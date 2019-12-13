EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  912  50
Материалы по теме:
Все про:мера пресечения (77) Кузьменко Юлия (8)

 Прокуроры требуют для подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей

Прокуроры в деле убийства журналиста Шеремета требуют определить меру пресечения для подозреваемой в этом деле Юлии Кузьменко в виде ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. 

Согласно подозрению, которое озвучили прокуроры, Кузьменко и Дугарь участвовали в разработке плана осуществления убийства Шеремета, к чему их привлек Антоненко.

По данным следствия, они проводили разведывательные мероприятия, собирали информацию о Шеремете. Кроме того,
разработали план с целью убийства журналиста.

По данным следствия, Кузьменко дистанционно осуществила подрыв автомобиля, в котором находился Шеремет.

Прокуроры отмечают, после взрыва Кузьменко переоделась и ушла с места преступления.

Прокурор просит применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165326
 
 
 Топ комментарии
 
Прийде час, і ці прокурори самі будуть давати покази під вартою. Дарма зелена банда почала воювати з патротами.
 показать весь комментарий
 
Честно какое-то говно в стране происходит,ничем не лучше времён Яныка. Самое печальное что нет никаких дел в адрес антиукраинских персонажей, никаких обысков, и так д. Зато против добровольцев, волонтёров, это всё регулярно. Такое чувство что наши мусора реально на кремль работают, в прочем как и раньше.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Острая, острая!!!! Просто дебилизм не лечится.....
 показать весь комментарий
 
 
Гробить жизнь невинному человек ради премий и новых должностей. Позорище.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно же нет! Ставки в игре гораздо выше, чем премии и должности.
 показать весь комментарий
 
Милиционеры и судьи работают за паек. Они тут винтики. И вот про них и пишу. Обслуга НЕ народа.
 показать весь комментарий
 
 
Прийде час, і ці прокурори самі будуть давати покази під вартою. Дарма зелена банда почала воювати з патротами.
 показать весь комментарий
 
 
Я как то н5 совсем понял, а какой холеры этим атошникам мочить Шеремета????
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю, есть только одна не правильная раса. Видимо как в анекдоте. Звонит секретарша шефу Босс, по радио передают, что по трассе по который вы едите какой то придурок едет по встречной полосе. Шеф отвечает Да какой один, их здесь сотни...
 показать весь комментарий
 
 
Деньги. Заказ. А они под колпаком. Или на них есть компромат. Угроза жизни им или детям или родителям. Вариантов много.
 показать весь комментарий
 
Я что то не помню, чтобы можно было запугать смертью того, кто не раз смотрел ей в глаза.. Заказ, но они ведь не безбашенные, чтобы мочить известного журналиста
 показать весь комментарий
 
Откуда ты знаешь? Психолог? Беседы с ними вел?
 показать весь комментарий
 
 
Я общался с такой публикой. Они свихнутые по полной программе. Поэтому, я с трудом представляю, чтобы они взяли такого рода заказ. Я вполне допускаю, что они мо6ли мочить по заказу. Но, у них есть своя мораль и оправдания пред самими собой. Это не профессиональные киллеры, ко орым наплевать ктго мочить.
 показать весь комментарий
 
У них нет достаточной квалификации, чтобы устраивать заказные убийства. Они же медики и музыканты. Чисто психологической и технической подготовки. Будь это аматоры, а не профи, то дело бы раскрыли давным-давно. Они бы спалились не раз.
 показать весь комментарий
 
Мля опять ты. Для того чтобы магнитную закладку установить, нужно уметь ходить, наклоняться, работать руками, быстро бегать. Все.
 показать весь комментарий
 
Нужно не спалиться. Они не спалились, если их искали три года. Для этого надо быть профи высшего разряда.
 показать весь комментарий
 
У меня главный вопрос - где они научились быть профи в заказных убийствах? Ведь всем хорошо известно, что срок киллера невелик и их ловят очень быстро и даже профессиональные шпионы, типа, Баширова и Петрова палятся когда "что-то идет не так". А тут явно были профи, убийство круто исполнено.
 показать весь комментарий
 
Пересмотри ещё раз то в чем из обвиняют. Я не хочу все пересказывать. Сорри. Пока
 показать весь комментарий
 
Я знаю в чем их обвиняют. В убийстве с помощью дистанционного взрыва. Такие акции устраивают смертники-арабы, которые проходят до этого месяцы обучения в лагерях и при этом они считаются расходным материалом.
 показать весь комментарий
 
