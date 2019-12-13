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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4011) Конституция (2064) децентрализация (457)

 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В карточке законопроекта №2598 отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Президент определил законопроект как неотложный.

Сейчас текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы.

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Напоминаем, ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию  подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны

Источник: https://censor.net.ua/n3165334
 
 
 Топ комментарии
 
Что еще это чмо сделало ради того что ублажить хуйла?
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вот зачем каток и посадки патриотов! ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ!
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Оце пішли домовленості з пуйлом
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проект есть, приняли, текста нет.....
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Hellis‏ @13Hellis_13

проект внесен, как неотложный.
НО! На сайте Рады под проектом нет текста.
И это проект об изменениях в Конституцию!!!!
1. Или Вове еще не подогнали текст ( а значит он дупля в нем сам не тямит)
2. либо текст подогнали еще в Париже, и он боится его заранее выкладывать.
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Что еще это чмо сделало ради того что ублажить *****?
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Та уже проще и быстрее перечислить что это чмо НЕ сделало шоб ублажить *****..
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вот зачем каток и посадки патриотов! ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ!
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Абрамс 🇺🇦 🇬🇷‏ @huntaukraina

Зелю с сабакеном сыграли в темную.
Когда хотел лизнуть пуйло, то обязательно лизнешь ещё 100 раз.
Зеленский спортсмен, кивинист, кыгибист и просто красивый долб@**!
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про комунікє, і шо означаєт уся єта хуцпа

Hellis‏ @13Hellis_13

господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
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"Поздравляю" с началом интеграции бамбасса и луганды в состав Украины. Шмаркля таки делает что ему сказали московские хозяева .
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не совсем не так.наоборот слуги Украину начали интегрировать в бамбас
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кожне дерьмо лізе Конституцію правити ...у Штатах її раз написали і і виконують ...а тут під всяке ***** переписувати будуть ...
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И все в тихую,под "димовой завєсой" убивства Шеремета...
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Спішить,дрянота, до Нового року,за словами Богдана, "поработать" над знищенням держави?! Каток не допоможе!
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Документы не обнародованы! Голосуйте за ху*ло знает что!
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Тобто ту саму фєдєралізацію але через переробку децентралізації під місцевих князьків...
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Как бы ета *децентрализация* не оказалась федерализацией. Сейчас все любят менять понятия и запросто вместо пиджака трусы впарят. До сих пор никто не может понять что за ОСЫ или ОСОС или АТО в Украине. Когда ни виновных ни врага нету, а окупированные территории, убитые и раненные есть.
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ну вот и ФСЕ
вспоминай..те карту из кинА..))) приехали....
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Сейчас текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы

А говорил С*ка зеленая что народ все через референдум будет решать. А тут что то подписал и холопов даже в известность не поставил. Зато каток сделал перед своим офисом чтобы рабы не пролезли за горло подержать. Уже напринимали столько говна что придется потом всю Конституцию выбрасывать и новую писать.
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Референдум легчайший путь протащить, какую ни будь ерунду. В стенах Рады у оппозиции есть возможность физически не дать принять Закон заблокировав трибуну
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Изменения в конституции в рамках децентрализации будет означать переход от унитарного строя к конфедерации.Так что ты прав,конституцию можно будет выкинуть на помойку.
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А я то думаю...., чого саме зараз знайшли "вбивць" Павла Шеремета. Он воно що!!!.... "Нашій владі" просто потрібно просунути до Нового року ІЗМІНЄНІЯ..... @лядь, в Конституцію, @укі...
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Обманом, пропагандой, подменой понятий таки скоты федерализируют Украину и разорвут на части... Спасибо ЗЕбилы хохлы 73%
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ну що ж вітаю всіх зебілів з автономією ордло. це була вимога пуйла і шмаркля її виконає.
Н сайті президента змінено текст підсумкового комюніке нормандської зустрічі і тепер з нього чітко видно, що в Констиуцію мусить бути імплементовано цю автономію. А шоу із затримання "утранаціоналістичної банди" якраз добре відволікає від цього.
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Нет никакого множества красных линий. От слова абсолютно. Есть только одна(!) глобальная красная линия. Её локация: особый статус Донбасса (на постоянной основе - это автономия) - федерализация Украины (под видом децентрализации власти) - развал Украины. С подачей этого законопроекта глобальная красная линия - пересечена.
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Верховна Рада захоплена ліберастами. Встановлюються гомодиктаторські закони.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади - Цензор.НЕТ 2751
youtube.com/watch?v=ajp5bYjNnlY
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Потрібно всім християнам вийти до Верховної Ради 17 грудня о 9.00!!!
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SOS!!! ВИХОДИМО!
У вівторок, 17 грудня 2019 року, Верховна Рада України планує голосувати у 2-му читанні небезпечну редакцію проекту Закону №0931 (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) з якої видалили поправки релігійної спільноти. Якщо цей закон буде прийнято, не можна буде без покарання висловлювати свою думку про гріх ЛГБТ чи публічно цитувати уривки Святого Письма про ці збочення...
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади - Цензор.НЕТ 2215
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Все таки добазарились Конституцию менять, скоты! Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади - Цензор.НЕТ 2781
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Проект ще не надрукований бо його не було часу переписати з тексту написаного Пу.
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Дело Шеремета - дымовая завеса, чтобы отвлечь народ от этого?!
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сто пудофф)сергей иванофф)в рифму получилось)

но,не было бы грустно,как смешно(
это мина замедленного действия(
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закладають міну повільної дії - все по інструкціях отриманих у парижі
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