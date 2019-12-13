 На встрече в Париже РФ отвергла возможность изменений минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".
"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал он.
Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.
"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.
ети зеленые падлы еще не все с вами сделали.....
а потом на посмешище будут, как Цемаха, объявлять в международный розыск
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ПО ФАКТУ ??????!".
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ВЫ ТВАРИ НЕ ПОДНИМАЕТЕ ВОПРОСС - КАК БЫЛИ ПОДПИСАНЫ -"договоренности ""..
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И там рОССИЯ - НЕ УЧАСНИК КОНФЛИКТА !!
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ПОСЛЕ БОИНГА-- РОСЦИИ --НЕДОВЕРИЕ --КАК МИНИМУМ !!!!!!!!!!!!!!!!
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