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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:Зеленский (4011) Звиробий Маруся (18)

 "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским

Подозреваемая в угрозах президенту волонтер Маруся Звиробий хочет один на один встретиться с главой государства и объяснить ему, чего хочет "воинствующее меньшинство".

Об этом она написала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты", - написала Звиробий.

Волонтер считает, что речь идет о "вопросе национальной безопасности".

"Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - пояснила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "На допрос не пойду... Не пойму, почему ГБР не занимается теми, у кого до черта квартир и мазерати, у кого проститутки по $100 и кто сидел за изнасилование", - Звиробий. ВИДЕО

"Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудит у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встречу не оттягивай, пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку", - добавила Звиробий.

Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. Подозреваемая по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Ветеран Маруся Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

12 декабря заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета обсуждали возможность убить Марусю Звиробий, сделав ее "сакральной жертвой" ради дестабилизации ситуации в стране.

Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета.

Источник: https://censor.net.ua/n3165321
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а как так получилось что эта женщина служила, а ваш ссаныч прятался от военкоматов? "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 7593
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На хрена эта психопатка кому надо, чтобы с ней встречатся.
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пропоную ідійотам не перематись цим питанням.
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Та насцало твое сыньоносое чудовище аж шесть раз перед выборами. И это прилюдно, а сколько в свои портки надудолил?
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тобі в борщ надзюрив.
озирайся, щоб не повторив.
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Ок)))))))
Держись, тебе минимум 4.5 года на фекалии исходить.))
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Президент должен встречаться с каждой свихнувшейся дурой в стране?
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Это слова выжевшей из ума женщины...тут к психиатору,а не к президенту.
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спершу змусьте зельку здати тест на наркоту.
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Ну так она еще член раССейского геральдического общества. Ну это те, которые обожают костюмированные постановки расейского вЯличия.
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Зеленский воюет с военными женщинами и жмёт руку кремлёвскому Фюреру.пока мы видим всё так,да и коррупция улыбается ему ехидно сзади. "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 6041 Так завершается 2019 год
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Еще успеешь встретится, когда Зеленский к тебе на свиданку в колонию придет.
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які ж ви ...сідори.
так швидко обсіраєте тих, хто за державу воював, бо вам сказав телевізор.
тьху на вас.
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Мы обсираем тех, кто за мародера мазу тянет.
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ви обсіраєте тих , хто за Україну піклується.
от зрубаєш гілку, на якій плаштувався, впадеш кацапам в пащі.
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За свои ветки не боишся, что админ может тоже удалить.
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їхній форум, вони можуть робити все що завгодно.
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Поэту лучше помалкивать, ато и тебе и мне может за это попасть.
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Так достойні люди то для них найгірші вороги.
Ось вони і ненавидять всіх ветеранів і волонтерів. Бо для раба найбільший ворог то не господар. Бо раб легко може себе уявити на його місці. Найбільший ворог для раба то вільна людина. Бо раб не знає що то таке і це невідоме його лякає до напівсмерті.
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Ахаха! охохохо! Мда!!! Совсем лахудра с катушек с перепугу съехала))) зеленский может на конюшню сходить и лошадинное ржание послушать! Какие у лошади могут быть государственные дела ей Богу?)))
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Звиробий хочет один на один встретиться с главой государства и объяснить ему, чего хочет "воинствующее меньшинство" А с МЕНЬШИНСТВАМИ нужно считаться.ЕВРОПА б....ь.
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Хорошая операция по отвлечению внимания на ложный объект! Пока всё внимание страны обращено на ветеранов, не спасовавших в кровавых боях и, якобы, испугавшихся мнимой колоссальной волны возмущения граждан после покушения на Шеремета, втихаря готовится большая Зрада. К понедельнику мы все опупеем от услышанного. Помните, пока это прелюдия!
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нормальная реакция нормального человека на все то вчерашнее зеленое тошнилово...
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Лучше запиши видео-послание, как Кадыров.... И говори с ним четко, на легком кавказком акценте..... (не так как в прошлый раз с Фединой)

По идее, на другой день, должно появится видео с извинениями.... Зесопля в трениках, в тренажерном зале и на бутылке....
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Значит записи телефонных переговоров не липа. Очко не железное, а ложиться в гроб ради идеалов порохомайдана никому не хочется.
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Маруся - из тех же людей, которых сейчас судят. Все они считают себя супер-героями, недооцененными неблагодарным быдлом. И президента они считают таким же.
И о чем ей тогда говорить с быдлом, как она считает?
Пусть разговаривает со своим шефом петром.
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Мауся не понимает что военному с торговцем говорить не о чем. Все что она скажет Зе он все равно не поймет.
Это две разные касты. Военный это опора любой территориальной государственности. А для торгаша его родина это его личные доходы. Они смотрят на мир разными глазами и у них кардинально разные интересы.
Либо правят военные или правят торговцы. Редко между ними бывает компромисс во власти.
Для Маруси Победа над врагом - это святая обязанность и смысл Жизни воина!
А для торгаша(олигарха, банкира) главное не государственная целостность, а возможность зарабатывать. Если будет выгодно отказаться от части территории, то торгаш ни секунды не будет колебаться.
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Хорошо ты папередника зеленского расписал "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 987
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Володя, у вас не только метеооризм, а и понос? ...😁😁😁
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Родимый, порошенко уже не ворует, где деньги, мля?
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Да зегенерат засцыт, как обычно... вон даже зебанаты уже диваны обдристали)))
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Ты считаешь, если он с этой дурой незахочет встречатся, значит он ссыкло. Та тебе милая давно пора лечится, хотя в твоем случае медицина бессильна.
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Может это сама Маруська пришибленная "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 8224
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Вы, похоже , знакомы с Марусей? Такое впечатление, что на одном мусорнике время проводите.
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Я тебе подам, так и быть, когда вся одесская вата будет на муссорке питаться, т к больше ни нормальной работы, ни голосования на выборах вы не увидите)
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Потом караул,влада"патриотив" пресует.
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забоится он, или ее повяжут со страху, потому что у нее в глазах кому-то что-то померещится..., он же боится и добровольцев и волонтеров до дрожи в коленях..., они- другие, как инопланетяне для некоторых, которые презрев комфорт, страх, личную выгоду, имея за спиной только совесть и патриотизм шагнули под пули и эти самые грады...
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Я пока вижу только убедительные доказательства, что Авакову пора нафуй идти в отставку.
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Зеленский после Путина уже пару дней руку не моет а тут о тебя пачкаться.
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Ждет тебя, чтобы о тебя вытереть.
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Бубочка полгода добивался встречи с ******, чтобы посмотреть ему в глаза и договориться о мире.
Теперь Маруся хочет бубочке посмотреть в глаза...
Маруся, там глаза малороса, ненавидящего всё украинское.
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Какая наглая женщина. Ксерокс савченки. Научитесь, Маруся, сначала разговаривать, а уж потом лезьте со своими никому не нужными советами.
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Допустим, встреча таки состоится.
В целях безопасности, Марусю охрана обыщет, и, я представляю, какой после этого будет вой: "сцыкло, сопля, шмаркля"и т.д.
Считаю, что Зеленскому не нужно опускаться до встречи с этой хамкой и неумной бабой.
Тем более, она его оскорбляла, а значит, и большую часть украинцев, выбравших его президентом.
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Женщины ВСУ-это враги ЗеБила и его слуг..
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Курнул, нюхнул, глотнул или просто с рождения?
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Вообще-то в таких случаях публикуется открытое письмо, где честно излагаешь свое кредо и претензии. А так получается, что идти договариваться.
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сватани, не підпускайте краще Марусю до вашого куміра, бо вона порве його як тузік грєлку "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 2278
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хай ця Маруха понти свої прибере, це їй не передова і не Привоз. Хуторянка задрипана.
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Не хотите призвать Меркель поговорить с вами тет на тет?
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О какой безопастности речь? Уже Зеленский подал изменения в Конституцию об особом статусе Донбаса, так что сушите весла, молодым и умным советую валить подальше. Нам пенсахионера особо ничего не светит. Очень печально и обидно.
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и кто же подписал положения о этом особом статусе, тебе подсказать соя?
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Скоріше за все зєля всциться, бо Богдан скаже, що Маруся його задушить колготками...
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Прикиньте, как сцыкотно его окружению от такой перспективы. А вдруг она ему расскажет, что на самом деле происходит, а не в его вымышленном мирке.
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Они такими рождаются или их где-то специально готовят?
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Тупорылые порохоботы бахнутые как и эта маруська.
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