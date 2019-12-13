 Группа "Ot Vinta" проведет концерт для сбора средств на внесение залога за генерала Марченко

Об этом музыканты сообщили в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В страшном 2014 году тогда еще майор Дмитрий Марченко не бросил своих побратимов. Не испугался и не спрятался от войны где-то в тылу! Рискуя жизнью, он воевал за Украину против российских оккупантов!", - сказано на странице мероприятия.
"Поэтому сейчас, когда кремлевские прихвостни бросили за решетку Дмитрия Марченко, нация не может и не будет стоять в стороне. Мы должны вырвать воина-десантника из лап портновски карманных следователей", - добавили музыканты.
Количество мест ограничено, стоимость билета – 1000 гривен. "Не очень большая сумма для такого благородного дела!" – считают в группе.
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Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.
Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.
В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
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11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.
28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.
Также на Цензор.НЕТ: Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
якщо перше фуйло, то і друге теж "владімір".
Фу-у-у як огидно......
ТЕПЕР НАША ЧЕРГА ДОПОМАГАТИ. ЗГОДЕН?
Генерал Дмитро Марченко став уже практично символом нинішньої влади. За президента Порошенка він очолював управління, яке творило нове українське військо. За нинішньої влади його кинули до буцегарні. За що?
Дмитро Марченко - кадровий військовий, пройшов всі щаблі від солдата і курсанта, до офіцера по зв'язках з громадськістю 79-ї аеромобільної бригади.
Брав участь у виступі 79-ки в район Чонгару. Їздив у розвідку на територію Криму вже зайнятого росіянами. Під час Ізваринського мішку (оточення українських військ біля кордону) Марченко возив припаси для бійців - під ворожим вогнем. Брав участь у прориві з мішка. Потім воював у Донецькому аеропорту - так само возив в аеропорт вантажі. Під вогнем. Брав участь у боях. Був сильно контужений.
У 2015 р. коли ініціативна група волонтерського десанту на чолі з Тетяною Ричковою створювали Центр розвитку і супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, Марченко його очолив. А далі почалася низка скандалів - з генералами, з постачальниками, з бізнесменами, які звикли «рєшать вапроси». Ворогів Марченко собі нажив з достатком. Проте. Результати роботи Центру нині відомі всім.
Це сухі пайки у вакуумпакетах і з підігрівом. Це берці на мембрані, яких не мають ще й деякі європейські армії. Це нова форма «укропіксель» і нова парадна форма, що нагадує форму Дієвої армії УНР часів Перших Визвольних змагань. Це реформа харчування, яку на жаль не встигли перенести на всю армію. Це забезпечення армії бронежилетами. За бронежилети Марченко зараз і страждає.
Броніки з партії якою дорікають Марченку, перевіряли вже кілька лабораторій - скрізь вони випробування проходили. Політичний ґрунт переслідування - очевидний. Характерно, що суд діючого офіцера і генерала відправив не на гауптвахту, як передбачено законом - а у СІЗО.
Президент запрошує до України російських журналістів - і з Майдану веде репортаж телеканал «Звезда». Коректувальники вогню, які наводили ворожу арту по українських містах, виходять на волю. Суд випускає під заставу «Беркутів» по справа Майдану.
І водночас влаштовують обшук у волонтера і добровольця Марусі Звіробій. Намагаються усунути з посади кіборга і героя України підполковника Євгена Межевікіна, «Адама» - не пройшов атестацію, мовляв. А генерал Марченко сидить у СІЗО.
Хто допоможе герою? Лише ми - більше нема кому. За Марченка призначено заставу у 20 мільйонів. Громадська організація «Справа громад» ініціює збір коштів на заставу Марченку. Колись кіборг ризикував життям і здоров'ям заради нас. Ми ризикнути мусимо лише грішми.Це - мало. Це дуже мало. Пропущена вечірка з пивом з друзями у «Портері» може врятувати людину яка творила нові ЗСУ. Кожен потрохи, і…Як перевести гроші - описано за посиланням.https://spgr.org.ua/nashi-proekti/free-marchenko?fbclid=IwAR1Sm1uvtEhg87TziKs8KkhSymE2RPA0tk3lxAdCpCdz5RfbMQqECF90qGc
І так, я свою допомогу уже перекинув.Тому що своїх - не кидаємо. Ніколи.
Все было бы решено уже давно.
ганьба антиукраїнській владі
Як просувається кримінальна справа про обстріл з "Градів" з тероиторії РФії українських військовослужбовців під Зеленопіллям.
Чи вже на радість ВПх покрили забуттям.
Як просувається кримінальна справа про обстріл з "Градів" з тероиторії РФії українських військовослужбовців під Зеленопіллям.
Чи вже на радість ВПх покрили забуттям.
А якщо він дійсно причетний до бракованих бронежилетів через які гинули хлопці.,то пісні і танці за упокій виходить
Ну,чисто теоретично таке можна припустити, конверсо?
Для желающих помочь:
Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
UA543007110000026005052698006
код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954
Наименование банка: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банка (МФО): 300711
В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.Источник
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