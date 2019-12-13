 "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским

Об этом она написала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты", - написала Звиробий.
Волонтер считает, что речь идет о "вопросе национальной безопасности".
"Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - пояснила она.
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"Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудит у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встречу не оттягивай, пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку", - добавила Звиробий.
Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. Подозреваемая по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Также на Цензор.НЕТ: Ветеран Маруся Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета
12 декабря заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета обсуждали возможность убить Марусю Звиробий, сделав ее "сакральной жертвой" ради дестабилизации ситуации в стране.
Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета.
озирайся, щоб не повторив.
Держись, тебе минимум 4.5 года на фекалии исходить.))
так швидко обсіраєте тих, хто за державу воював, бо вам сказав телевізор.
тьху на вас.
от зрубаєш гілку, на якій плаштувався, впадеш кацапам в пащі.
Ось вони і ненавидять всіх ветеранів і волонтерів. Бо для раба найбільший ворог то не господар. Бо раб легко може себе уявити на його місці. Найбільший ворог для раба то вільна людина. Бо раб не знає що то таке і це невідоме його лякає до напівсмерті.
По идее, на другой день, должно появится видео с извинениями.... Зесопля в трениках, в тренажерном зале и на бутылке....
И о чем ей тогда говорить с быдлом, как она считает?
Пусть разговаривает со своим шефом петром.
Это две разные касты. Военный это опора любой территориальной государственности. А для торгаша его родина это его личные доходы. Они смотрят на мир разными глазами и у них кардинально разные интересы.
Либо правят военные или правят торговцы. Редко между ними бывает компромисс во власти.
Для Маруси Победа над врагом - это святая обязанность и смысл Жизни воина!
А для торгаша(олигарха, банкира) главное не государственная целостность, а возможность зарабатывать. Если будет выгодно отказаться от части территории, то торгаш ни секунды не будет колебаться.
Теперь Маруся хочет бубочке посмотреть в глаза...
Маруся, там глаза малороса, ненавидящего всё украинское.
В целях безопасности, Марусю охрана обыщет, и, я представляю, какой после этого будет вой: "сцыкло, сопля, шмаркля"и т.д.
Считаю, что Зеленскому не нужно опускаться до встречи с этой хамкой и неумной бабой.
Тем более, она его оскорбляла, а значит, и большую часть украинцев, выбравших его президентом.