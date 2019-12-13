 Боюсь, чтобы не пострадали невинные люди, - мать Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь ... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить", - сказала Людмила Шеремет, отвечая на вопрос, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению
Она также отметила, что накануне брифинга представители украинских силовых структур с ней не связывались.
"О брифинг я узнала совершенно случайно. А вообще года два не было никаких контактов - ни на меня не выходили, ни я никого не беспокоила", - рассказала мать погибшего журналиста.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Пора сносить клоуна и весь этот ватный квартал предателей.
До речі, Палгєроіч готував матеріал про захоплення "Кордом" (екс-Беркут) Одеського припортового... не доготував.
"Когда-то будет снят сериал, сюжетом которого станет приватизация «Одесского припортового завода». Там будут интриги, убийства, суды, многомиллионные сделки и рейдерство.
На сегодня в борьбу за завод вступил Арсэн Аваков. Тот еще "миротворец". Помимо мировых производителей и инвесторов Yara, Koch Fertilizers, OCI, CF Industries, есть еще Фирташ, Коломойский, Гройсман. Теперь вот и Аваков. Откуда деньги - спросит обыватель. Ведь завод выставлялся на продажу за полмиллиарда долларов США. Сейчас, вероятно, будет выставлен в декабре за 200-300 млн.долл США.
«Зачем за деньги», - ответит Аваков? Мы ведь в Украине живем. Можно просто отобрать у государства. И написать какую-то ахинею в фейсбуке - народ все-равно ничего не понимает.
Так, отдал Арсэн Борисович распоряжение сформировать рейдерсую группировку для захвата этого лакомого куска украинской промышленности. Также Аваков является по совместительству владельцем батальона «Азов», и реализовать свою идею ему будет не сложно.
Александр Чигарёв, активист «Патриотов Черкащины», по совместительству рейдер, по указанию Авакова планирует в составе группировки из 50-100 человек посетить ОПЗ.
Арсэн Борисович, выбивший при помощи своего подразделения «Корд» людей Гройсмана с территории завода, окажет посильную поддержку своей группировке. Во-первых, в захвате запланировано участие псевдо-патриотов «Азова» под руководством Билецкого. А во-вторых, сотрудники МВД окажут посильную поддержку рейдерам своего босса.
Вспоминая о том, как полиция не раскрывает НИ ОДНОГО преступления, желаю Вам хорошего вечера. - Охрименко В. 16.10.2016 https://nk.org.ua/politika/vohrimenko-avakov-planiruet-zahvat-opz-74839
то очень продешивила
Это она точно про наш суд? Хоть, в принципе, да - он и подтвердит, и опровергнет всё, что угодно.
Именно так!
Ростов покажется раем. И твои же избиратели будут размазывать останки твои по всей стране.
бідна жінка...і дуже вірно мислить - аби знайшли винних, а не призначили винуватих