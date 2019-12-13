EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Общество
  15685  354
Все про:Зеленский (4011) Звиробий Маруся (18)

 "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Зеленским

Волонтер Маруся Звиробий, которой ГБР подготовила подозрение в угрозах президенту, хочет один на один встретиться с главой государства и объяснить ему, чего хочет "воинствующее меньшинство".

Об этом она написала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты", - написала Звиробий.

Волонтер считает, что речь идет о "вопросе национальной безопасности".

"Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - пояснила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "На допрос не пойду... Не пойму, почему ГБР не занимается теми, у кого до черта квартир и мазерати, у кого проститутки по $100 и кто сидел за изнасилование", - Звиробий. ВИДЕО

"Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудит у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встречу не оттягивай, пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку", - добавила Звиробий.

Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Ветеран Маруся Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

12 декабря заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета обсуждали возможность убить Марусю Звиробий, сделав ее "сакральной жертвой" ради дестабилизации ситуации в стране.

Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета.

Источник: https://censor.net.ua/n3165321
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а как так получилось что эта женщина служила, а ваш ссаныч прятался от военкоматов? "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 7593
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
ні ... вона просто до усрачки налякана ! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 4659 Її господарі просто "розвели по повній" , спровокували і кинули !
Федтина ще може сховатися за депутатською недоторканістю , а ця Маруся-Оленка буде крайньою ! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 5928
 показать весь комментарий
 
 
таварисч...ты плохого мнения о девушке...видимо мусчинок любишь...?! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 2276
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно, його після пуйла лише Ван Хельсінг може стримати
 показать весь комментарий
 
 
Клован-ссикло,і воно це підтвердило не один раз.Перед Кадировим просив пробачення,перед кремлядским карликом зовсім дар речі зник у пісюніста.Воно тільки перед Порошенко,і Защітниками України скаче, Лошара позорний.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Защітник...Эмма Чумаченко "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 2557 , точно элита базлает, не зебилы 100пудов.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Маруся, ты кто ? Из гнезда феникса обпатранного ? В смысле из Бирюковичей ? Он шо, не поделился ? Достали уже права качать...5 **** лет лизали Пэте зад, а теперь возбудились.
 показать весь комментарий
 
 
рогатий, що ти тут ригалетиш виродок?? да така жінка як Маруся з тебе скальп зніма на раз два...
 показать весь комментарий
 
 
а ти хоть знаєш чим ота лесбі займалась типу на "фронті"?
=чи напомнити тобі як народ останє відавав а ті су0ари-валантьєрки бабло дерибанили...
 показать весь комментарий
 
 
народ твоей нации никогда ничего на фронт не давал..вы все дезертиры пианисты ананисты..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Помимо Путина, тогда и Лукашенко поигрался в консолидацию нации с лидером перед внешним врагом, помните, был мутный взрыв в Минском метро. Вполне возможно, убийство Шеремета это такой рязанский сахар порошенковского разлива. Дело против Бабченко, где планировалось 42 убийства по списку, уже рассыпалось, Герман вышел на свободу и заявил, что там будет столько разоблачений, что Порошенко не поздоровится
 показать весь комментарий
 
Какой же надо быть кретинкой, шизонутой на всю голову, чтобы сначала обругать матами, угрожая убийством Президенту своей страны, а потом требовать с ним встречи ...Если её пошлют, то правильно сделают.
 показать весь комментарий
 
 
мабудь її уже почало доходити що якась гадька з неї зробить шкварку...
 показать весь комментарий
 
 
Хоч я і чоловік та зараз мушу визнати, що таки жінки в нас більш чоловіки, а чоловіки підкаблучники в основному, слимаки та тупаки... Тому видно по тенденції, що їх скоро будуть мінять в прямому сенсі цього слова.... Природній відбір.
 показать весь комментарий
 
 
Эдик, сходи с мужиками побухай, о наших мужских проблемах-интересах поболтай, подерись наконец...глядишь самооценка и поднимется.
 показать весь комментарий
 
 
Що і потрібно було довести..... Тобі б моєї впевненості та самооцінки хоча б 50% то ти б бігав і копитом бив та носом фиркав....
 показать весь комментарий
 
 
е!- ти про лесбіянок де одна виконує роль чоловіка?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
я уже одной дамочке здесь писал ….. что если бы охранник Вороненкова не завалил киллера, а потом их где то поймали и оказалось что они кто ?????? Правильно, участники АТО !!! Вот мне кажется тогда бы крик по хлеще этого стоял. А так молчок, тишком нишком …
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что эта ************ о себе возомнила?
Неужели считает себя Жанноц Д'арк среди 8%-ой свиноэлиты?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
козел ты...зебиловый...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже помолился на святую Марусю и апостола *****, подсвинок **********?
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя эту Марусю и близко подпускать к президенту: она неуравновешенная, может покусать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Один на один скорее с прокурором придется встретиться этой женщине
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Маруська дура ты безголовая! У нас впервые народный президент а не меньшинства что может там и чего-то негодует под окнами! И я понимаю это то и ненравится, но сорян! СОСИ!
 показать весь комментарий
 
 
Не чув щоб президенти зустрічалися з "язикатими Феськами"...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ЗЕбилы сцикливые. Ну ясно, они же бухая и танцуя от войны уставали. Даже с женщиной боятся встретится. Пида..ы одним словом.
 показать весь комментарий
 
 
У вовы баба? Ну тогда да, не дорос он с украинской женщиной-воином общаться.
 показать весь комментарий
 
 
Эта скотобой вообще страх потеряла, что то к барыге не рвалась руку пожать, бо там бы и потерялась, а тут себе геройкой почувствовала.
 показать весь комментарий
 
 
ПеПа ей бы леща выстрелил и за нос бы покрутил. Он любил такие "методы общения". Да и к волонтерам не очень относился. Это он их сейчас полюбил большой любовью.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ти не вкурсі, то якраз коли вона давала інтерв'ю на каналі Еспрессо, говорила про Петлю і як вони волонтери з ним зустрічалися, то вона казала, що з Петьою було не просто, але він прислухався до них десь він йшов на поступки десь ні , але казала , що до нього можна було достукатися, а до Зеленого неможливо, бо він всіх ігнорує...
 показать весь комментарий
 
 
"Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 9575 Semen Semenich

Навіщо взагалі піарити якихось психопаток? "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 9575
Жив і не знав ні про яку марусю, доки не почув хамовитий суржик і побачив неврівноважену хабалку, яка через кожну хвилю чухається в голові. Та й з яких то пір лєнка самбул "марусею" стала? Швидко перевзулась)))) Нема про кого говорити.
13.12.2019 21:16
Uxmal

+100500. Самонакручивающаяся истерическая тусовка
 показать весь комментарий
 
 
Что, опять? Еще одна просится? Да они таки все там на голову трахнутые.
А где же мат, предсказания будущего для нашего президента. Уже руку готова пожать и считает, что он лопнет от счастья. И какой, он, в ж., ей Володя. К пете своему попробовала так обратиться. Решила ему про ультимативные планы своей кодлы рассказать, если не пойдет на уступки. Ну просто микро милли путин какой-то, только с другой стороны. Думаю, Аваков про все эти планы знает до последней запятой.
 показать весь комментарий
 
 
Что с ним говорить. Зейло пора на мыло отправлять. Хватит уже, показал себя во всей красе; ещё 4.5 года? Нет, спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже розумна, логічна і переконливо обгрунтована пропозиція. Я цілковито підтримую цю пропозицію.

Думаю, що копію інформації, яку ця людина планує повідомити президенту Зеленському, варто опублікувати, щоб і інші активні громадяни України могли чітко знати, мають вони такі ж розуміння і позицію чи дещо інші. В ідеалі президент Зеленський мав би публічно підтвердити, що опублікована інформація є копією тої, яка була повідомлена йому при даній особистій зустрічі.
 показать весь комментарий
 
 
сходи до лікаря нехай тобі думалку переустановить!
-якось уже забули про голодаючу гадю-дарк...хероїнію пукінської буцигарні..
 показать весь комментарий
 
Маруська на Президента глаз положила.
Ух шалунья!
 показать весь комментарий
 
 
Каким карликом смотрится Зе на фоне этой женщины-амазонки.
 показать весь комментарий
 
Пойди зрение проверь, только не к поросранскому врачу, а нормальному. Че то эта женщина амазонка много чухается в голове. Наверное в амазонии мыло закончилось, а петя пожалел родбросить.
 показать весь комментарий
 
Да кацап, путинский фуесос. Не более чем ты там, у себя за поребриком. Кстати, кацап. только ты про блох и вспоминаешь. Родное тебе. Больше никто не вспоминает.
 показать весь комментарий
 
нет.нет. я на это пойтить не могу.. нада посоветоваться с шефом...козломойским
 показать весь комментарий
 
Порохоботовские блохи размечтались, что их примет президент. Они, видите ли, требуют, да еще один на один и глядя глаза в глаза. Устроили, шизофреники, тут в Украине сумасшедший дом. 8-ми процентые уплютки. Пусть эат магуся к Трампу еще попросится руку пожать.
 показать весь комментарий
 
К следователю ходить выше ее достоинства, ей главнокомандующего подавай, и тогда, возможно, она соизволит пожать ему руку, и при этом президент еще должен что-то выслушивать. Скромности этой бабище не занимать
 показать весь комментарий
 
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх