 "Украинцы своих не бросают", - группа "Ot Vinta" проведет концерт для сбора средств на внесение залога за киборга, боевого генерала Марченко

Об этом музыканты сообщили в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В страшном 2014 году тогда еще майор Дмитрий Марченко не бросил своих побратимов. Не испугался и не спрятался от войны где-то в тылу! Рискуя жизнью, он воевал за Украину против российских оккупантов!", - сказано на странице мероприятия.

"Поэтому сейчас, когда кремлевские прихвостни бросили за решетку Дмитрия Марченко, нация не может и не будет стоять в стороне. Мы должны вырвать воина-десантника из лап портновски карманных следователей", - добавили музыканты.

Количество мест ограничено, стоимость билета – 1000 гривен. "Не очень большая сумма для такого благородного дела!" – считают в группе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Своих не бросаем": активисты объявили о сборе средств для внесения залога за киборга, боевого генерала Марченко

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

Читайте также: Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж