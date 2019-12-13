EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  452  30
Все про:обмен (841) Пристайко (309) Трехсторонняя контактная группа (170) разведение сил (111)

 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко

В среду, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр.

Глава МИД выразил надежду на то, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки на обмен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко о готовящемся обмене

Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3165333
 
 
 Топ комментарии
 
У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех".
Точнее "всех кого согласна отдать Россия - на всех кого она требует отдать"
Список Россия уже прислала.
 показать весь комментарий
 
а что сепары что-то отвели, почему развод называют разведением
 показать весь комментарий
 
уступки неограничены.....
тупой зеленый казловец - они сегодня етих оттадут, завтра других наберут.
и все террористы будут...не штукатуры там и плотники - 2 млн украинских безмозговых террористов в кацапляндиии
а вы уступайте ...
я так понимаю ета игра в менялово никогда не закончится....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех".
Точнее "всех кого согласна отдать Россия - на всех кого она требует отдать"
Список Россия уже прислала.
 показать весь комментарий
 
 
да № 1 ЗЕЛЕНСКИЙ В.А КЛОУН ...ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ "ПРеПРИЗДЕДЕНТ ОКРАЙНЫ"..... Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9053 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3684 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9385 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8181
 показать весь комментарий
 
Хотя бы и так, а если бы ты был там, в застенках ФСБ? Хотя кому я говорю, ты от туда из Мордора или на них работаешь, по комментариям все видно и никуда не девается эта инфа. Против Украины ты, ни дать, ни взять.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилам ху*ло разрешил менять только украинцев на украинцев с лднр чтобы потом кацапы говорили что в Украине идет гражданская война
 показать весь комментарий
 
 
vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 1 час назад

Оу, феде-рали-заци-я?
Из-за этого каток заливали?
Из-за этого военных и волонтеров начинают прессовать?

Ukrinform‏Подлинная учетная запись @UKRINFORM

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації
 показать весь комментарий
 
 
п.с. аваков такаю пургу несет у шустера - это ппц... и стадо лохов молча слушает. ток бутусов иногда кривится - видать даже его этот идиотизм смущает))
 показать весь комментарий
 








tZE inform

@tZEinform

·11 чСБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена. Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. Хроника одного Президента .. (обновление)
 показать весь комментарий
 
 
а что сепары что-то отвели, почему развод называют разведением
 показать весь комментарий
 
 
Мы не знаем-не отводят? Ты сейчас там, как обстановка?
 показать весь комментарий
 
 
На парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе; не за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС: Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива ... мы сможем собрать средства на правовую помощь. Что такое не выпить лишнюю чашку кофе? Крупица ... Но гривня к гривне = миллионы неравнодушных, которые ткнут в морду системе: "Своих не бросаем".
Для желающих помочь:
Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
UA543007110000026005052698006
код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954
Наименование банка: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банка (МФО): 300711
В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.
 показать весь комментарий
 
А після обміну росія буде ловити нових бранців.
 показать весь комментарий
 
 
про пленных - под сомнением (та дай то Бог!)
а вот с отводом...надо поторопиться...чтоб наши к Новому году себе хоть землянки нарыть успели... (это горький сарказм)
 показать весь комментарий
 
 
С пленными - большой вопрос=>попадают ли в списки ребята, которые в плену(!!!) у орков с начала войны........
Вот этих ребят нужно вытягать с ада, а не тех кто по своей наивности/глупости/тупости едет на оккупированные территории и Крым/на кацапию
 показать весь комментарий
 
 
Тю. Так Мендель трубила, что гномы про обмен ещё в Париже порешали... Тогда выходит, что в результате исторической встречи имеем в сухом остатке х.й да них.я?
 показать весь комментарий
 
 
уступки неограничены.....
тупой зеленый казловец - они сегодня етих оттадут, завтра других наберут.
и все террористы будут...не штукатуры там и плотники - 2 млн украинских безмозговых террористов в кацапляндиии
а вы уступайте ...
я так понимаю ета игра в менялово никогда не закончится....
 показать весь комментарий
 
 
я бы тупо закрыл ету тему в микрофон - поехал в рашку? - твои проблемы и нихто за тобой казлом, не скучает....
 показать весь комментарий
 
"Терміново винеси з квартири цю зелену ШТУКУ!"

Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9894
 показать весь комментарий
 
Замглавы МИД РФ: Дискуссия в Париже прошла на повышенных тонах - лига.нет - довольно интересная новость
 показать весь комментарий
 
тока Украина кацапии отдает кацапских террористов,
а кацапия Украине отдает плотников.... - завечательное менялово....
 показать весь комментарий
 
 
Ладно,я даже готов согласиться с версией петькОв,что оба минских были подписаны вынуждено,иначе нам были бы кранты(бред полный,но допустим).Но это было ратифицировано в СовбезеООН.(это пытались вживить и у нас,но взорвалась граната под Радой и петя отступил)Под это заточены санкции.Делать вид,что мы это исполняем-задача теперь любого президента.петя подписывал рамочное соглашение об отводе и исполнял его.Никакой истерики не было...Ну и уж совсем по-скотски выглядит реакция петькОв о возврате наших пленных.Полный по"уизм.Мол,уступка рашке...
 показать весь комментарий
 
. все кацапердовские СМИ угорают Сегодня импорт электроэнергии из России востановлен. с 11 по 13 декабря с 480тыс. Квт .час до 1268000 КВт -час https://ukranews.com/news/672084-import-**************-iz-rossii-vosstanovleno-smi
 показать весь комментарий
 
Заради пі-ара Моніки обмін полонених на територію України??? ЗЄЛЄПУХИ, так????
 показать весь комментарий
 
мова ніяк не про ув'язнення
мова про здачу "на обмін" ху*лу ритуальних жертв, які він вимагає
потрєщалі у Парижу тет-а-тет...



Сподіваюся в середу в Мінську домовляться про обмін полоненими до кінця року і нові ділянки розведення сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6251

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх