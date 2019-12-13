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Все про:Аваков (2929) Национальная гвардия (1296) Маркив (89)

 В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине"  - отметил Аваков.

В свою очередь омбудсмен Денисова сообщила главе итальянской дипломатической миссии о своем обращении к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовича с призывом держать на контроле дело Маркива.

"Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке", - сказано в сообщении.

Кроме того, министр Аваков сообщил послу, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на ее рассмотрение проект Соглашения между Кабмином и Италией о сотрудничестве в сфере безопасности.

Отмечается, что упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующему, но уже устаревшему межведомственному соглашению от 1993 года.

Как сообщалось, 3 декабря уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3165315
 
 
 Топ комментарии
 
Держись, Арсен !!!

Держись за кресло зубами !!!
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Скрипковська у смартфоні‏ @Nikkysharp 25 минут назад

Хочу обратить внимание, что Арсен Борисович Аваков это не чорт, а русня.
Потому что только русня выбивает двери в 5 часов утра, кладёт людей в пол, и 5 часов проводит обыск в квартире, где подозреваемый не живет.
Только русня будет изымать имущество квартиросъемщиков. #аваковрусня
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А теперь расскажи как Маркивым занимался сивочолий отец нации и сколько раз с 2016 он его упоминал

Хоть разочек когда был президентом ещё?!
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Держись, Арсен !!!

Держись за кресло зубами !!!
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В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей, - Аваков - Цензор.НЕТ 6362нєпрєдубєждьонний своіх классово сродствєнних под бульдозєр, под бульдозєр...
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Мразь 🎒 убийца Сашка Белого ,примазывается к любой власти Хамелион хитрожопый Купи-продай
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А куда деваться ему??? Не все рюкзаки еще втюхал. Бабло надо отбивать.
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спасибо папе азеру за сына собакевича....как там рюкзаки????как труп музычко????
3 серебрянника получил??
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Скрипковська у смартфоні‏ @Nikkysharp 25 минут назад

Хочу обратить внимание, что Арсен Борисович Аваков это не чорт, а русня.
Потому что только русня выбивает двери в 5 часов утра, кладёт людей в пол, и 5 часов проводит обыск в квартире, где подозреваемый не живет.
Только русня будет изымать имущество квартиросъемщиков. #аваковрусня
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Авакову уже 55 лет.

какой же он молодец ?
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тоже не молодцы.

Молодец - от слова молодой
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если быть точнее - 67-х.лу (с 1952) и 65 - фрау (1954)
но это не принципиально! )))
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Щось дуже сабаков став активний...гнида боїться...що завтра СБУ за сраку візьмуть...подонка.
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нет! он готовиться к захвату власти. Дискредитация зебила и добровольческого движения, показное рвение в раскрытии резонансных преступлений. Компрометация ВСУ. Сожрет хач гутмана и не подавиться
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Глава государства заявил о необходимости кадровых изменений в Министерстве внутренних дел, уточнив, что Аваков находится на испытательном сроке до конца 2019 года.

«По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал: реальные дела принесите нам до конца года. Не будет - мы всех уволим», - прокомментировал Зеленский.
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Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.
Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?
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У меня, как стороннего человека, возникает вопрос: зачем сепары передали тело этого воина со следами пыток и без внутренних органов? Могли просто "потерять" этого человека и не отвечать на запросы о нём.
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Какой он пр…,а тем более господин ОНО 🤡🤢 прислуга ************,дающая и спереди и сзади -🤮🤮
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Опять Аваков В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей, - Аваков - Цензор.НЕТ 1499? Он у нас кто? Министр ВНУТРЕННИХ дел. Он канешна маладец, но пусть занимается МВД. А вот где наш МИД. ********** с мордой офиса это вопрос? Или им плевать на судьбу Маркива?
В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей, - Аваков - Цензор.НЕТ 3687
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у ніх корпоратіфф на вєртольотной площадкє чивокуні
готовяцца...
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24 сентября 2019

Президент предложил премьеру Италии создать совместную следственную группу

На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, с которым обсудил положение осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

https://news.liga.net/politics/news/delo-markiva-zelenskiy-sdelal-konkretnoe-predlojenie-konte
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Нужно понимать, что предлагать совместную следственную 6руппу нужно было еще как минимум год назад, при этом необходимо было вернуть дело из суда. Теперь предлагать после пр говора, это все равно, что полет на Марс. Предлагать можно, полететь нельзя....
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А теперь расскажи как Маркивым занимался сивочолий отец нации и сколько раз с 2016 он его упоминал

Хоть разочек когда был президентом ещё?!
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Ваще ни слова! Ни одного слова в поддержку! Аваков заёрзал только в этом году, после перемены власти! И укр.СМИ никогда не писали, как мы выходили на площади, да, во многих городах. Даже ит. масс. медиа писали и показывали по TV!
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напоминаю - с женщинами не воюю. Но для вас, наша уважаемая Чичерина, в порядке консультации объясняю - никогда не утверждал что Петя ангел во плоти. Ваш вопрос про Петю и Маркива правильный, но у меня встречный вопрос: Почему именно Аваков?
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Аваков потому что Маркив из Нацгвардии а она под Аваковым была все это время

Мой ник- припев из одной песенки про одно *****.

Порошенко вообще игнорировал дело Маркива все это время, отец блин нации.
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Вже передали до Італії звинувачувальний вирок?
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Диванный Мусаши

@ikrukinogi

·7 ч

Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую.
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Якби Марківа не посадили італійці, йому би віддячив арсенчік кваков.
Все ж таки європейська тюрма краще ніж наша.
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йому би вдячив арсенчік кваков(с)
---------------
Блин прочитала без второй буквы.......😬
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слово «кваков» прочитала без второй буквы
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Ну Сабаков либо издевается либо олигофрен по полной программе. Это нужно было делать ДО!!!!, А НЕ ПОСЛЕ ПРИГОВОРА.... Теперь Мсркив будет сидеть долго, пока не найдут механизм вне судебной защиты... Но, как показывают события, этого делать никто не будет.....
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