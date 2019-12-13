 Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля – ровно четыре месяца, но мы готовимся на апрель", - сказал чиновник.

По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко

Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал: "Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, - эти все вопросы должны быть решены".

По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в "нормандском формате", тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

Читайте также: Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко