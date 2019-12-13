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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
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 Боюсь, чтобы не пострадали невинные люди, - мать Шеремета

Мать убитого журналиста Павла Шеремета не хочет, чтобы в результате расследования пострадали невинные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь ... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить", - сказала Людмила Шеремет, отвечая на вопрос, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению

Она также отметила, что накануне брифинга представители украинских силовых структур с ней не связывались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков

"О брифинг я узнала совершенно случайно. А вообще года два не было никаких контактов - ни на меня не выходили, ни я никого не беспокоила", - рассказала мать погибшего журналиста.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165328
 
 
 Топ комментарии
 
1. Из дела Шеремета убрали росс. след, сняли убийство с русни и повесили на атошников, ветеранов, волонтеров.
2. Вазелин вносит в ВР изменения в Конституцию Украины особый статус Донбасса

Пора сносить клоуна и весь этот ватный квартал предателей.
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відчуває материнське серце цю зелену мусорську лажу і не хоче, щоб постраждали ще кілька невинних людей
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Как говорил Глеб Юеглов Наказания без вины не бывает....
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1. Из дела Шеремета убрали росс. след, сняли убийство с русни и повесили на атошников, ветеранов, волонтеров.
2. Вазелин вносит в ВР изменения в Конституцию Украины особый статус Донбасса

Пора сносить клоуна и весь этот ватный квартал предателей.
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ФБР разберется, аставайтесь на связи.
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ога, уже боицца... а вчора ще не боялася


До речі, Палгєроіч готував матеріал про захоплення "Кордом" (екс-Беркут) Одеського припортового... не доготував.

"Когда-то будет снят сериал, сюжетом которого станет приватизация «Одесского припортового завода». Там будут интриги, убийства, суды, многомиллионные сделки и рейдерство.

На сегодня в борьбу за завод вступил Арсэн Аваков. Тот еще "миротворец". Помимо мировых производителей и инвесторов Yara, Koch Fertilizers, OCI, CF Industries, есть еще Фирташ, Коломойский, Гройсман. Теперь вот и Аваков. Откуда деньги - спросит обыватель. Ведь завод выставлялся на продажу за полмиллиарда долларов США. Сейчас, вероятно, будет выставлен в декабре за 200-300 млн.долл США.

«Зачем за деньги», - ответит Аваков? Мы ведь в Украине живем. Можно просто отобрать у государства. И написать какую-то ахинею в фейсбуке - народ все-равно ничего не понимает.

Так, отдал Арсэн Борисович распоряжение сформировать рейдерсую группировку для захвата этого лакомого куска украинской промышленности. Также Аваков является по совместительству владельцем батальона «Азов», и реализовать свою идею ему будет не сложно.

Александр Чигарёв, активист «Патриотов Черкащины», по совместительству рейдер, по указанию Авакова планирует в составе группировки из 50-100 человек посетить ОПЗ.

Арсэн Борисович, выбивший при помощи своего подразделения «Корд» людей Гройсмана с территории завода, окажет посильную поддержку своей группировке. Во-первых, в захвате запланировано участие псевдо-патриотов «Азова» под руководством Билецкого. А во-вторых, сотрудники МВД окажут посильную поддержку рейдерам своего босса.

Вспоминая о том, как полиция не раскрывает НИ ОДНОГО преступления, желаю Вам хорошего вечера. - Охрименко В. 16.10.2016 https://nk.org.ua/politika/vohrimenko-avakov-planiruet-zahvat-opz-74839
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відчуває материнське серце цю зелену мусорську лажу і не хоче, щоб постраждали ще кілька невинних людей
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Мать ты сына о не предавай.
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Да не тебе, морда кацапская, укащывать матери, сына которой вы убили, свинособачьи твари
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доказательств нет, а подозреваемые - есть! это как такое может быть в 21 веке?!
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Ты судья что ли, доказательства ей подай..
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Если тетка это сказала бесплатно
то очень продешивила
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"Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд.

Это она точно про наш суд? Хоть, в принципе, да - он и подтвердит, и опровергнет всё, что угодно. Боюся, щоб не постраждали невинні люди, - мати Шеремета - Цензор.НЕТ 1168
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Зеля, если ты обосрешся с преамбулой к следствию по делу Шеремета (а ты уже близок), то тебе ******.
Именно так!
Ростов покажется раем. И твои же избиратели будут размазывать останки твои по всей стране.
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Украину специально подводят еще к одному Майдану - намеренно, побыстрее и неотвратимо. Кому это выгодно? Тут большая игра, а мы - разменная монета. Рашке нужно отхватить, что они планировали отхватить еще 5 лет назад, коломойше, видимо, заплатили миллиарды в эрэфии. В любом случае, нагнетать будут, будут убийства мирных демонстрантов: поджигать будут с разных сторон...
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Верно. Согласен. С первым предложением- всецело согласен, как и с последним.
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Мати Шеремета добре розуміє, що на вбивстві її сина спекулюють.
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а як вони схожі... ну просто одне лице (правда ж?)
бідна жінка...і дуже вірно мислить - аби знайшли винних, а не призначили винуватих
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Да они под мутина подкладывали, Шеремет нечаенно попал.
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В деле Шеремета привлекали западные спецслужбы. К этому делу широкое внимание. Если повесили на невиновных, это всплывет.
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Хороший человек был Павел Шеремет,земля ему пухом.И мама у него хорошая,добрая.
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и мы все боимся...., первое громкое дело Авакова - убийство Саши Белого, обставленное как несчастный случай, никто уже и не помнит, но навыки обстряпывать подобные дела против неудобных людей ведь никуда не делись...
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заказчик.и его все знают,ну,кроме порохоботов естественно
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Была одна жертва - Шеремет, теперь их будет четверо и еще детишки, которые останутся без родителей. Поломанные семьи.
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