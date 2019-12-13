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 На встрече в Париже РФ отвергла возможность изменений минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает, - Пристайко

Российская сторона на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей, однако впоследствии Москва осознает их изменения

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал он.

Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3165338
 
 
 Топ комментарии
 
не спугните ето животное, оно еще не все проблеяло....
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пиндец на родину защищать - отводить....
ети зеленые падлы еще не все с вами сделали.....
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Вернее, страну подписал.
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Минских соглашений нет и быть не может. Есть тол ко лица, ко орые совершают уголовные преступления. И прийдет время за них о вечать
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Пристайко или больное на всю голову или притворяется. Кремль по его мнению что-то осознает, ага, догонит и еще осознает. До чего же инфантильные и маразматичные эти зеленые рептилоиды. Вали , Пристайко, с должности.Таких дураков как ты в Кабмине еще не наблюдалось. С таким министром скоро Украина станет агрессором, а кацапы - оккупированной стороной.
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К сожалению, раньше в Правительстве были дебилы. Теперь Правительство дебилов...
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Петя подписался на Санту-Барбару.
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А если не осознает? Сдадимся? А может пора к федоровичу на постой?
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не спугните ето животное, оно еще не все проблеяло....
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Что за люди? Янык отвечает за кредит-не мы! Порошенко отвечает за минские-не мы!
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пиндец на родину защищать - отводить....
ети зеленые падлы еще не все с вами сделали.....
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Міністр закордонних справ а працює суфлером. Як так
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СБУ отказывается отдавать в списки на обмен 28 особо важных, которые могут быть свидетелями против России в международных трибуналах. Россия отказывается от обмена, если этих лиц не включат в списки. Зеленский объявил, то до Нового года будет обмен.

а потом на посмешище будут, как Цемаха, объявлять в международный розыск
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КОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ПО ФАКТУ ??????!".
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ВЫ ТВАРИ НЕ ПОДНИМАЕТЕ ВОПРОСС - КАК БЫЛИ ПОДПИСАНЫ -"договоренности ""..
.
И там рОССИЯ - НЕ УЧАСНИК КОНФЛИКТА !!
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ПОСЛЕ БОИНГА-- РОСЦИИ --НЕДОВЕРИЕ --КАК МИНИМУМ !!!!!!!!!!!!!!!!
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если кто не знал как выглядит зрада? - внимательнее на фотку - ето именно она.
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...дрыстайко, а не пошел бы ты нах вместе со всей зеленой сворой...
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У Путина посоветовали Зеленскому «не поднимать вопрос Крыма»На встрече в Париже РФ отвергла возможность изменений минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8660
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не обольщайтесь...кремль не собирается ничего осознавать...не надо тварям приписывать что-то человеческое...еще понадейся что раша сознается в сбитии Боинга... и покается...
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спасибо ***** за минские договоренности
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Я что то не заметил, чтобы кацапы взяли на себя какие то обязательства. Только зеленое недоразвитое сочершило очередное преступление. Ему 42 еще успеет отсидеть....
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Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о децентрализации власти, А ПО СУТИ ЭТО ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ.
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