисто обвинувачують людей в страшному злочині, то це політика і це тиск на слідство, суд і суспільство. Тобто хто за мене - то повірте на слово цим непрямим доказам.
Я вже взагалі в шоці від того що відбувається.
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и эти "спецы" получая информацию от следствия оставались в Украине?
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Кроме того, с самого начала силовики видели, что кто-то предоставляет подозреваемым информацию. Именно поэтому расследование в течение 3 с половиной лет проходило в режиме секретности.Источник: https://censor.net.ua/n3165339

Дядя хочет в 95-й квартал. Очень.
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Аваков это уголовник обвинявшийся в убийстве и воровстве денег вкладчиков-пенсионеров. Пять лет это чмо скрывалось в Италии и косило под политического. В следствии он полный профан и баран так как он не мент, а "****" - назначенец. Все что он говорит это просто "белый шум" в интересах "Народного Фронта". Подождите! Сейчас на сцене появится Великий и Ужасный "Кровавый Пастор" Турчинов-Коган... Шо, мля, притихли? Он вас рассудит... и Вы возлюбите его и поклонитесь ему и скажите "Спаси нас от зеленой чумы" и он спасет... надев на вас ошейник...
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Рюкзаков доплентався тільки- но до першої хвази розслідування-люди повинні розуміти, що до останньої фази потрібно не менше 4,5 роки! Боронь боже зняти такого незамінного фахівця з посади!
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ну тут все очевидно, конечно же, Кличко украл эти записи с камер, завтра еще будет понятно как в эту компанию Вакарчука подтянуть
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Депутат - вытащившая 1000 раненых с поля боя, показывает документы, что Дугар была в зоне АТО. Адвокат Дугар в суде показывает заграничный паспорт с печатями, что она была за границей. Аваков по паспорту, оказывается она получила свой первый заграничный паспорт только в 2018 году)) Прокуратура показывает видео и фото, что она была в Киеве. Аху.ть
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Светлана Самборска2 год ·
Присоединяюсь к заявлению Руха Опору Капітуляції и к требованию создания ТСК в Парламенте для контроля за расследованием. Уже совершенно очевидно, что:
- подозрение получили люди, имеющие АЛИБИ;
- ДАВЛЕНИЕ ВЛАСТИ на правоохранительные и судебные органы недопустимо;
- заявления президента Зеленского, называющего подозреваемых убийцами, - недопустимы и должны получить оценку;
- законность расследования, в частности, законность получения МВД доступа телефонным разговорам десятков тысяч граждан вызывает ОГРОМНЫЕ вопросы.
---------------
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У Дугар, навіть, два АЛІБІ.
По одному вона була на фронті, по другому в той самий час була за кордоном.
Вибирай, яке подобається.
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Погранслужба легко может подтвердить или опровергнуть указанные даты пересечения границы.
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Я ж не проти! Я тільки за.
Але, загранпаспорт Дугар отримала у 2018 році!
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Именно. Там дело в том, что они "опозновали" её по фото сделанному этим летом. Но дело в том, что в то же время её в Украине не было. Вот такие вот пироги, тоесть, фото не её, а подделано кого-то другого. Просто следаку надо было отчитаться - он взял какое-то фото из архива и типа смотрите какой я молодец.
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Вообще удивительно, что защитники зеленой власти стали мыслить так же тупо как это делают русские боты. Даже пресса занимается таким же передергиванием и враньем для одноклеточных. Не вникая в контекст сказанного.
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У Вас одна інформація, у іншої людина інша інформація.

