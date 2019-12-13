 Боюсь, чтобы не пострадали невинные люди, - мать Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь ... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить", - сказала Людмила Шеремет, отвечая на вопрос, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению

Она также отметила, что накануне брифинга представители украинских силовых структур с ней не связывались.

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"О брифинг я узнала совершенно случайно. А вообще года два не было никаких контактов - ни на меня не выходили, ни я никого не беспокоила", - рассказала мать погибшего журналиста.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".