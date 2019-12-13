Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 декабря сообщила пресс-служба комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.
Соответствующее решение связано с тем, что указанные нардепы не принимали участия в более чем 30% голосований и более чем 50% заседаний комитетов Рады.
Среди тех, кто останется без выплат, – пятый президент, депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и Юрий Бойко, депутаты от партии "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.
В настоящее время народным депутатам не выплачивают зарплату, если они не приходят на заседания. В аппарате ВР сообщали, что в 2018 году Украина сэкономила более 16 млн грн на зарплате депутатам, которые пропускали заседания Верховной Рады.
Рада лишит депутатских выплат 81 парламентария за прогулы заседаний
Верховная Рада Украины лишит 81 парламентария депутатских выплат за ноябрь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 декабря сообщила пресс-служба комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.
А ЗЕЛЕНОЕ ХУ*ЛО ОБЕЩАЛО ЧТО БУДЕТ ЛИШАТЬ МАНДАТА ЗА ПРОГУЛЫ! ЗЕЛЕНОЕ ХУ*ЛО ЛИШИ МАНДАТОВ СВОИХ ЗЕЛЕНЫХ ХУ*Л - депутаты от партии "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.Источник: https://censor.net.ua/n3165336
рукедуше угодно, а на работу нужно ходить
СПЛОШНОЙ О Б М А Н !!!!!!!!!!!!!!