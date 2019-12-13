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Все про:Новый год (623) праздник (1531) Слуга народа (563) Корниенко (91)

 Корпоратив на миллион: "Слуга народа" устроит праздник в КВЦ "Парковый"

20 декабря партия "Слуга народа" собирается провести корпоратив. На мероприятие планируют потратить до 1 млн гривен, деньги возьмут у спонсоров, жертвующих на текущую деятельность политсилы.

Об этом первый заместитель председателя фракции Андрей Корниенко рассказал в интервью журналисту Андрею Павловскому, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько сотен тысяч гривен точно. Думаю, что до миллиона гривен", - оценил Корниенко предполагаемую стоимость праздника.

По его словам, корпоратив пройдет в КВЦ "Парковый". Деньги на праздник возьмут у спонсоров, обеспечивающих и всю остальную деятельность партии.

"Партия политическая по закону может иметь финансирование. Счет есть расчетный. И по закону о политических партиях есть механизм, при помощи которого физические лица и юридические лица могут предоставить партии поддержку... За эти деньги партия проводит предвыборную кампанию, за эти деньги партия осуществляет текущую деятельность", - сказал Корниенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: К финансированию "Слуги народа" причастны подставные физлица, предприятия и люди из окружения главного фигуранта дела Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165316
 
 
 Топ комментарии
 
Ешь народ, не обляпайся.........
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Яке ще, !!!!, свято ???
Ви не чули, що в країні війна ?
Що за розваги ?
Розважайтесь МОВЧКИ.
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Ця гидота нічим не краща за попереднє шобло бариг та підсвинків! В країні війна, занепад економіки, еміграція! А "ці", "слуги", на корпоративчики!!! На передок, в бліндажі та окопи мерзоту!!!
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20 декабря партия "Слуга народа" собирается провести корпоратив.

Это только разминка. Так... для затравки, там всё это Шапито 95 по привычке будет корпоративить и гульбанить аж до Старого НГ.
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Оо!!! А як же те, що в державі 6-й рік війна йде? Чи G2 керується принципом: кому війна, а кому мати рідна?
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Фигня какая-то имхо
Партия и корпоратив
А с другой стороны почему нет
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сама признала, что фигня.
так какого тьі юлила подле моего коммента ?
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Я свободный человек и могу признавать то что считаю нужным и писать там где считаю нужным и когда считаю нужным

Компрене?
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Его тоже можешь нагуглить ну после корпоратива Рошен
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а нашо мені гуглити ?
є іспанське компрендер.
а ти хранцузькою написала.
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😁😁 зрада какая
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ишь ты, всьо модеры удалили)))))респект им за работу!)))
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Ну, не писать же вам отечественное словечко, а тут бац и повысил ваш кругозор. Хотя, в сущности, пороскот (в моих глазах) в сущности не люди. Задолбала ваша ботоферма.
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в твоїх очах лише те словечко польське... Корпоратив на мільйон: "Слуга народу" влаштує свято в КВЦ "Парковий" - Цензор.НЕТ 1661
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Є проекція зпереду, а є проекція зздаду де лише зебільна дупа.
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зрадауны соевые удавитесь
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ЗЕбил когда назад в Украину? Кстати не хочешь пожертвовать ЗЕбубачке на корпоратив денюжку??
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Кацапе, пшло Nach Osten. Ти же косиш під німця, хоч перше слово інтерпретуй правильно. А тепер лети до паРаші. Тобто у спам.
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спонсирование политсилы, тем более правяще это взятка, не более и не менее
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И к чему эта новость, за свои деньги пускай набухаются хоть в усмерть
хоть не за налоги из бюджета, а то так у нас много кто празднует
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Так барига мародёр на Мальдивы тоже вобще то за свои деньги ездил. НО ЗЕбилам разве это помешало визжать про зраду до усрачки? А тут уже всё нормально? ЗЕбубачке можно??
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ага за твои
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Шо барига всё украл?? СЛушай.. так мудрый нарит баригу убрал ото корыта, а где ж тогда бабло ?? Без бариги который всё воровал теперь то бабла должно быть валом...То не пойму кто это сейчас ворует??
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Да понимаете, Порошенко строит из себя патриота, а когда патриот во время войны и не очень легком положении народа в экономическом смысле едет на шикарный отдых, то уже люди начинают сомневаться в патриотизме, а эти ребята не строят из себя патриотов, для них принцип Коломойского важней, деньги все решают, какие к ним претензии? Но это принципы морали и совести. Хотя чисто по человечески можно и Порошенко понять, должность и время ему далеко не в идеальное время досталось
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Та да.
Столько поводов!
Сдача Украины, дискредитация атовцев и волонтёров, все " свои" повозвращались, узурпировали власть, на потоки своих пристроили и т д и т п.
Пора и отпраздновать.
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Подонки,а не СН.Почти каждый день наших воинов убивают и калечат,обстрелы сепарня не прекращает,а они в открытую гульдебасить решили..Лучше бы раненым и на передовой бойцам на эти деньги подарки под елку преподнесли..
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Срать вони хотіли на всіх. Відіте лі ім нарот падержку в 73% прцента оказал. Тіперь нарот пускай ідьот на*уй.
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Співробітникам СБУ заборонили корпоративи за власний кошт, а тут "Трускавець-2" в центрі Києва... Яким коштом, "слуги", матір вашу? З бюджету (зарплатня йде з податків кожного з нас) чи "спонсорська" допомога? Хто у вас спонсори - вже давно ні для кого не є таємницею...
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правильно,що есбеушникам заборонили)
немає чого конкуренцію створювати)
весь цирк-шапіто належить ,тільки, 95 кварталу)
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Нынешняя власть безмозглая, такая же как и предыдущая.
Ведёт к капитуляции, к гибридной зраде.
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почистят бюджет посмеются над дебилами и это во время войны.
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Хтось запросто може підірвати це збіговисько блазнів - за 7 днів можна підготувати свято народу України... Ідіоти...
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Вобщем-то хорошо бы все это зеленое кодло напалмом залить. Тоггда реально было бы что праздновать в НГ.
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а,шо?)знову скінуться хфотограхфи,перукарі,тамади і тиди-тиди-тиди)))
в україні цієї публіки хоч пруд-пруди)так,шо на п'янку вистачить)

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О а у соевых же корпоратива не будет
Максимум - куратор пришлёт картинку с праздничным столом. Вот и воют, бедолажные
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Конфетные обертки разве что.
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главное, что бы ничего не случилось с нашим Президентом, надеюсь СБУ не подведет.
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последнюю неделю, после разведения, пацанов хоронят каждый день!!! а эти ..идерасты празднуют. нормально, да??? дай Бог что бы в этот день никто не погиб ато им очень не ловко будет. хотя, думаю что им глубоко пох.... наше горе
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Чувство безнаказанности просто зашкаливает.
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Порох по хлеще корпоративы устраивал, в то время когда наши герои в окопах гибли.
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Де б почитати? Якщо й було, то фігляру танцювати коли наші Герої гинуть на фронті можна? Це тільки петя мурло..бубочка не такий.
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То ЗЕбилы выбрали клоруна шоб было так же как при Пете??
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"Психанули наркоманы" (с) Решили оттянуться на оргии.
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Скоро Новый год и я решил немного порассуждать про... Йолку. Да, ту самую. Корпоратив на мільйон: "Слуга народу" влаштує свято в КВЦ "Парковий" - Цензор.НЕТ 6998
Почему, на мой взгляд, встречу Зе и Йолки я считаю крайне маловероятной?
Вся проблема заключается в том, что откровенно слабые, неопытные политики удобны всем, кроме своей страны.
Союзникам - а друзей в политике нет, есть союзники - это удобно тем, что человек управляемый. Он часто не имеет своего собственного, весомого мнения и авторитета, по этому он САМ ищет себе союзников, т.к. самостоятельно действовать просто не может и не умеет. А значит подвержен влиянию.
С врагами, надеюсь и так все понятно. Достаточно только представить, как будет себя вести наш Главнокомандующий в случае хоть сколько-нибудь серьёзного конфликта с рашкой... Не да Бог!!
Что это значит? В случае, если будка Зе начнут по-настоящему сильно шататься, то я не исключаю, что на его поддержку бросят как союзные, так и вражеские ресурсы.
Представляете на сколько сложно будет побороть такие силы? К тому же не стоит забывать, что выборы Зе признали легитимными во всем мире, так же как и выборы в ВР (читай союзника Зели).
Так что на счет Йолки я лично очень сомневаюсь. Но это чисто моё мнение, повторю.
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Выборы Ялынковича были тоже абсолютно легитимными.

Йолка и Майдан - пустая трата времени. Быстрая ликвидация зелени и Коломойского - кул.
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Зеленое быдло в восторге. Холопы гордятся мотовством своего барина.
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Зачем Порошенко в женском платье танцет. Корпоратив на мільйон: "Слуга народу" влаштує свято в КВЦ "Парковий" - Цензор.НЕТ 2566
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ЗЕбил ты смотрю совсем свихнулся на Порошенко...
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Гарно жити не заборониш. Я так розумію спонсори без всілякого зиску для себе жертвують на корпоратив правлячої партії слуг Бені Коломойського. Щедрі, святі люди, кулі..
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Будут заниматься тем, чем и всегда - бухать и тренировать половые органы. Бездельем, короче. Только один раз в год привселюдно.
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А Зеленский какую роль будет исполнять?
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"спонсоры" развлекухи это ниразу не коррупция... доказано набушником который жрал нахаляву
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кучеряво слуги живут. а че на бабки спонсоров не купить аппараты для ран в госпиталь
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а зеля втирал как он на лисапеде будет ездить
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Двуличные ЗЕбилы аж усераюца отмазывают своего сепарка клоуна. Представьте такую новость но про Порошенко? Сколько бы визгу было от ЗЕбилятни про зраду, про погибших на фронте, про войну...все памперсы бы обосрали так тужились орать..А если ЗЕбубачка гуляет то всё нормально, нет проблем, пусть бубачка отдохнёт..
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