 Корпоратив на миллион: "Слуга народа" устроит праздник в КВЦ "Парковый"

Об этом первый заместитель председателя фракции Андрей Корниенко рассказал в интервью журналисту Андрею Павловскому, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько сотен тысяч гривен точно. Думаю, что до миллиона гривен", - оценил Корниенко предполагаемую стоимость праздника.
По его словам, корпоратив пройдет в КВЦ "Парковый". Деньги на праздник возьмут у спонсоров, обеспечивающих и всю остальную деятельность партии.
"Партия политическая по закону может иметь финансирование. Счет есть расчетный. И по закону о политических партиях есть механизм, при помощи которого физические лица и юридические лица могут предоставить партии поддержку... За эти деньги партия проводит предвыборную кампанию, за эти деньги партия осуществляет текущую деятельность", - сказал Корниенко.
Смотрите на Цензор.НЕТ: К финансированию "Слуги народа" причастны подставные физлица, предприятия и люди из окружения главного фигуранта дела Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВИДЕО
Это только разминка. Так... для затравки, там всё это Шапито 95 по привычке будет корпоративить и гульбанить аж до Старого НГ.
Партия и корпоратив
А с другой стороны почему нет
так какого тьі юлила подле моего коммента ?
Компрене?
є іспанське компрендер.
а ти хранцузькою написала.
хоть не за налоги из бюджета, а то так у нас много кто празднует
Столько поводов!
Сдача Украины, дискредитация атовцев и волонтёров, все " свои" повозвращались, узурпировали власть, на потоки своих пристроили и т д и т п.
Пора и отпраздновать.
немає чого конкуренцію створювати)
весь цирк-шапіто належить ,тільки, 95 кварталу)
Ведёт к капитуляции, к гибридной зраде.
в україні цієї публіки хоч пруд-пруди)так,шо на п'янку вистачить)
https://www.youtube.com/watch?v=PvEFG1TcWSA
Максимум - куратор пришлёт картинку с праздничным столом. Вот и воют, бедолажные
Почему, на мой взгляд, встречу Зе и Йолки я считаю крайне маловероятной?
Вся проблема заключается в том, что откровенно слабые, неопытные политики удобны всем, кроме своей страны.
Союзникам - а друзей в политике нет, есть союзники - это удобно тем, что человек управляемый. Он часто не имеет своего собственного, весомого мнения и авторитета, по этому он САМ ищет себе союзников, т.к. самостоятельно действовать просто не может и не умеет. А значит подвержен влиянию.
С врагами, надеюсь и так все понятно. Достаточно только представить, как будет себя вести наш Главнокомандующий в случае хоть сколько-нибудь серьёзного конфликта с рашкой... Не да Бог!!
Что это значит? В случае, если будка Зе начнут по-настоящему сильно шататься, то я не исключаю, что на его поддержку бросят как союзные, так и вражеские ресурсы.
Представляете на сколько сложно будет побороть такие силы? К тому же не стоит забывать, что выборы Зе признали легитимными во всем мире, так же как и выборы в ВР (читай союзника Зели).
Так что на счет Йолки я лично очень сомневаюсь. Но это чисто моё мнение, повторю.
Йолка и Майдан - пустая трата времени. Быстрая ликвидация зелени и Коломойского - кул.