13.12.2019 22:59
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От нехай депутатська комісія і наглядає за слідством.
По Гандзюк є слідча комісія, нехай працює і по Шеремету.
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Она была на фронте. За границей она была этим летом, когда фотку делали как будто её. Но её там не было.
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Адвокатам буде тяжко захищати підозрюваних.
Матеріалів дуже багата.
А після сьогоднішнього дня їх стане ще більше.
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На жаль в Україні дуже багато кацапсячих консервів у яких ще не закінчився термін придатності... Дуже багато...
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Під час розслідування вбивства Шеремета зникли записи з 4 камер спостереження, а підозрюваним хтось передавав інформацію, - Аваков - Цензор.НЕТ 3157 Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·35 мин

ПЕРЕКЛАД З ЯПОНСЬКОЇ

Йолка Януковича - ковзанка Зеленського.

Вбивство кірова - вбивство шеремета.

Все вже було.

Все буде знову.
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почему порошенко не мог найти убийц шеремета, а зеленский может? потому что порошенко искал настоящих убийц, а зеленский ищет повод посадить волонтеров Під час розслідування вбивства Шеремета зникли записи з 4 камер спостереження, а підозрюваним хтось передавав інформацію, - Аваков - Цензор.НЕТ 8718
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так он 6 лет искал убийц Шеремета? вотэтановость.. а я думал, он был президентом Під час розслідування вбивства Шеремета зникли записи з 4 камер спостереження, а підозрюваним хтось передавав інформацію, - Аваков - Цензор.НЕТ 9448
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Прикинь да он держал расследование под контролем и не вылазил как монико вовоико с армяне дружком на тв с бредом который уже сыпется как карточный домик Під час розслідування вбивства Шеремета зникли записи з 4 камер спостереження, а підозрюваним хтось передавав інформацію, - Аваков - Цензор.НЕТ 701
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Справу про теракт розслідували СБУ, МВД, Генпрокуратура.... Факт грубої підтасовки справи вказує на те, що виконавцями й замовниками могли бути оборотні в погонах
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А в это время корабли звездной эскадры увозили видеосъемки которых так не хватало пинокио авакову для сохранения сказки все волонтеры и добровольцы убийцы только они не могут ничего сказать потому что умирают еще при задержании доблестными силами правопорядка простите эскадронами смерти авакова которые содержаться за счет глупых налогоплательщиков страны Під час розслідування вбивства Шеремета зникли записи з 4 камер спостереження, а підозрюваним хтось передавав інформацію, - Аваков - Цензор.НЕТ 6699
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Полагаю, Аваков знает, что ставит на кон свое кресло. А он очень прагматичный, без "на авось".
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Согласен. В общем, так: у него теперь из этого два пути - или он садит их в тюрьму, либо - на вылет!
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Чим далі , тим більше казка стає брехливішою і брехливішою...
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Свобода слова Савіка Шустера 🔴 Онлайн Трансляція | Шустер Онлайн

https://youtu.be/eLdrrbWkzGA
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Последний раз шоу с заказным убийством Бабченко, которое должно было пролить слет на предыдущие громкие убийства почему-то ставило СБУ, в этот раз почему-то отдали сюжет другим сценаристам
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чи не головна риса упоротого зебіла (і цього - також) - нагла і цинічна брехня
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Дугар так быстро лепят алиби потому , что она "слабое звено " в группе. Ее зеленую могут на допросах загнать в " угол " и она начнет давать показания. Европейская солидарность в спешном порядке начала действовать на следующий день после брифинга .
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Хто може зачищати сліди злочину,крім мєнтів ?
Доречі,остання колонка того Шерємєта стосувалась спроби пограбування інкасаторів азовцями в Запорізькій області .В звичному для нього філософському стилі ,але цікавий цей абзац :
"За Андреем Билецким, конечно, надо продолжать внимательно следить наблюдать. Он очень сильно прогрессирует за последние два года и растет, но его радикальная и нацистская молодость все еще иногда дают о себе знать. Но мы же с вами можем отличить ошибающегося ответственного патриота от жулика и конъюнктурщика."https://blogs.pravda.com.ua/authors/sheremet/578b240b93ecf/

Ну як,відрізнили ?
За день смерті він зустрічався з підполковником поліції Бєліцкім і його поплічником Коротких.Співпадіння такі бувають.
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