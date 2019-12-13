 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр.
Глава МИД выразил надежду на то, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки на обмен".
Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.
Точнее "всех кого согласна отдать Россия - на всех кого она требует отдать"
Список Россия уже прислала.
Оу, феде-рали-заци-я?
Из-за этого каток заливали?
Из-за этого военных и волонтеров начинают прессовать?
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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації
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·11 чСБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена. Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. Хроника одного Президента .. (обновление)
Для желающих помочь:
Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
UA543007110000026005052698006
код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954
Наименование банка: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банка (МФО): 300711
В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.
а вот с отводом...надо поторопиться...чтоб наши к Новому году себе хоть землянки нарыть успели... (это горький сарказм)
Вот этих ребят нужно вытягать с ада, а не тех кто по своей наивности/глупости/тупости едет на оккупированные территории и Крым/на кацапию
тупой зеленый казловец - они сегодня етих оттадут, завтра других наберут.
и все террористы будут...не штукатуры там и плотники - 2 млн украинских безмозговых террористов в кацапляндиии
а вы уступайте ...
я так понимаю ета игра в менялово никогда не закончится....
а кацапия Украине отдает плотников.... - завечательное менялово....
мова про здачу "на обмін" ху*лу ритуальних жертв, які він вимагає
потрєщалі у Парижу тет-а-тет...