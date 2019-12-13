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Все про:Денисова (545) наркотики (1633) Таиланд (150) украинцы (3046)

 Денисова попытается вытащить из тюрьмы двоих украинцев, приговоренных в Таиланде к 25 годам заключения

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова отправится в Таиланд, чтобы хлопотать там о помиловании украинцев Вячеслава Хлебки и Ярослава Яновского. Оба они отбывают наказание за перевозку наркотиков.

Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, 1 октября у нее на приеме были родители Вячеслава Хлебки и Ярослава Яновского, отбывающих в Таиланде наказание за ввоз наркотиков. Родители просили омбудсмена поехать к их сыновьям.

"Именно сегодня получила подтверждение, что такая поездка состоится и, срочно встретилась с мамой одного из осужденных ребят - Вячеслава Хлебки", - написала Денисова.

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Мать украинца рассказала, что не виделась с сыном более четырех лет, а по телефону в последний раз говорила больше двух месяцев назад. Также, по ее словам, состояние здоровья обоих украинцев ухудшилось.

"Вячеслав Хлебка и Ярослав Яновский осуждены в 2016 году и 2018 году соответственно на 25 лет лишения свободы. Более того, Министерством социальной политики в 2017 году был установлен, а в 2019 году продлен нашим гражданам статус лиц, пострадавших от торговли людьми", - написала Денисова.

"Буду стучать в каждую дверь, чтобы ускорить процесс освобождения наших граждан, которые стали жертвами торговли людьми, на Родину", - добавила она.

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Денисова попытается вытащить из тюрьмы двоих украинцев, приговоренных в Таиланде к 25 годам заключения 01
Денисова попытается вытащить из тюрьмы двоих украинцев, приговоренных в Таиланде к 25 годам заключения 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165327
 
 
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Патріоти їй по барабану,її наркоторговці важливі.****.
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это практически не реально .... но я желаю ей удачи ... рождественского чуда
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цих обовязково треба витягнути..... вони ж не волонтери і не АТОшники...... та й дорожки для презе можуть насипати
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Давай вытаскивай,будет на два порохоботы больше
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Правильно,нехай наркоту ввозять в Україну,розумниця пані денисова
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Вы ето серьезно преступников решили выручать? Может ето в Украине наркодилеров половина мусоров и прокуроров а в других странах ето серьезные преступники.
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Якщо возили кокаїн- то для нашої зеленої як огірок влади просто святе.
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Якщо за наркоту, то хай сидять увесь термін.
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Че пристали к Денисовой? Сейчас в Тае, самый кайф, дождей нет, 30 градусов.. пусть дефка отдохнет, ну и между отдыхом, за наркош потрещит.
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