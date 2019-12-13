 Денисова попытается вытащить из тюрьмы двоих украинцев, приговоренных в Таиланде к 25 годам заключения

Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, 1 октября у нее на приеме были родители Вячеслава Хлебки и Ярослава Яновского, отбывающих в Таиланде наказание за ввоз наркотиков. Родители просили омбудсмена поехать к их сыновьям.

"Именно сегодня получила подтверждение, что такая поездка состоится и, срочно встретилась с мамой одного из осужденных ребят - Вячеслава Хлебки", - написала Денисова.

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Мать украинца рассказала, что не виделась с сыном более четырех лет, а по телефону в последний раз говорила больше двух месяцев назад. Также, по ее словам, состояние здоровья обоих украинцев ухудшилось.

"Вячеслав Хлебка и Ярослав Яновский осуждены в 2016 году и 2018 году соответственно на 25 лет лишения свободы. Более того, Министерством социальной политики в 2017 году был установлен, а в 2019 году продлен нашим гражданам статус лиц, пострадавших от торговли людьми", - написала Денисова.

"Буду стучать в каждую дверь, чтобы ускорить процесс освобождения наших граждан, которые стали жертвами торговли людьми, на Родину", - добавила она.

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