Вот вспомни 9/11 где половина терактов не удалась по разным причинам, а террористы готовились к этому специально. Разрабатывали планы месяцами, подбирали нужных людей. И всё равно неудачно. Ибо устроить спланированное убийство не так просто как кажется.
 показать весь комментарий
 
Да посмотри внимательно брифинг. Несколько эпизодов, которые потом свели в кучу и определили группу.
 показать весь комментарий
 
Где они выучились, что их не смогли словить три года?
 показать весь комментарий
 
Я просто допускаю. По максимуму. Что касается аматоров. Но уровень нашей полиции, говорит о том, что у нас лицо, находящиеся в розыске ОФИЦИАЛЬНО меняет фамилию.....
 показать весь комментарий
 
Могли мотивировать убеждениями. Типа это просто напугать, показать значимость угрозы, но не убивать. Из могли в темную использовать.
 показать весь комментарий
 
Я не уверен, что они все были на нуле.
 показать весь комментарий
 
По той открытой информации, мне трудно судить об их боевой деятельности.
 показать весь комментарий
 
И я о томже. Не инфы. Поэтому наш спор строится на вероятностях, а следовательно к компромиссу мы не придем )))
 показать весь комментарий
 
У меня нет необходимости находить с вами компромисс. Я мею собственное мнение. У вас свое.
 показать весь комментарий
 
Я имел ввиду другое. Ну да ладно. Мы останемся каждый при своем мнении. Вы правы.
 показать весь комментарий
 
И ты же понимаешь, что этот свихнутый "Пистолет" не случайно застрелился. Психика не выдержала. Это подтверждает лишь то, что они дилетанты.
 показать весь комментарий
 
Согласен. Крававченко, министр, мужественно сделал себе два чыстрела в голову в 2005...
 показать весь комментарий
 
Кравченко. Да подстава. Но два выстрела. Здесь гдин
 показать весь комментарий
 
У вас есть доказательства что пистолет сам нажал на роковой крючек
 показать весь комментарий
 
Об этом следствие умолчало. Значит нет.
 показать весь комментарий
 
Однозначно. Это терракт. Без залога и всей прочей фигни.
 показать весь комментарий
 
 
А что делать с тем, что доказательств никаких нет, кроме фантазий следователей?
 показать весь комментарий
 
 
Для тебя фантазии, для следователя - доказательства. Или изучай, защищай. В чем проблема. Я посмотрел, мне хватило даже этого мизера понять, что деньги это основной мотив.
 показать весь комментарий
 
 
По таким доказательствам можно закрывать любого. Но это и есть судейский и ментовский беспредел. Анархия.
 показать весь комментарий
 
 
24 февраля 2019 был уволен и он хотел идти в мэры Мариуполя.
 показать весь комментарий
 
Честно какое-то говно в стране происходит,ничем не лучше времён Яныка. Самое печальное что нет никаких дел в адрес антиукраинских персонажей, никаких обысков, и так д. Зато против добровольцев, волонтёров, это всё регулярно. Такое чувство что наши мусора реально на кремль работают, в прочем как и раньше.
 показать весь комментарий
 
 
Они и работают. Вчера же об этом сказал вояка, что россиянские братушки. С ними легко найти общий язык. А вот народец неправильный. Надо бы его поджать чуток, а то места в стойле не помнит.
 показать весь комментарий
 
Эти самые антиукраинские персонажи инкорпорированы в нынешнюю власть, в основном неформально. Не станут зеленые стрелять себе в конечности, разве что случится внутренний раздор и предел.
 показать весь комментарий
 
То есть взять под арест лишь на основании россказней прокуроров? Вот бы зелеюблюдков,воняющих здесь в комментах так закрыть для ума.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не мля. Нужно чтобы они прилюдно, на площади, при свидетелях кого-то убили. И даже тогда ты скажешь, что это постановка.
 показать весь комментарий
 
 
самое интерестное, что зеленые прокурвы так и не предоставили реальных доказательств убийства именно этими перснажами. с таким успехом можно любого на улице выловить и обвинить в убийстве. поэтому я не верю в правдивость этого судилища. похоже зелескот отрабатывает хотелки кремля по дискредитации воинов АТО и волонтеров.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что нет у них доказательств. Это висяк. Классическое убийство, где ребята должны попасться на других преступлениях и тогда станет понятно что они участвовали и в этом. До того времени вычеслить их будет нельзя.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх