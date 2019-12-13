Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо вспомнить о NDAA (Закон о государственном оборонном бюджете - ред.), который был принят всего два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине", - сказал Кулеба журналистам в Вашингтоне.
Так Кулеба ответил на вопрос журналиста, о чем свидетельствует то, что глава МИД России Сергей Лавров уже во второй раз встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого Дома, в то время как президент Украины еще не имел такой возможности, и не говорит ли это о недостаточной поддержке США в конфликте на Донбассе.
Кулеба также отметил, что помощь США Украине, предусмотренная в NDAA, возросла на 50 млн долл. по сравнению прошлым годом.
"Не поймите меня неправильно. Моя точка зрения очень проста. Может быть большая политика, потрясения, но стратегическая природа наших отношений со США остается нерушимой и мы будем двигаться вперед", - подчеркнул Кулеба.
ну готовьте.. подтяните его там.. везде
Когда сдохнет?
BREAKING: House Judiciary Committee passes both articles of impeachment against President Trump, setting the stage for a historic full House vote next week https://www.cbsnews.com/news/house-judiciary-committee-vote-impeachment-articles-today-live-updates-2019-12-13/
Бо Ваш рівень поняття дотепності, це: «Magdalena Zurbiene не обзывай пецю моникой.»
хватит.. уже позвонил монике
горбатого президента - могила виправить
два придурка в ограниченом пространстве до ху... короче много будет..
"Позвони мне, позвони..."
он тут никому никуда не вперся...
все о своем - спилить-продать...
tZE inform
@tZEinform
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"Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США" - вице-премьер Кулеба Обязательно сообщите об этом Трампу. У него будет инфаркт и Байден выиграет по неявке соперника
наши Питерные рассы встречаться с агентом кремля Трампом-не переживут-будут "Зраду" вайданить!
Так я вас питаю: піаніну повезуть разом з пісюаністом, чи візьмуть в аренду вже в Америці, бо навряд чи хто з американських музикантів схоче торкатися клавіш інструменту після т.з. "виступу" нашого пасажіра ???