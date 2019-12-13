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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (1024) Пристайко (309)

 Необходимо сделать определенную домашнюю работу до следующей "нормандской встречи", - Пристайко

Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле 2020 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля – ровно четыре месяца, но мы готовимся на апрель", - сказал чиновник.

По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко

Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал: "Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, - эти все вопросы должны быть решены".

По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в "нормандском формате", тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3165337
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте зустрічайтеся 1 квітня, бо це день дурня.
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вот-вот, ужо дєлают

Диванный Мусаши‏ @ikrukinogi 10 часов назад

Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую.
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Совет форумчанПравила форума
 
...Богдан не забрал свою зарплату за ноябрь и остался без денегГлава Офиса президента Украины Андрей Богдан остался в ноябре без зарплаты. Об этом сообщили Украинские новости.
Чиновнику было начислено более 46 тысяч гривен за ноябрь. Налоги и сборы составили почти 9 тысяч гривен.
Но он свои деньги так и не получил.
"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 гривны... После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривны заработная плата депонирована", - сказано в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346552-bogdan_ne_zabral_svoju_zarplatu_za_nojabrj_i_ostalsja_bez_deneg
...
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Він просто не думав, що там ще й зарплату нараховують.
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Всем зеленым рептилоидам зарплату платят олигархи в конвертах. А этот рептилия Пристайко на всю Украину объявляет, что будет выполнять домашнюю работу, которую ему Путин задал. Идиота кусок.
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вот-вот, ужо дєлают

Диванный Мусаши‏ @ikrukinogi 10 часов назад

Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую.
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Олександр Бригинець‏ @bryhynets 3 часа назад
Антоненко в ніч вбивства Шеремета був у гостях і є купа свідків!
Ну, блін, невдача! І МВС, і Зеленський ніколи нікого безпідставно не звинувачували, а тут знов! Не сидіть вдома! Більше спілкуйтеся і ходіть в гості! Бо кожен день без свідків підстава зеленим на вас щось повісити!
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Portobello‏ @missy_porto 4 ч.4 часа назад

- дорогой, где ты был?
- бегал
- странно, но твоя футболка со специфическим принтом.
ты что, опять ходил дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране?
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Давайте зустрічайтеся 1 квітня, бо це день дурня.
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хватит может? первый тур вроде тоже был 1 апреля. Я начинаю нервничать от этой даты.
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О. Уже "домашняя работа" появилась. А говорили, что не задавали.
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Що цікаво. Домашня робота віл ***** для Зєлєнского, чюяк домашня робота по фізкультури. А домашня робо а від МВФ, чи НАТО, чи ЄС - як з ма ютемоюатики, чи органічної хімії, чи фізики, чи геометрії. Давай е спробаювб вгадати, яку домашню роботу Зєля виконає повністю і в термін. З фізкультури! Нє?
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Амнистия ???? Да вас по законам военного времени...надо свора уе..в
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"Домашнюю работу", что-то где-то мы уже слышали это выражение.
Ученики, б-ь.
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Сдать пол страны отдать газ трубу и повесить белый флаг капитуляции мир дружба жвачка геноцид
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МоторСич уже продали китайцам. На месте АНТК Антонов хотят построить жилмассив для биомассы... Земля на подходе...Вот такие "домашние задания".
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Так зєля сказав, що немає домашки. Чи ***** окреслив зєлі перелік задач?
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Зеля врёт как дышит! Ничего удивительного.
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Вода в Крым, Харьков, Днепр? Что Вам задали? Порох от кацапов требовал, эти прям сами горят все слить.
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Домашня робота ???
Тобто посадити волонтерів, атовців бойових офіцерів ?
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Отложили капитуляцию на апрель и так далее.
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Отложили? Нет, уж конечно! Размазали во времени. Варят лягушку, если вы понимаете.
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА... это пересажать всех патриотов и разосрать тех, кого не посадят?
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пристайко, ХТО из вас врет? ты или моника10.12.19 09:22 Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленскийhttps://censor.net.ua/news/3164433/net_usloviyi_dlya_sleduyuscheyi_vstrechi_v_normandskom_formate_domashnego_zadaniya_ne_suschestvuet_zelenskiyi
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Брешут оба. Причем даже не скрывают этого и не пытаются делать это так, чтоб эта брехня походила на правду...
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Если с такой скоростью будут сдавать интересы Украины, то апрель может и никогда не наступить...
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домашняя работа, это испытание новых вооружений Украины и которые прислали штаты на
наёмниках дыры и лугандона............
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10.12.19 09:22 "Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский" . Дристайка, що, обізвав Янелоха брехуном, чи як? Хто ж домашку, дристайці, задає? Мабудь пуйло. Баканов, перевір цього чорта
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Домашняя работа до апреля Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1882 :
1. Дискредитация ВСУ, добробатов и волонтеров
2. Запрет ПЦУ
3. Запрет украинского языка
4. Закрепление федеративного устройства под видом децентрализации, парад суверенитетов бывших областей Украины

5. Вступление в ОДКБ для подавления недовольства Центральной и Западной Украины

6. Ликвидация Украины и образование Малороссийского федерального округа
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7. Через время нападение на страны Балтии и Польшу. Третья Всемирная и ядерный армагеддон.
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Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

А вот и домашняя работа ЗЕсепаров -- федерализация Украины.
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Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко

Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю. Пожри ещё немножко зелёного говна, рядовой зелибоба.

Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский
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Лови своё "домашнее задание" от Ху*ла, зебил. Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2776
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Придурок, тобі ***** вже домашню роботу задає? Грьобана зєлєнь...
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От лицеміри. Шмаркля казав що ніякого домашнього завдання немає. Пристайко каже , що є.
Ви самі себе палите.
Але я знаю точно, що автономія ордло в Україні викличе такий спротив, що Майдан буде квіточками.
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Осталось уточнить кто дал домашнее задание, а главное кто его будет проверять. Одно дело если домашнее задание получено от немцев и французов, другое если от сцаря. Я так понимаю ученик был один, учителей было двое и еще один просто Х.йло строил рожи собравшимся.
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Нічия в пользу Пу.
А Зе ще повинен домашнє завдання виконати,
і ось тут треба дзвінок "другу" у Кремль, бо нотатки не можна було робити, а у Пу записано.
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Зелна шобла поспішають до нового року виконати всі забаганки кремлівського щура.А там і "Корпоратив на миллион" можна проводити.Зелені довб..би .
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Стокгольмский синдром? Приболел?
Схренали кацапы, захватившие часть территории Украины тебе «домашнюю работу» задают? Министр кого/чего?
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На 21 марта - может повезет на собственный праздник.
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Ну как же дали домашнее задание вопрос один кто дал
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Кто дал??? не дядя же Вася и не тете Мотя, Путин дал, кто же еще.
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ЦАРЬ ВСЯРУСЬ. ПАНКО СТИХ, ИЛИ НАРОДНАЯ ПЕСНЬ ОТ АЛЕКСА ВСЕМОГУЩЕГО, СКИФСКОГО. НА ВИД ПЬЯНОГО
Я давно в раше родился. Медведь за руку носил. А точнее за куртяк мой. И в руке есть след один. Но не по чём мне та шалость. Я ведь вечный богатырь. Лучше скажу вам, волк местный, медведей я нашатырь. И волков, поводырь.
2. Сколько веков есть прогресса, я верю в теорию беса. Её православием прячу. Медведи, волки, гориллы. И бабы мне как перила. Ещё все как доярки. Умнее быть им не к чему. 3. О государстве, и мозге, о людях что веками что-то хотят. Тут всё намного проще. Мой хой лишь голова. Они кругом там зомби. Живут так от меня. 4. Ведь я вставил и я кончил. Так во многом и живу. А другие просто дро.ат. Тормозов их не пойму. 5. Быть бандитом это круто, и в законе тоже жить. Нацию ДНК схожа, жопу спасала, легко бомбить. Ведь она боеголовки ядерные подарила. Люди мясо, люди быдло. Все кто умнее меня. 6. Ведь я вставил и я кончил. Так всегда вот и живу. О какой чести, честности, речь не пойму? Ведь я вставил и я кончил, как бычьё живёт в лесу. Всех хочу вас в первобытный, отупейте дроч.уны. 7. И народ мой дрессирован. Дивлюсь как ваще живёт? Но страны, что родные, как и Запад дерьмо орёт. 8. Значит всё давно сложилось. Прочистка г, удалась. Как хорошо, что я для всех мра.ь. Свиней тоже ненавидят, а другие их едят. Хорошо тут власть имеет, раша наивный диктат. 9. Ничего мне не жалко. Ничего ведь не моё. Помни же что мозг один, на гориллу, и на волка, на медведя разделил. Как горилла дрессирован, жесты вроде человек. Но не один знаю точно, другого в голове моей, просто а приори нет.10. Обязательно потом, должен так делать другой. Не повяжите простые. Слабые вы на подъём. Борзые не так как я. И как свита вся моя. Что решает много, за меня. 11. А вонючий шизофреник, ну и вид, так и что? Зато с деньгами всё до фени. Я пропащий так давно. У нас все почти геи, как и в шоу-бизе. Но куда вам затеи, мы же натуралы геи. Ой гетеро мы. Крест там стоит.12. А чтоб породнить нас способов много нет. Медведь я неуклюжий. Буду бомбить, сосед. Аморальн мозг мой. Придумай, будь силён. Но сильных единицы. Умных тоже мало есть. Вот такой вот шут кому-то, а другим царь всеярусь.
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Конечно нужно. Нужно вас, бл*дей, развесить вдоль Крещатика. На фонарях. Это и будет домашней работой.
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Самое главное домашнее задание, которое пуйло давал и Порошенко (не выполнил, но имитировал) - это нейтрализация и шельмование патриотического движения.
А зеро исполнит с рвением - руками авакова
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**** -ДА СКОЛЬКО МОЖНО ВИЛЯТЬ ХВОСТОМ ПЕРЕД МОРДОРОМ -КАКАЯ НА ХРЕН ДОМАШНЯЯ РАБОТА -УКРАИНЦЫ -ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ -ВЫ САМИ ЗАСОВЫВАЕТЕ СВОЮ БАШКУ В ПЕТЛЮ И ЗАЛАЗИТЕ НА ТАБУРЕТКУ -ВАС И УГОВАРИВАТЬ НЕ НАДО
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А шо вы хотели услышать от сына генерала КГБ?
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Домашня робота це посадити патріотів, волонтерів, особливий статус Даунбасу, амністувати вбивць захисників України, змінити Конституцію на угоду ***********, відмінити закон про українську мову, відвести війська ще далі, одним словом здати Україну. Зебіли Майдан не загорами.
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за сдачу страны и капитуляцию всю эту банду должны казнить!
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Путин им дал задания по уничтожению Украины и они их будут делать.
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Путін поставив домашнє завдання - знищити націоналістів.
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Особый статус влечет за собой нанесение тяжкого вреда суверенитету Украины!

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Яка "домашка" у пуйла? По пунктах, дристайка, будь ласка. Народу цікаво
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