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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Первый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по делу.

Об этом она заявила, выступая в суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое приятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала "убийцей".

Шеремет. Я первый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...

Я не знаею, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?", - сказала подозреваемая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

Кузьменко раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность. В частности, женщина возмутилась, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечеткими записями видеокамер. Подозреваемая отметила, что "даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей".

Комментируя другую экспертизу, которая сравнила походку Кузьменко и убийцы на записях, подозреваемая сказала, что походка может меняться, если человек несет груз. По мнению Кузьменко, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 килограмм. Поэтому, по мнению подозреваемой, неправильно было сравнивать походку убийцы с кадрами, где Кузьменко не несла тяжелых сумок.

Также читайте: Детский врач Кузьменко обсуждала с другими подозреваемыми в причастности к убийству Шеремета возможность устранения Маруси Звиробий, - замглавы Нацполиции

В то же время, волонтер говорит, что в день убийства была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165320
 
 
 Топ комментарии
 
А откуда у Коломойского в собственности личный президент Украины? Первый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 7741
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Убийца Шеремета - слуга народа Дубинский. У него элитные квартиры в Киеве. причем, десятки квартир, и непонятно откуда.
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у моники зе!лоха нет алиби в день убийства.. Но есть 20 квартир в Киеве, купленных. в т.ч. за украденные деньги из Приватбанка и на дотации на съемки сватов и слуг урода - от МинОбороны Расеи...
И на брифинг оно приперлось - оказываьт давление и злоупотреблять служ.положением..
Совпадение?
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і потому етот зєзідєнт провєдьот корпоратів на вєртодромє "ПарковиЙ" того присєдєнта
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Если бы менты пришили им работу на фсб, то тогда бы хоть логика какая то была. И этим можно было всё объяснить.
Но они начали шить какую то нэзрозумилу дестабилизацию. Т е херню полную.
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у білоруській філії ка ге бє - кадровий голод
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В то же время, она говорит, что в день убийства Шеремета была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.
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Вам нужно идти работать в наше МВД, у вас как и у них получается находить неопровержимые улики.
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Она на следующий день пошла на работу. Она же приехала только в тот день из Румынии или откуда там. Так что это просто к словам прицепились.
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Да в принципе наверное никто точно не помнит что делал летом 4 года назад в определенный день.
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Які бідні у нас лікарі... По Румуніях катаються... Доводиться волонтерити, щоб кінці з кінцями звести...
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Не видел не одного бедного хирурга даже в Украине.
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Не обращай внимания, это очередной зубажилый ..для него Румыния сказочная страна нереально дороХая!
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"...ни одного...", по-перше. По-друге, на офіційну зарплату по закордонах не покатаєшся. Значить що?
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Ты шо нищеброд безработный что ли???Пролетариат голосракий начни работать. Поехать в Румынию это копейки даже для простого рабочего..
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Я не знаю какая зарплата у хирургов официальная, но думаю она не маленькая так это очень сложная профессия. А в частных клиниках зарплата должна быть очень высокой. Да и мне пофиг на подобное правописание в русском языке, потому что он конченный и там много бредовых противоречий. Я на нём пишу только по привычке так как вырос в русскоговорящей среде.
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ЗЕбил ты шо не вкурсе у нас же конец эпохи бедности? Забыл наверное ...
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А, ЗУБОЖІЛИХ багато бачив в Україні?


Доречі, куди ті ЗУБОЖІЛІ, після 21.04.2019 подівались ?!
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А шо у вас, ольгінських, за цифірки з буковками після імені/прізвища? Ви усі так поміченіПервый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 7034
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Шта?) Я наоборот угораю с таких "улик". Ну и циферки это так регистрация на цензоре работает дописывает эти циферки сама.
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А чому ж у мене цих міток немає? НеподобствоПервый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 4626
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Какая ты рузькая деревня без газа и асфальта..циферки дают всегда автоматически если заходишь с под любого акаунта Гугл или Фейсбук..
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Google, fb... ні, не чув. І тут не про "заход с аккаунта", а про реєстрацію йшлося. І "рузькая деревня"... Ну, от ти ймовірно звідти, якщо і російської толком не знаєш. Бурят, мабуть
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А ты сможешь точно рассказать, что делал в тот день? Я например - нет, за несколько лет это вполне можно забыть.
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...не подобається вона мені. Дуже не подобається... Нє, ну, може вона бомбу не під те авто причепила, але ж причепила...
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Невже націоналісти Шеремета ненавидять більше Червоненка, Бужанського, Співака?
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Если бы их, то были бы бурные и продолжительные аплодисменты.
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Як, наприклад, за Бузину - респект і уважуха Первый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 5028
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Во всех тюрьмах мира сидят самые невиновные люди.
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Я была на работе, но всем рассказывала, что в отпуске. Маленько палевно.
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Почему все молчат оверсии Шеремет - убийство Завадского - Нац. дружины- Аваков?
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Я сам про нього почув перший раз після вибуху,а ось про ворогів України різних там медведчуків,труханових,рабіновичей по сто раз на день.І вони живуть спокійно і далі шкодять і зраджують державу.Дивно.
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Коротких и Нац. жены - убийцы Шеремета.
Нац. жены сделали много для победы Зеленского. При живом Шеремете, Нац. жены априори не могли бы существовать, так как их руководитель Коротких причастен к убийству оператора Шеремета - Завадского , в Беларуси.
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