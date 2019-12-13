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 Антикоррупционный суд рассматривает дело судьи Малиновского райсуда Одессы, попавшегося на взятке 0,5 млн грн в 2016 году

С участием прокуроров САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по делу об обвинении бывшего судьи Малиновского районного суда Одессы и его пособника в получении 500 тыс. гривен взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании прокурором САП зачитано краткое изложение обвинительного акта. После чего коллегией судей был определен порядок и объем исследования доказательств по делу.

Кроме того, коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров и продлила для обвиняемых обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК", - говорится в сообщении.

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Следующие заседания состоятся 10, 11 и 12 февраля 2020 года.

Напоминаем, судья Малиновского райсуда Одессы был пойман в феврале 2016 года на получении полумиллиона гривен взятки от физического лица за вынесение судебного решения об удовлетворении иска в ее интересах. Судью задержали 31 марта 2016 г., после того как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 368 и ч.1 ст. 345 УК Украины. Пособнику судьи инкриминируется ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165314
 
 
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А что так быстро в феврале. Не нужно спешить, можно в мае . Созданные при шоколаднике антикорупционные структуры,работают только для себя и шоколадника .
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не може бути! - він же реформатор, яких світ ще не бачив!
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вангую , завтра отпустят , не страна , а бандустан
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Простить и *забІть*.
Забити, так буде краще
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извените за каламбур, но судить судью у нас както не совсем принято
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они же не берут взятки а просто колядуют, круглый год
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Суддя сам став "кабанчиком". Тепер його патрають колеги. Але так, лагідно, бо кожен з них в будь який момент може опинитися на його місці...
В нормальній країні зловлений на хабарі суддя за 72 години отримав би вирок суду і опинився в місцях позбавлення волі з конфіскацією здобутого злочинним способом майна. Автоматично університети та установи де він захищав наукові ступені відкликали б дипломи і викреслили з списку випускників. І вийшов би чорт на волю без пенсії, грошей, професії, житла і доживав би на соцдопомогу в якомусь хостелі для бомжів...
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Ану, дайте угадаю рішення. Винесуть догану?!
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