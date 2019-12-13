 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
В карточке законопроекта №2598 отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Президент определил законопроект как неотложный.
Сейчас текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы.
Напоминаем, ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны
проект внесен, как неотложный.
НО! На сайте Рады под проектом нет текста.
И это проект об изменениях в Конституцию!!!!
1. Или Вове еще не подогнали текст ( а значит он дупля в нем сам не тямит)
2. либо текст подогнали еще в Париже, и он боится его заранее выкладывать.
Зелю с сабакеном сыграли в темную.
Когда хотел лизнуть пуйло, то обязательно лизнешь ещё 100 раз.
Зеленский спортсмен, кивинист, кыгибист и просто красивый долб@**!
Hellis @13Hellis_13
господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
вспоминай..те карту из кинА..))) приехали....
А говорил С*ка зеленая что народ все через референдум будет решать. А тут что то подписал и холопов даже в известность не поставил. Зато каток сделал перед своим офисом чтобы рабы не пролезли за горло подержать. Уже напринимали столько говна что придется потом всю Конституцию выбрасывать и новую писать.
Н сайті президента змінено текст підсумкового комюніке нормандської зустрічі і тепер з нього чітко видно, що в Констиуцію мусить бути імплементовано цю автономію. А шоу із затримання "утранаціоналістичної банди" якраз добре відволікає від цього.
youtube.com/watch?v=ajp5bYjNnlY
У вівторок, 17 грудня 2019 року, Верховна Рада України планує голосувати у 2-му читанні небезпечну редакцію проекту Закону №0931 (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) з якої видалили поправки релігійної спільноти. Якщо цей закон буде прийнято, не можна буде без покарання висловлювати свою думку про гріх ЛГБТ чи публічно цитувати уривки Святого Письма про ці збочення...
но,не было бы грустно,как смешно(
это мина замедленного действия(