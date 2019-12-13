 Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля – ровно четыре месяца, но мы готовимся на апрель", - сказал чиновник.
По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.
Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал: "Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, - эти все вопросы должны быть решены".
По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в "нормандском формате", тем сильнее будет ее позиция на переговорах.
Чиновнику было начислено более 46 тысяч гривен за ноябрь. Налоги и сборы составили почти 9 тысяч гривен.
Но он свои деньги так и не получил.
"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 гривны... После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривны заработная плата депонирована", - сказано в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346552-bogdan_ne_zabral_svoju_zarplatu_za_nojabrj_i_ostalsja_bez_deneg
...
Диванный Мусаши @ikrukinogi 10 часов назад
Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую.
Антоненко в ніч вбивства Шеремета був у гостях і є купа свідків!
Ну, блін, невдача! І МВС, і Зеленський ніколи нікого безпідставно не звинувачували, а тут знов! Не сидіть вдома! Більше спілкуйтеся і ходіть в гості! Бо кожен день без свідків підстава зеленим на вас щось повісити!
- дорогой, где ты был?
- бегал
- странно, но твоя футболка со специфическим принтом.
ты что, опять ходил дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране?
Ученики, б-ь.
Тобто посадити волонтерів, атовців бойових офіцерів ?
наёмниках дыры и лугандона............
1. Дискредитация ВСУ, добробатов и волонтеров
2. Запрет ПЦУ
3. Запрет украинского языка
4. Закрепление федеративного устройства под видом децентрализации, парад суверенитетов бывших областей Украины
5. Вступление в ОДКБ для подавления недовольства Центральной и Западной Украины
6. Ликвидация Украины и образование Малороссийского федерального округа
А вот и домашняя работа ЗЕсепаров -- федерализация Украины.
Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю.Пожри ещё немножко зелёного говна, рядовой зелибоба.
Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский
Ви самі себе палите.
Але я знаю точно, що автономія ордло в Україні викличе такий спротив, що Майдан буде квіточками.
А Зе ще повинен домашнє завдання виконати,
і ось тут треба дзвінок "другу" у Кремль, бо нотатки не можна було робити, а у Пу записано.
Схренали кацапы, захватившие часть территории Украины тебе «домашнюю работу» задают? Министр кого/чего?