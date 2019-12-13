 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В карточке законопроекта №2598 отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Президент определил законопроект как неотложный.

Сейчас текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы.

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Напоминаем, ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны