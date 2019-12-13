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 "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку", - Аваков рассказал, что Антоненко во время задержания поручил вынести из квартиры мину

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко перед обыском и задержанием написал брату жены смс с просьбой срочно вынести из квартиры "эту зеленую штуку" – мину МОН-50. Именно поэтому ночью прошли три обыска. В результате одного из них мину обнаружили.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Авакова, во время задержания Антоненко в соответствии с требованиями закона необходимо было дождаться прибытия адвоката. Пока его ждали, Антоненко был ограничен в передвижениях, но мог пользоваться телефоном.

"Он написал человеку, который жил с ним в одной квартиры, брату своей жены: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку. Терміново". Пока следователи стоят вместе с ним у подъезда, он пишет этому человеку. И брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры", - рассказал Аваков.

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Министр внутренних дел заявляет, что полиции удалось отследить, куда именно брат жены Антоненко отнес этот предмет. Именно с этим было связано проведение 2 дополнительных неотложных обысков у волонтеров ночью.

"Там ничего не нашли. Мы просим извинения у этих людей, но это была необходимость для следствия. Но третий адрес, по которому мы попали - мы нашли этот предмет", - сказал Аваков.

"Маленькая зеленая штука", по его словам, оказалась миной МОН-50.

Согласно данным следствия, такую же мину использовали в качестве исходного материала при убийстве Павла Шеремета и покушении на жизнь предпринимателя на Косивщине, за которое задержаны фигуранты дела Шеремета супруги Грищенко.

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165335
 
   
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не верит зелЕным упырям никто!
собАков манатки на ростов собирай уде!
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А где в этой "картине" будет аквариум?С какой стороны,с той или с этой?
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Лапоть, меня тут все знают как упёртого порохобота.
Проходи мимо.
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100% сами нанимают добровольцов, а потом это расследуют, от авакян хитер
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У Кузьменчихи уже истерика началась. Смотреть жалко. Она первая расколется.
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Любые показания, данные в СИЗО, не стоят и пол-гривны. Там ломают через колено любого; такова советская система.
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Срочно иди на Банковую и вынеси эту зеленую штуку!
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Под белы ручки. Не вперёд ногами, конечно; гуманность надо знать.
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якщо вони, мусора, цю міну прозівали - то цілком могли її підкинути
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