 Необходимо сделать определенную домашнюю работу до следующей "нормандской встречи", - Пристайко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля – ровно четыре месяца, но мы готовимся на апрель", - сказал чиновник.
По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.
Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал: "Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, - эти все вопросы должны быть решены".
По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в "нормандском формате", тем сильнее будет ее позиция на переговорах.
Чиновнику было начислено более 46 тысяч гривен за ноябрь. Налоги и сборы составили почти 9 тысяч гривен.
Но он свои деньги так и не получил.
"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 гривны... После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривны заработная плата депонирована", - сказано в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346552-bogdan_ne_zabral_svoju_zarplatu_za_nojabrj_i_ostalsja_bez_deneg
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Диванный Мусаши @ikrukinogi 10 часов назад
Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую.
Антоненко в ніч вбивства Шеремета був у гостях і є купа свідків!
Ну, блін, невдача! І МВС, і Зеленський ніколи нікого безпідставно не звинувачували, а тут знов! Не сидіть вдома! Більше спілкуйтеся і ходіть в гості! Бо кожен день без свідків підстава зеленим на вас щось повісити!
- дорогой, где ты был?
- бегал
- странно, но твоя футболка со специфическим принтом.
ты что, опять ходил дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране?
Ученики, б-ь.
Тобто посадити волонтерів, атовців бойових офіцерів ?
наёмниках дыры и лугандона............
1. Дискредитация ВСУ, добробатов и волонтеров
2. Запрет ПЦУ
3. Запрет украинского языка
4. Закрепление федеративного устройства под видом децентрализации, парад суверенитетов бывших областей Украины
5. Вступление в ОДКБ для подавления недовольства Центральной и Западной Украины
6. Ликвидация Украины и образование Малороссийского федерального округа
А вот и домашняя работа ЗЕсепаров -- федерализация Украины.
Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю.Пожри ещё немножко зелёного говна, рядовой зелибоба.
Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский
Ви самі себе палите.
Але я знаю точно, що автономія ордло в Україні викличе такий спротив, що Майдан буде квіточками.
А Зе ще повинен домашнє завдання виконати,
і ось тут треба дзвінок "другу" у Кремль, бо нотатки не можна було робити, а у Пу записано.
Схренали кацапы, захватившие часть территории Украины тебе «домашнюю работу» задают? Министр кого/чего?
Я давно в раше родился. Медведь за руку носил. А точнее за куртяк мой. И в руке есть след один. Но не по чём мне та шалость. Я ведь вечный богатырь. Лучше скажу вам, волк местный, медведей я нашатырь. И волков, поводырь.
2. Сколько веков есть прогресса, я верю в теорию беса. Её православием прячу. Медведи, волки, гориллы. И бабы мне как перила. Ещё все как доярки. Умнее быть им не к чему. 3. О государстве, и мозге, о людях что веками что-то хотят. Тут всё намного проще. Мой хой лишь голова. Они кругом там зомби. Живут так от меня. 4. Ведь я вставил и я кончил. Так во многом и живу. А другие просто дро.ат. Тормозов их не пойму. 5. Быть бандитом это круто, и в законе тоже жить. Нацию ДНК схожа, жопу спасала, легко бомбить. Ведь она боеголовки ядерные подарила. Люди мясо, люди быдло. Все кто умнее меня. 6. Ведь я вставил и я кончил. Так всегда вот и живу. О какой чести, честности, речь не пойму? Ведь я вставил и я кончил, как бычьё живёт в лесу. Всех хочу вас в первобытный, отупейте дроч.уны. 7. И народ мой дрессирован. Дивлюсь как ваще живёт? Но страны, что родные, как и Запад дерьмо орёт. 8. Значит всё давно сложилось. Прочистка г, удалась. Как хорошо, что я для всех мра.ь. Свиней тоже ненавидят, а другие их едят. Хорошо тут власть имеет, раша наивный диктат. 9. Ничего мне не жалко. Ничего ведь не моё. Помни же что мозг один, на гориллу, и на волка, на медведя разделил. Как горилла дрессирован, жесты вроде человек. Но не один знаю точно, другого в голове моей, просто а приори нет.10. Обязательно потом, должен так делать другой. Не повяжите простые. Слабые вы на подъём. Борзые не так как я. И как свита вся моя. Что решает много, за меня. 11. А вонючий шизофреник, ну и вид, так и что? Зато с деньгами всё до фени. Я пропащий так давно. У нас все почти геи, как и в шоу-бизе. Но куда вам затеи, мы же натуралы геи. Ой гетеро мы. Крест там стоит.12. А чтоб породнить нас способов много нет. Медведь я неуклюжий. Буду бомбить, сосед. Аморальн мозг мой. Придумай, будь силён. Но сильных единицы. Умных тоже мало есть. Вот такой вот шут кому-то, а другим царь всеярусь.
А зеро исполнит с рвением - руками авакова