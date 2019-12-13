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Все про:ВР (24148) выплаты (253) депутат (2793)

 Рада лишит депутатских выплат 81 парламентария за прогулы заседаний

Верховная Рада Украины лишит 81 парламентария депутатских выплат за ноябрь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 декабря сообщила пресс-служба комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Соответствующее решение связано с тем, что указанные нардепы не принимали участия в более чем 30% голосований и более чем 50% заседаний комитетов Рады.

Среди тех, кто останется без выплат, – пятый президент, депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и Юрий Бойко, депутаты от партии "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.

В настоящее время народным депутатам не выплачивают зарплату, если они не приходят на заседания. В аппарате ВР сообщали, что в 2018 году Украина сэкономила более 16 млн грн на зарплате депутатам, которые пропускали заседания Верховной Рады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165336
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко включили в список «нарушителей» ВР за его рабочие визиты в ЕС и Канаду за свой счет, где он лоббировал политико-оборонные интересы Украины! Рада лишит депутатских выплат 81 парламентария за прогулы заседаний - Цензор.НЕТ 9414
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Отлично, пусть сдает мандат и лоббирует сколько руке душе угодно, а на работу нужно ходить
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Давно пора, а при повторном лишать мандата навсегда. При невозможности больше баллотироваться. Они просто уже достали уже всю Украину.
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FИсточник: https://censor.net.ua/n3165336
А ЗЕЛЕНОЕ ХУ*ЛО ОБЕЩАЛО ЧТО БУДЕТ ЛИШАТЬ МАНДАТА ЗА ПРОГУЛЫ! ЗЕЛЕНОЕ ХУ*ЛО ЛИШИ МАНДАТОВ СВОИХ ЗЕЛЕНЫХ ХУ*Л - депутаты от партии "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.Источник: https://censor.net.ua/n3165336
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Зеленым рептилоидам выплачивает Коломойский, а эти копеечные выплаты за прогулы пусть они себе в задницу засунут. Очковтиратели.
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Ну всьо, тримайтесъ, зубожілі, Порох ціну на картоплю підніме...😁
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Наверное депутаты прогульщики повесятся от обиды.
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Порошенко включили в список «нарушителей» ВР за его рабочие визиты в ЕС и Канаду за свой счет, где он лоббировал политико-оборонные интересы Украины! Рада лишит депутатских выплат 81 парламентария за прогулы заседаний - Цензор.НЕТ 9414
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Отлично, пусть сдает мандат и лоббирует сколько руке душе угодно, а на работу нужно ходить
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Поверь, что он поболее твоего работает.
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Пять років прогуляв а кріслі президента, тепер розгулявся в депутатському!! Яка ганьба!! Робітника за декілька пропущених годин виганяють, а тут роками байдики б'є!!!
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Який лобіст?!!! Цей зараз пан Ніхто і ніщо. Він що не знає що зараз другого вибрали пмезидента... В спецклініку його..
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Зараз його інтереси в продажі цукерок і тільки. Більше він не здатний ні на що,ні по статусу ні по авторитету...
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Давно пора, а при повторном лишать мандата навсегда. При невозможности больше баллотироваться. Они просто уже достали уже всю Украину.
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Уж лучше сразу лишать таких слуг-нахлебников депутатства.
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Я НЕ ВЕРЮ ИМ УЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

СПЛОШНОЙ О Б М А Н !!!!!!!!!!!!!!
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На хрен вообще нам нужны такие депутаты, одни прогульщики, другие в рабочее время проституток снимают, третьи своё "хозяйство" теребонькают...
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