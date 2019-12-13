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Все про:Зеленский (4011) США (15907) Кулеба Дмитрий (227)

 Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил о проведении работы по организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо вспомнить о NDAA (Закон о государственном оборонном бюджете - ред.), который был принят всего два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине", - сказал Кулеба журналистам в Вашингтоне.

Так Кулеба ответил на вопрос журналиста, о чем свидетельствует то, что глава МИД России Сергей Лавров уже во второй раз встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого Дома, в то время как президент Украины еще не имел такой возможности, и не говорит ли это о недостаточной поддержке США в конфликте на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый проект оборонного бюджета США дает Украине двойную поддержку, - вице-премьер Кулеба

Кулеба также отметил, что помощь США Украине, предусмотренная в NDAA, возросла на 50 млн долл. по сравнению прошлым годом.

"Не поймите меня неправильно. Моя точка зрения очень проста. Может быть большая политика, потрясения, но стратегическая природа наших отношений со США остается нерушимой и мы будем двигаться вперед", - подчеркнул Кулеба.

Также читайте: Помпео заявил, что версия Лаврова относительно содержания встречи с Трампом не соответствует истине

Источник: https://censor.net.ua/n3165331
 
 
 Топ комментарии
 
а Трампу оно - надо, єто зеленое недоразумение?))
хватит.. уже позвонил монике Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5853
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ще одного "візиту" Штати не витримають ...Боже ! Бережи Америку
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без топоров и патриотов обратно не приезжай.
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а до этого был неполноценный? не ну я догадывался что с вовкой что то не так, но чтобы такие признания и от вицика....
ну готовьте.. подтяните его там.. везде
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Как там твой ***** поживает?
Когда сдохнет?
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Кому ваша моника там нужна теперь -трампуша сегодня очень ощутимый гвоздь в гроб получил
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наверно имелось в виду это

BREAKING: House Judiciary Committee passes both articles of impeachment against President Trump, setting the stage for a historic full House vote next week https://www.cbsnews.com/news/house-judiciary-committee-vote-impeachment-articles-today-live-updates-2019-12-13/
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Звичайно.
Бо Ваш рівень поняття дотепності, це: «Magdalena Zurbiene не обзывай пецю моникой.»
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у меня очень высокий уровень юмора. у тебя очень низкий - про рояль и т.д.
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а Трампу оно - надо, єто зеленое недоразумение?))
хватит.. уже позвонил монике Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5853
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Мы работаем над организацией полноценного визита неполноценного Зеленского....... Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4258

горбатого президента - могила виправить
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до тебе ще "альфа" не приходила ...прийде .
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сьогодні тут написали цікаве побажання - пане презеденте, мирної землі вам над головою Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5579
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Кому нужна эта плесень зелёная. Уважают сильных, а воно пока себя показало, как трусливое....
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глисти теж для чогось потрібні ...еволюція
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Ну тогда глистов зеленому недоразвитому и побольше....
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Обязательно сообщите об этом Трампу. У него будет инфаркт, а Байден выиграет соперника по неявке. И что это за истории с Притулой, у которого гибнут любовники, а при этом Лещенко и Найем делают какие-то телодвижения в связи с этим? Пападробней, пжлста. Народ имеет право знать.
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Байден умрет еще до начала выборов . Старик совсем плох .
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ще одного "візиту" Штати не витримають ...Боже ! Бережи Америку
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Та може ФБР нарешті займеться розслідуванням стосовно втручання секти хабад в американську політику?
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Повноцінний візит у США Зе здійснить разом із Коломойським.
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та чур на вас - держите ето зе при себе - привяжите его к роялю.
два придурка в ограниченом пространстве до ху... короче много будет..
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А він вам корпоративчик збацає на роялі.
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Будет для Трампа хером на рояле наигрывать старый шлягер
"Позвони мне, позвони..."
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у нас свой клован есть - вашего при себе держите,
он тут никому никуда не вперся...
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Штирлиц, твой клоун в мятом пинжаке по Раде рассекает. А ТУТ (в отличие от места, где ты сидишь), Зеле будут только рады. Не все же Трампу с унылыми лошадьми общаться.
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Штирлиц, пилите рацию, в ней есть драгметаллы!
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а даунбасянин, который мышебрат, шо ховайся,
все о своем - спилить-продать...
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Ну да, все как твой шоколадный хозяин завещал. Украл, выпил, созвал майдан. Романтика!
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бараны тебе завидуют, бо баранее тебя нету.....
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Абыдна, да? Ты так старался, флажок прицепил, и вдруг прокол.
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Прогиб будет засчитан и здесь и за морями. Только как быть с интересами народа?
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В Диснейленд его свозите и в ЛасВегас . Пусть ребенок порадуется .
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не понимаю, почему тут некоторые обзывают потужного папередника моникой?
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tZE inform

@tZEinform

·34 мин
"Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США" - вице-премьер Кулеба Обязательно сообщите об этом Трампу. У него будет инфаркт и Байден выиграет по неявке соперника
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З жахом уявляю цей туризм і скільки це "посміховисько" буде коштувати бюджету.
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Хлавное ху"ло ху"ляндии приглашайте-
наши Питерные рассы встречаться с агентом кремля Трампом-не переживут-будут "Зраду" вайданить!
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Зараз це вже має назву "офіціальнійвізіт". Раніше таку подію назвали б "ґастролі" або "карпаратів".
Так я вас питаю: піаніну повезуть разом з пісюаністом, чи візьмуть в аренду вже в Америці, бо навряд чи хто з американських музикантів схоче торкатися клавіш інструменту після т.з. "виступу" нашого пасажіра ???

Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Зеленського в США, - віце-прем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 6306
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